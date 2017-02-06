Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 26 лип, 2018 10:38
kingkongovets написав:
В Киеве сокращается жилой фонд
..............
Причины сокращения жилого фонда при росте строительства - вывод из эксплуатации ветхого и аварийного жилья, переоборудование жилых помещений в нежилые, снос зданий, банкротство предприятий или балансодержателей жилья и проч.
вывод из эксплуатации ветхого и аварийного жилья-это , скорее всего, признание на бумаге фактического положения дел. Если дом ветхий, аварийный, в нём не живут годами. Поскольку есть спрос на площадки под застройку, оформляется вывод ветхого здания .
От банкротства предприятий жилплощадь не исчезает, она просто меняет собственника
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
1
Повідомлень: 8180
З нами з: 10.06.11
Подякував: 151 раз.
Подякували: 646 раз.
Профіль
Додано: Чет 26 лип, 2018 10:40
https://www.olx.ua/obyavlenie/zhk-venet ... 1ade385ec3
Вот это чувак гонит:) "Квартира для истинных ценителей!" п...ц
Alex3
Повідомлень: 304
З нами з: 24.01.12
Подякував: 31 раз.
Подякували: 29 раз.
Профіль
Додано: Чет 26 лип, 2018 11:15
kingkongovets написав: airmax78 написав:
Внезапно. А все думали, что недвижка вечная. Если в аварийное начнут массово переводить хрущики - будет ой.
и шо? демография ж отрицательная, все работоспособное население едет в польшу, забитые окна и вотэтовсе
Так!
Тільки ви того чомусь не бачите.
Можливо, в наступному році прозрієте, коли Кржн в черговий раз просяде в ціні????
Я на днях давав класний матеріал про еміграцію українців в Польщу. На жаль, він був знищений невідомою особою.
Суть: зараз в Польщу їдуть переважно мешканці великих міст.тут їм нічого не світить, хіба що ЗП 200-300 Дол/міс
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
Frant
Повідомлень: 18708
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1089 раз.
Подякували: 1993 раз.
Профіль
Додано: Чет 26 лип, 2018 12:16
Frant написав:
Суть: зараз в Польщу їдуть переважно мешканці великих міст.тут їм нічого не світить, хіба що ЗП 200-300 Дол/міс
Едут даже те, кому светит 1000-1500 дол/мес. Т.е. ЦА аренды ПОХа "па 15000" и потенциальные инвесторы.
Gastarbaiter
Повідомлень: 240
З нами з: 26.02.18
Подякував: 67 раз.
Подякували: 40 раз.
Профіль
Додано: Чет 26 лип, 2018 12:20
Gastarbaiter написав: Frant написав:
Суть: зараз в Польщу їдуть переважно мешканці великих міст.тут їм нічого не світить, хіба що ЗП 200-300 Дол/міс
Едут даже те, кому светит 1000-1500 дол/мес. Т.е. ЦА аренды ПОХа "па 15000" и потенциальные инвесторы.
До речі, багато новобудів в Києві зупиняються і заморожуються на очах.
Чомусь цю тему тут ніхто не піднімає.
Вартість 2к бюджетної квартири біля метро в 30 000 Дол - ознака крайньох бідності укро-населення.
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
Frant
Повідомлень: 18708
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1089 раз.
Подякували: 1993 раз.
Профіль
Додано: Чет 26 лип, 2018 12:22
Frant написав:
Вартість 2к бюджетної квартири біля метро в 30 000 Дол - ознака крайньох бідності укро-населення.
В 2013 році ви були агресивним агітатором скупки хрущів біля метро.
Zebra
Повідомлень: 5985
З нами з: 21.09.12
Подякував: 411 раз.
Подякували: 686 раз.
Профіль
Додано: Чет 26 лип, 2018 12:25
Zebra написав: Frant написав:
Вартість 2к бюджетної квартири біля метро в 30 000 Дол - ознака крайньох бідності укро-населення.
В 2013 році ви були агресивним агітатором скупки хрущів біля метро.
А можна - ви наведете цитату з моїм твердженням 2013 року, що "хрущовки" будуть дорожчати??
Інакше - ви просто пустопорожній балабол!
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
Frant
Повідомлень: 18708
З нами з: 12.09.11
Подякував: 1089 раз.
Подякували: 1993 раз.
Профіль
Додано: Чет 26 лип, 2018 12:35
Zebra написав: Frant написав:
Вартість 2к бюджетної квартири біля метро в 30 000 Дол - ознака крайньох бідності укро-населення.
В 2013 році ви були агресивним агітатором скупки хрущів біля метро.
лучшая политика в отношении этого персонажа - игнор
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
Повідомлень: 4054
З нами з: 05.06.16
Подякував: 211 раз.
Подякували: 509 раз.
Профіль
Додано: Чет 26 лип, 2018 12:44
Frant написав: Zebra написав: Frant написав:
Вартість 2к бюджетної квартири біля метро в 30 000 Дол - ознака крайньох бідності укро-населення.
В 2013 році ви були агресивним агітатором скупки хрущів біля метро.
А можна - ви наведете цитату з моїм твердженням 2013 року, що "хрущовки" будуть дорожчати??
Інакше - ви просто пустопорожній балабол!
Так вы всё снесли, включая полугодичную дескридитацию майдана, и то, что мы с рузьке братья навеки. Проф, не гони, выглядишь жалко. Хрущи по 70-80 куе биля метро мы все помним.
hume
Повідомлень: 4533
З нами з: 27.12.12
Подякував: 348 раз.
Подякували: 563 раз.
Профіль
Додано: Чет 26 лип, 2018 12:52
Alex3 написав:
https://www.olx.ua/obyavlenie/zhk-venetsiya-ul-ak-vilyamsa-19-14-IDyZgKE.html#1ade385ec3
Вот это чувак гонит:) "Квартира для истинных ценителей!" п...ц
но может есть ценители которім нравится когда твоя вторая половинка срет за шторой))
OzzyR
Повідомлень: 86
З нами з: 26.06.18
Подякував: 2 раз.
Подякували: 5 раз.
Профіль
+ Додати тему
Відповісти на тему