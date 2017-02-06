Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
kingkongovets написав:В Киеве сокращается жилой фонд .............. Причины сокращения жилого фонда при росте строительства - вывод из эксплуатации ветхого и аварийного жилья, переоборудование жилых помещений в нежилые, снос зданий, банкротство предприятий или балансодержателей жилья и проч.
вывод из эксплуатации ветхого и аварийного жилья-это , скорее всего, признание на бумаге фактического положения дел. Если дом ветхий, аварийный, в нём не живут годами. Поскольку есть спрос на площадки под застройку, оформляется вывод ветхого здания . От банкротства предприятий жилплощадь не исчезает, она просто меняет собственника
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