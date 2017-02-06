Додано: Чет 26 лип, 2018 08:19

В Киеве сокращается жилой фондПо итогу 2017-го года в столице стало на 1,4 млн кв. м жилья меньше, чем в 2016, и это при нынешних темпах строительства. Напомним, по итогам 2017-го года в эксплуатацию введено 1,7 млн кв. м жилья (+29,9% к 2016-ому году), но при этом общий фонд упал.Сокращается таким образом и среднее количество квадратных метров на одного киевлянина. На 2017 год эта цифра составила 22 кв.м.Причины сокращения жилого фонда при росте строительства - вывод из эксплуатации ветхого и аварийного жилья, переоборудование жилых помещений в нежилые, снос зданий, банкротство предприятий или балансодержателей жилья и проч.Компенсировать падение размеров жилого фонда в 2018 году вряд ли удастся. По итогам 2017-го года в эксплуатацию введено 1,7 млн кв. м жилья (+29,9% к 2016-ому году). Но в первом квартале 2018-го — только 262 802 кв. м (таким образом объемы строительства упали более чем на 1,1% к тому же периоду 2017-го). По прогнозу аналитиков UTG, результат первого полугодия 2018 г. будет на уровне 544,5 тыс. кв. м.