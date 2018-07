Додано: Чет 26 лип, 2018 08:19



По итогу 2017-го года в столице стало на 1,4 млн кв. м жилья меньше, чем в 2016, и это при нынешних темпах строительства. Напомним, по итогам 2017-го года в эксплуатацию введено 1,7 млн кв. м жилья (+29,9% к 2016-ому году), но при этом общий фонд упал.



Сокращается таким образом и среднее количество квадратных метров на одного киевлянина. На 2017 год эта цифра составила 22 кв.м.



Причины сокращения жилого фонда при росте строительства - вывод из эксплуатации ветхого и аварийного жилья, переоборудование жилых помещений в нежилые, снос зданий, банкротство предприятий или балансодержателей жилья и проч.

Компенсировать падение размеров жилого фонда в 2018 году вряд ли удастся. По итогам 2017-го года в эксплуатацию введено 1,7 млн кв. м жилья (+29,9% к 2016-ому году). Но в первом квартале 2018-го — только 262 802 кв. м (таким образом объемы строительства упали более чем на 1,1% к тому же периоду 2017-го). По прогнозу аналитиков UTG, результат первого полугодия 2018 г. будет на уровне 544,5 тыс. кв. м.

https://3m2.kiev.ua/stati/poslednie_nov ... hiloy_fond В Киеве сокращается жилой фондПо итогу 2017-го года в столице стало на 1,4 млн кв. м жилья меньше, чем в 2016, и это при нынешних темпах строительства. Напомним, по итогам 2017-го года в эксплуатацию введено 1,7 млн кв. м жилья (+29,9% к 2016-ому году), но при этом общий фонд упал.Сокращается таким образом и среднее количество квадратных метров на одного киевлянина. На 2017 год эта цифра составила 22 кв.м.Причины сокращения жилого фонда при росте строительства - вывод из эксплуатации ветхого и аварийного жилья, переоборудование жилых помещений в нежилые, снос зданий, банкротство предприятий или балансодержателей жилья и проч.Компенсировать падение размеров жилого фонда в 2018 году вряд ли удастся. По итогам 2017-го года в эксплуатацию введено 1,7 млн кв. м жилья (+29,9% к 2016-ому году). Но в первом квартале 2018-го — только 262 802 кв. м (таким образом объемы строительства упали более чем на 1,1% к тому же периоду 2017-го). По прогнозу аналитиков UTG, результат первого полугодия 2018 г. будет на уровне 544,5 тыс. кв. м.

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.