Додано: Чет 26 лип, 2018 14:40

Как бы так, чтобы подоступнее.

Читай по губам: З-а-п-а-д-н-а-я У-к-р-а-и-н-а, до Венгрии, Словакии, РП +/- одинаково рядом.

- для ботов и ботоводов наверное да - "отличная новость", работать некому, квалифицированного трудоспособного населения практически не осталось. Еще раз, для а.о., если сломался бассейн (неважно что - фильтр, насос...), то мастер один на 4-5 курортов, засорил в квартире водосток - закатал рукава и чинишь, жена в Москино и Гуччи вычерпывает совком и тряпкой все в тазики. И т.д.

- Детей учат венгерскому/чешскому/польскому, школа +\- техникум и за ВО туда. Родители костьми ложатся, дети потом не ассоциируют себя с украинской культурой, нацией, народом! приезжают на историческую родину чужими, а если пробыли там больше 10 лет, то и ехать под предлогом посмотреть не хотят.

При этом в начале миграции все начинали переводы денег и строительства домов на малой родине.

Ну как-то так.

P/S/ Да и еще, сделал вывод: "голосование ногами" в жизни сильно отличается от того, что написано в книжках, люди ассимилируются, формируют круг общения, круг комфорта на новом месте, что делает следующее движение, пусть даже в обратном направлении, таким же тяжелым как и первое.

P/P/S Для тех, кто не видит связь с КРЖН: миграция внутри страны куда сложнее и накладнее миграции забугор, тому подтверждение неразвитость самого рынка недвижимости (понятно, что не самый ликвидный товар, но цена покупки и продажи "несарая в диком поле" отличается на 5-10 летнюю местную зарплату), рынка труда и высоких издержек административного характера. Зачем ехать в непредсказуемый Киев, если выезд в ту же РП, Словакию, Венгрию или Чехию при сохранении миграционных правил будет проще, понятнее и выгоднее.