m_k_galaburda написав: Gastarbaiter пишет абсолютно точно. Тут уже не в зарплате дело.

Интересные наблюдения на ЗУ.

Отток квалифицированного трудоспособного населения в предыдущие годы привел к дефициту такового на внутреннем рынке труда. Если раньше повару платили 3-5 тыс.грн. в черную, то теперь 12 тыс. за 15 дней официально! Но кадров по прежнему не хватает. Те, кто попробовал жить там не хотят домой, им тут не комфортно. Думаю, что те, кто уехал в старшем возрасте может и вернуться в силу ностальгии или еще каких мотивов, но молодежь - нет.



тема все же о ценах на недвигу, как там на зу с ценами ?

за коммуналку уже отдают?

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.