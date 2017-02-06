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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1690169116921693

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 977
Висота стель
4%
43
Гарний вигляд з вікон
10%
93
Гарні, "модні" МОПи
3%
28
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
17
Зручна локація
21%
207
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
72
Раціональне планування та метраж
16%
152
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
35
Ціна
19%
181
Якість будівництва
15%
149
Всього голосів : 977
Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 13:32

  m_k_galaburda написав:Gastarbaiter пишет абсолютно точно. Тут уже не в зарплате дело.
Интересные наблюдения на ЗУ.
Отток квалифицированного трудоспособного населения в предыдущие годы привел к дефициту такового на внутреннем рынке труда. Если раньше повару платили 3-5 тыс.грн. в черную, то теперь 12 тыс. за 15 дней официально! Но кадров по прежнему не хватает. Те, кто попробовал жить там не хотят домой, им тут не комфортно. Думаю, что те, кто уехал в старшем возрасте может и вернуться в силу ностальгии или еще каких мотивов, но молодежь - нет.


почему вы не едите?
OzzyR
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 13:52

  Serg-ik написав:
  kingkongovets написав:В Киеве сокращается жилой фонд
..............
Причины сокращения жилого фонда при росте строительства - вывод из эксплуатации ветхого и аварийного жилья, переоборудование жилых помещений в нежилые, снос зданий, банкротство предприятий или балансодержателей жилья и проч.

вывод из эксплуатации ветхого и аварийного жилья-это , скорее всего, признание на бумаге фактического положения дел. Если дом ветхий, аварийный, в нём не живут годами. Поскольку есть спрос на площадки под застройку, оформляется вывод ветхого здания .
От банкротства предприятий жилплощадь не исчезает, она просто меняет собственника

Это 100% так и есть. Но один важный момент: эти дома вылетают с рынка купли-продажи.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 14:03

  airmax78 написав:
  Serg-ik написав:
  kingkongovets написав:В Киеве сокращается жилой фонд
..............
Причины сокращения жилого фонда при росте строительства - вывод из эксплуатации ветхого и аварийного жилья, переоборудование жилых помещений в нежилые, снос зданий, банкротство предприятий или балансодержателей жилья и проч.

вывод из эксплуатации ветхого и аварийного жилья-это , скорее всего, признание на бумаге фактического положения дел. Если дом ветхий, аварийный, в нём не живут годами. Поскольку есть спрос на площадки под застройку, оформляется вывод ветхого здания .
От банкротства предприятий жилплощадь не исчезает, она просто меняет собственника

Это 100% так и есть. Но один важный момент: эти дома вылетают с рынка купли-продажи.


Что это меняет кроме цифр в статистике? Там не жил никто, и жить не собирался. Хотя, может я не вижу толп переселенных из таких домов в новострои. Тогда неправ.
vano80
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 14:06

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

в ПечерСкай остались последние не проданные квартиры по 93000 грн.
в 2015 году мне предлагали там по $1900
OzzyR
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 14:15

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

m_k_galaburda написав:Gastarbaiter пишет абсолютно точно. Тут уже не в зарплате дело.
Интересные наблюдения на ЗУ.
Отток квалифицированного трудоспособного населения в предыдущие годы привел к дефициту такового на внутреннем рынке труда. Если раньше повару платили 3-5 тыс.грн. в черную, то теперь 12 тыс. за 15 дней официально! Но кадров по прежнему не хватает. Те, кто попробовал жить там не хотят домой, им тут не комфортно. Думаю, что те, кто уехал в старшем возрасте может и вернуться в силу ностальгии или еще каких мотивов, но молодежь - нет.


тема все же о ценах на недвигу, как там на зу с ценами ?
за коммуналку уже отдают?
шо ваши наблюдения говорят об этом?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 14:16

  m_k_galaburda написав:Gastarbaiter пишет абсолютно точно. Тут уже не в зарплате дело.
Интересные наблюдения на ЗУ.
Отток квалифицированного трудоспособного населения в предыдущие годы привел к дефициту такового на внутреннем рынке труда. Если раньше повару платили 3-5 тыс.грн. в черную, то теперь 12 тыс. за 15 дней официально! Но кадров по прежнему не хватает. Те, кто попробовал жить там не хотят домой, им тут не комфортно. Думаю, что те, кто уехал в старшем возрасте может и вернуться в силу ностальгии или еще каких мотивов, но молодежь - нет.

вы из РП пишете?

кстати, по выделенному выше, так это же отличная новость!!! 8)
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Прохожий
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 14:19

  m_k_galaburda написав:Gastarbaiter пишет абсолютно точно. Тут уже не в зарплате дело.
Интересные наблюдения на ЗУ.
Отток квалифицированного трудоспособного населения в предыдущие годы привел к дефициту такового на внутреннем рынке труда. Если раньше повару платили 3-5 тыс.грн. в черную, то теперь 12 тыс. за 15 дней официально! Но кадров по прежнему не хватает. Те, кто попробовал жить там не хотят домой, им тут не комфортно. Думаю, что те, кто уехал в старшем возрасте может и вернуться в силу ностальгии или еще каких мотивов, но молодежь - нет.



Подібні опуси тут не вітаються)))

От "дорожай" дешевіючого житла Кржн і реклама новобудів - на висоті)))

Я регулярно навожу тут посилання на дані з еміграційної динаміки - всі пропадають! Майже миттєво!

Ось новини про "боротьбу з корупцією":
http://uainfo.org/blognews/1532588049-s ... ivist.html

Середня ЗП по Україні 400 Дол/міс. Тобто чистими на руки аж 350 Дол. То Держстату.
Ворк.уа враховує тіньову економіку і дає трохи більшу ЗП.

https://www.work.ua/stat/
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 14:36

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Прохожий написав:вы из РП пишете?

кстати, по выделенному выше, так это же отличная новость!!! 8)


выпавшее из холодных рук трибеки знамя тотальной зрады недолго валялось без дела)
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 14:37

  Frant написав:
Я регулярно навожу тут посилання на дані з еміграційної динаміки - всі пропадають! Майже миттєво!


пане дОцент, ви наводите посилання на говнобложики, де переспiвуют Бiтлз
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 14:40

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Как бы так, чтобы подоступнее.
Читай по губам: З-а-п-а-д-а-я У-к-р-а-и-н-а, до Венгрии, Словакии, РП +/- одинаково рядом.
- для ботов и ботоводов наверное да - "отличная новость", работать некому, квалифицированного трудоспособного населения практически не осталось. Еще раз, для а.о., если сломался бассейн (неважно что - фильтр, насос...), то мастер один на 4-5 курортов, засорил в квартире водосток - закатал рукава и чинишь, жена в Москино и Гуччи вычерпывает совком и тряпкой все в тазики. И т.д.
- Детей учат венгерскому/чешскому/польскому, школа +\- техникум и за ВО туда. Родители костьми ложатся, дети потом не ассоциируют себя с украинской культурой, нацией, народом! приезжают на историческую родину чужими, а если пробыли там больше 10 лет, то и ехать под предлогом посмотреть не хотят.
При этом в начале миграции все начинали переводы денег и строительства домов на малой родине.
Ну как-то так.
m_k_galaburda
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