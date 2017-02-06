Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Опуститесь на землю. Голосуха: 86 кв. м. По 1600 за метр считайте (элитный дом, отличный вид). 137.6куе. Однуха в ЦП, пусть даже с ремонтом, сколько, 50 метров? По 1400 + 500 за ремонт (я щедрый). Это 95куе. 137.6 - 95= 42.6 куе. Доплата со стороны Оззи. Но я добрый, я понимаю, что деньги не главное. Поэтому 20ку доплатит и разбежались. Только не вздумай технику из квартиры вывозить![/quote] Голодуха па 1600? Вы застряли в 2008 году. Сегодня это 1000 за метр и то в базарный день если повезёт. Итого 86000.
Цп стоит как у меня - 170т минимум. Разница 84к. Сделаю скидку за хорошее поведение и получат м доплаты 80к.
Смешно пошутили: сами не хотите менять Браму на Тетрис 1 к 1, при этом Голосуха лучше Брамы, а ЦП хуже Тетриса,и площадь у меня в 1.7 раза больше. И вы хотите, чтобв я согласился на такой неравноценный обмен без доплаты?
Ну почему же, я бы подумал..Тетрис ведь потом можно продать и купить опять в Браме Ниче не понял, вы только вчера согласились, что Голосуха хуже, настроение поменялось?
В Киеве сокращается жилой фонд По итогу 2017-го года в столице стало на 1,4 млн кв. м жилья меньше, чем в 2016, и это при нынешних темпах строительства. Напомним, по итогам 2017-го года в эксплуатацию введено 1,7 млн кв. м жилья (+29,9% к 2016-ому году), но при этом общий фонд упал.
Сокращается таким образом и среднее количество квадратных метров на одного киевлянина. На 2017 год эта цифра составила 22 кв.м.
Причины сокращения жилого фонда при росте строительства - вывод из эксплуатации ветхого и аварийного жилья, переоборудование жилых помещений в нежилые, снос зданий, банкротство предприятий или балансодержателей жилья и проч. Компенсировать падение размеров жилого фонда в 2018 году вряд ли удастся. По итогам 2017-го года в эксплуатацию введено 1,7 млн кв. м жилья (+29,9% к 2016-ому году). Но в первом квартале 2018-го — только 262 802 кв. м (таким образом объемы строительства упали более чем на 1,1% к тому же периоду 2017-го). По прогнозу аналитиков UTG, результат первого полугодия 2018 г. будет на уровне 544,5 тыс. кв. м. https://3m2.kiev.ua/stati/poslednie_nov ... hiloy_fond
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.