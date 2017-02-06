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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1691169216931694

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 977
Висота стель
4%
43
Гарний вигляд з вікон
10%
93
Гарні, "модні" МОПи
3%
28
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
17
Зручна локація
21%
207
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
72
Раціональне планування та метраж
16%
152
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
35
Ціна
19%
181
Якість будівництва
15%
149
Всього голосів : 977
Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 15:13

  trololo написав:
  OzzyR написав:
  m_k_galaburda написав:Gastarbaiter пишет абсолютно точно. Тут уже не в зарплате дело.
Интересные наблюдения на ЗУ.
Отток квалифицированного трудоспособного населения в предыдущие годы привел к дефициту такового на внутреннем рынке труда. Если раньше повару платили 3-5 тыс.грн. в черную, то теперь 12 тыс. за 15 дней официально! Но кадров по прежнему не хватает. Те, кто попробовал жить там не хотят домой, им тут не комфортно. Думаю, что те, кто уехал в старшем возрасте может и вернуться в силу ностальгии или еще каких мотивов, но молодежь - нет.


почему вы не едите?


он не может не есть

где то пропало, я же ответил:
Почему не ем? - Ем, как положено. Фураж, отруби, комбикорм...вот, даже
пальцы в кнопочки не попадают. Перечислять, что было на завтрак и обед не
буду.
Это только у тех кто не ест - полуголодный обморок на рабочем месте перед
каждым новым сообщением.
m_k_galaburda
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 15:49

m_k_galaburda
так никто не отрицает, что уезжают за бугор.
Только масштабы переезда на ПМЖ сильно раздуты вами и такими же как вы.
Которые используют самый банальный принцип пропаганды - взять какое-то явление и постоянно о нём писать, прямо долбить этой информацией из каждого утюга.
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 15:53

Министерство инвестиций и развития Польши пролоббировало принятие решение о выделении 2,9 млрд. злотых для привлечение в Польшу из Украины студентов и квалифицированной рабочей силы. (с)

Темпы эвакуации будут нарастать. Слышу от преподавателей вузов, что те кто сразу не поехали туда, после 3-4-5 курса свалят. Притом валят самый способные.

Масштабы эвакуации уже вопрос не КРЖН а существования страны. Студенты сегодняшние через несколько лет должны стать налогоплательщиками, а их все меньше. Банкротство пенсионного фонда маячит.
Непересичный
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 16:05

Непересичный
Погуглил, первой же ссылкой с точной цитатой выдало - strana.ua
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 16:07

  kingkongovets написав:
Прохожий написав:вы из РП пишете?

кстати, по выделенному выше, так это же отличная новость!!! 8)


выпавшее из холодных рук трибеки знамя тотальной зрады недолго валялось без дела)

как то по случаю общался с дальним родственником который весной 3 месяца поработал в РП
тяжелая физическая работа по 10-12 часов в день, жизнь в общаге и т.п. прелести
молочных рек с кисельными берегами походу не оказалось :shock:
короче сказал что больше не поедет, ну его нах эту РП...

вывод такой: кто здесь НОЛЬ как востребованный спец тот и в РП пашет чернорабочим или дупомоем
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 16:10

  pesikot написав:m_k_galaburda
так никто не отрицает, что уезжают за бугор.
Только масштабы переезда на ПМЖ сильно раздуты вами и такими же как вы.
Которые используют самый банальный принцип пропаганды - взять какое-то явление и постоянно о нём писать, прямо долбить этой информацией из каждого утюга.

7 млн. - сильно раздуто, давайте вместе петь "все хорошо", они вернутся?
500 тыс. в год ждет только РП в результате изменения в миграционном законодательстве - тоже сильно раздуто?
Знаете, я на таких как Вы насмотрелся при совке, они пели почти так же: "верной дорогой идете товарищи", такая надпись на Вашем хруще еще не затерлось? где он теперь, не хрущ, а совок?
Насмотрелся на старте независимости Украины, когда под бурные аплодисменты, переходящие в овации разбазарили торговый флот, металлургию, химическую отрасль, а под конец и ключевые стратегические предприятия. Адепты всевозможных покращень только ники тут меняют да переобуваются на ходу! Может даже за толику малую... оно ж дело не хитрое - дуть в уши про правильный курс партии и правительства.
Повторюсь, становление Чухони началось с определения собственной ущербности, а кричать на всех углах СЛАВА КПСС, обвинять в зраде и строчить доносы много ума не надо, успехов Вам, трудовых.
m_k_galaburda
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