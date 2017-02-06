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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1689169016911692

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 977
Висота стель
4%
43
Гарний вигляд з вікон
10%
93
Гарні, "модні" МОПи
3%
28
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
17
Зручна локація
21%
207
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
72
Раціональне планування та метраж
16%
152
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
35
Ціна
19%
181
Якість будівництва
15%
149
Всього голосів : 977
Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 10:38

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  kingkongovets написав:В Киеве сокращается жилой фонд
..............
Причины сокращения жилого фонда при росте строительства - вывод из эксплуатации ветхого и аварийного жилья, переоборудование жилых помещений в нежилые, снос зданий, банкротство предприятий или балансодержателей жилья и проч.

вывод из эксплуатации ветхого и аварийного жилья-это , скорее всего, признание на бумаге фактического положения дел. Если дом ветхий, аварийный, в нём не живут годами. Поскольку есть спрос на площадки под застройку, оформляется вывод ветхого здания .
От банкротства предприятий жилплощадь не исчезает, она просто меняет собственника
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 10:40

https://www.olx.ua/obyavlenie/zhk-venet ... 1ade385ec3

Вот это чувак гонит:) "Квартира для истинных ценителей!" п...ц
Alex3
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 11:15

  kingkongovets написав:
  airmax78 написав:Внезапно. А все думали, что недвижка вечная. Если в аварийное начнут массово переводить хрущики - будет ой.


и шо? демография ж отрицательная, все работоспособное население едет в польшу, забитые окна и вотэтовсе


Так!
Тільки ви того чомусь не бачите.
Можливо, в наступному році прозрієте, коли Кржн в черговий раз просяде в ціні????


Я на днях давав класний матеріал про еміграцію українців в Польщу. На жаль, він був знищений невідомою особою.

Суть: зараз в Польщу їдуть переважно мешканці великих міст.тут їм нічого не світить, хіба що ЗП 200-300 Дол/міс
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 12:16

  Frant написав:Суть: зараз в Польщу їдуть переважно мешканці великих міст.тут їм нічого не світить, хіба що ЗП 200-300 Дол/міс

Едут даже те, кому светит 1000-1500 дол/мес. Т.е. ЦА аренды ПОХа "па 15000" и потенциальные инвесторы.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 12:20

  Gastarbaiter написав:
  Frant написав:Суть: зараз в Польщу їдуть переважно мешканці великих міст.тут їм нічого не світить, хіба що ЗП 200-300 Дол/міс

Едут даже те, кому светит 1000-1500 дол/мес. Т.е. ЦА аренды ПОХа "па 15000" и потенциальные инвесторы.


До речі, багато новобудів в Києві зупиняються і заморожуються на очах.

Чомусь цю тему тут ніхто не піднімає.

Вартість 2к бюджетної квартири біля метро в 30 000 Дол - ознака крайньох бідності укро-населення.
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 12:22

  Frant написав:Вартість 2к бюджетної квартири біля метро в 30 000 Дол - ознака крайньох бідності укро-населення.

В 2013 році ви були агресивним агітатором скупки хрущів біля метро.
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 12:25

  Zebra написав:
  Frant написав:Вартість 2к бюджетної квартири біля метро в 30 000 Дол - ознака крайньох бідності укро-населення.

В 2013 році ви були агресивним агітатором скупки хрущів біля метро.


А можна - ви наведете цитату з моїм твердженням 2013 року, що "хрущовки" будуть дорожчати??
Інакше - ви просто пустопорожній балабол!
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 12:35

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Zebra написав:
  Frant написав:Вартість 2к бюджетної квартири біля метро в 30 000 Дол - ознака крайньох бідності укро-населення.

В 2013 році ви були агресивним агітатором скупки хрущів біля метро.


лучшая политика в отношении этого персонажа - игнор
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 12:44

  Frant написав:
  Zebra написав:
  Frant написав:Вартість 2к бюджетної квартири біля метро в 30 000 Дол - ознака крайньох бідності укро-населення.

В 2013 році ви були агресивним агітатором скупки хрущів біля метро.


А можна - ви наведете цитату з моїм твердженням 2013 року, що "хрущовки" будуть дорожчати??
Інакше - ви просто пустопорожній балабол!

Так вы всё снесли, включая полугодичную дескридитацию майдана, и то, что мы с рузьке братья навеки. Проф, не гони, выглядишь жалко. Хрущи по 70-80 куе биля метро мы все помним.
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 12:52

  Alex3 написав:https://www.olx.ua/obyavlenie/zhk-venetsiya-ul-ak-vilyamsa-19-14-IDyZgKE.html#1ade385ec3

Вот это чувак гонит:) "Квартира для истинных ценителей!" п...ц


но может есть ценители которім нравится когда твоя вторая половинка срет за шторой))
OzzyR
 
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