Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
m_k_galaburda написав:Gastarbaiter пишет абсолютно точно. Тут уже не в зарплате дело. Интересные наблюдения на ЗУ. Отток квалифицированного трудоспособного населения в предыдущие годы привел к дефициту такового на внутреннем рынке труда. Если раньше повару платили 3-5 тыс.грн. в черную, то теперь 12 тыс. за 15 дней официально! Но кадров по прежнему не хватает. Те, кто попробовал жить там не хотят домой, им тут не комфортно. Думаю, что те, кто уехал в старшем возрасте может и вернуться в силу ностальгии или еще каких мотивов, но молодежь - нет.
kingkongovets написав:В Киеве сокращается жилой фонд .............. Причины сокращения жилого фонда при росте строительства - вывод из эксплуатации ветхого и аварийного жилья, переоборудование жилых помещений в нежилые, снос зданий, банкротство предприятий или балансодержателей жилья и проч.
вывод из эксплуатации ветхого и аварийного жилья-это , скорее всего, признание на бумаге фактического положения дел. Если дом ветхий, аварийный, в нём не живут годами. Поскольку есть спрос на площадки под застройку, оформляется вывод ветхого здания . От банкротства предприятий жилплощадь не исчезает, она просто меняет собственника
Это 100% так и есть. Но один важный момент: эти дома вылетают с рынка купли-продажи.
kingkongovets написав:В Киеве сокращается жилой фонд .............. Причины сокращения жилого фонда при росте строительства - вывод из эксплуатации ветхого и аварийного жилья, переоборудование жилых помещений в нежилые, снос зданий, банкротство предприятий или балансодержателей жилья и проч.
вывод из эксплуатации ветхого и аварийного жилья-это , скорее всего, признание на бумаге фактического положения дел. Если дом ветхий, аварийный, в нём не живут годами. Поскольку есть спрос на площадки под застройку, оформляется вывод ветхого здания . От банкротства предприятий жилплощадь не исчезает, она просто меняет собственника
Это 100% так и есть. Но один важный момент: эти дома вылетают с рынка купли-продажи.
Что это меняет кроме цифр в статистике? Там не жил никто, и жить не собирался. Хотя, может я не вижу толп переселенных из таких домов в новострои. Тогда неправ.
m_k_galaburda написав:Gastarbaiter пишет абсолютно точно. Тут уже не в зарплате дело. Интересные наблюдения на ЗУ. Отток квалифицированного трудоспособного населения в предыдущие годы привел к дефициту такового на внутреннем рынке труда. Если раньше повару платили 3-5 тыс.грн. в черную, то теперь 12 тыс. за 15 дней официально! Но кадров по прежнему не хватает. Те, кто попробовал жить там не хотят домой, им тут не комфортно. Думаю, что те, кто уехал в старшем возрасте может и вернуться в силу ностальгии или еще каких мотивов, но молодежь - нет.
тема все же о ценах на недвигу, как там на зу с ценами ? за коммуналку уже отдают? шо ваши наблюдения говорят об этом?
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
m_k_galaburda написав:Gastarbaiter пишет абсолютно точно. Тут уже не в зарплате дело. Интересные наблюдения на ЗУ. Отток квалифицированного трудоспособного населения в предыдущие годы привел к дефициту такового на внутреннем рынке труда. Если раньше повару платили 3-5 тыс.грн. в черную, то теперь 12 тыс. за 15 дней официально! Но кадров по прежнему не хватает. Те, кто попробовал жить там не хотят домой, им тут не комфортно. Думаю, что те, кто уехал в старшем возрасте может и вернуться в силу ностальгии или еще каких мотивов, но молодежь - нет.
вы из РП пишете?
кстати, по выделенному выше, так это же отличная новость!!!
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения... Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
m_k_galaburda написав:Gastarbaiter пишет абсолютно точно. Тут уже не в зарплате дело. Интересные наблюдения на ЗУ. Отток квалифицированного трудоспособного населения в предыдущие годы привел к дефициту такового на внутреннем рынке труда. Если раньше повару платили 3-5 тыс.грн. в черную, то теперь 12 тыс. за 15 дней официально! Но кадров по прежнему не хватает. Те, кто попробовал жить там не хотят домой, им тут не комфортно. Думаю, что те, кто уехал в старшем возрасте может и вернуться в силу ностальгии или еще каких мотивов, но молодежь - нет.
Подібні опуси тут не вітаються)))
От "дорожай" дешевіючого житла Кржн і реклама новобудів - на висоті)))
Я регулярно навожу тут посилання на дані з еміграційної динаміки - всі пропадають! Майже миттєво!
Как бы так, чтобы подоступнее. Читай по губам: З-а-п-а-д-а-я У-к-р-а-и-н-а, до Венгрии, Словакии, РП +/- одинаково рядом. - для ботов и ботоводов наверное да - "отличная новость", работать некому, квалифицированного трудоспособного населения практически не осталось. Еще раз, для а.о., если сломался бассейн (неважно что - фильтр, насос...), то мастер один на 4-5 курортов, засорил в квартире водосток - закатал рукава и чинишь, жена в Москино и Гуччи вычерпывает совком и тряпкой все в тазики. И т.д. - Детей учат венгерскому/чешскому/польскому, школа +\- техникум и за ВО туда. Родители костьми ложатся, дети потом не ассоциируют себя с украинской культурой, нацией, народом! приезжают на историческую родину чужими, а если пробыли там больше 10 лет, то и ехать под предлогом посмотреть не хотят. При этом в начале миграции все начинали переводы денег и строительства домов на малой родине. Ну как-то так.