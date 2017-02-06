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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1688168916901691

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 977
Висота стель
4%
43
Гарний вигляд з вікон
10%
93
Гарні, "модні" МОПи
3%
28
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
17
Зручна локація
21%
207
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
72
Раціональне планування та метраж
16%
152
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
35
Ціна
19%
181
Якість будівництва
15%
149
Всього голосів : 977
Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 07:00

Опуститесь на землю. Голосуха: 86 кв. м. По 1600 за метр считайте (элитный дом, отличный вид). 137.6куе.
Однуха в ЦП, пусть даже с ремонтом, сколько, 50 метров? По 1400 + 500 за ремонт (я щедрый). Это 95куе. 137.6 - 95= 42.6 куе. Доплата со стороны Оззи. Но я добрый, я понимаю, что деньги не главное. Поэтому 20ку доплатит и разбежались. Только не вздумай технику из квартиры вывозить![/quote]
Голодуха па 1600? Вы застряли в 2008 году. Сегодня это 1000 за метр и то в базарный день если повезёт. Итого 86000.

Цп стоит как у меня - 170т минимум. Разница 84к. Сделаю скидку за хорошее поведение и получат м доплаты 80к.
OzzyR
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 08:05

  Alex3 написав:airmax78
Смешно пошутили: сами не хотите менять Браму на Тетрис 1 к 1, при этом Голосуха лучше Брамы, а ЦП хуже Тетриса,и площадь у меня в 1.7 раза больше. И вы хотите, чтобв я согласился на такой неравноценный обмен без доплаты?
Ну почему же, я бы подумал..Тетрис ведь потом можно продать и купить опять в Браме :D Ниче не понял, вы только вчера согласились, что Голосуха хуже, настроение поменялось? :wink:

Голосуха хуже Брамы, Брама хуже Акварелей :)
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 08:11

  airmax78 написав:Ребята,я сейчас, мучаясь бессонницей, пересматриваю Остров проклятых и меня посетила одна безумная мысль: а ведь Трибека и Респект - это один человек.

Респект не ватный кажется....
Так можно сказать что Прохожий и ККЦ одно лицо
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 08:19

В Киеве сокращается жилой фонд
По итогу 2017-го года в столице стало на 1,4 млн кв. м жилья меньше, чем в 2016, и это при нынешних темпах строительства. Напомним, по итогам 2017-го года в эксплуатацию введено 1,7 млн кв. м жилья (+29,9% к 2016-ому году), но при этом общий фонд упал.

Сокращается таким образом и среднее количество квадратных метров на одного киевлянина. На 2017 год эта цифра составила 22 кв.м.

Причины сокращения жилого фонда при росте строительства - вывод из эксплуатации ветхого и аварийного жилья, переоборудование жилых помещений в нежилые, снос зданий, банкротство предприятий или балансодержателей жилья и проч.
Компенсировать падение размеров жилого фонда в 2018 году вряд ли удастся. По итогам 2017-го года в эксплуатацию введено 1,7 млн кв. м жилья (+29,9% к 2016-ому году). Но в первом квартале 2018-го — только 262 802 кв. м (таким образом объемы строительства упали более чем на 1,1% к тому же периоду 2017-го). По прогнозу аналитиков UTG, результат первого полугодия 2018 г. будет на уровне 544,5 тыс. кв. м.
https://3m2.kiev.ua/stati/poslednie_nov ... hiloy_fond
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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