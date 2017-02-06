Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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m_k_galaburda написав:Gastarbaiter пишет абсолютно точно. Тут уже не в зарплате дело. Интересные наблюдения на ЗУ. Отток квалифицированного трудоспособного населения в предыдущие годы привел к дефициту такового на внутреннем рынке труда. Если раньше повару платили 3-5 тыс.грн. в черную, то теперь 12 тыс. за 15 дней официально! Но кадров по прежнему не хватает. Те, кто попробовал жить там не хотят домой, им тут не комфортно. Думаю, что те, кто уехал в старшем возрасте может и вернуться в силу ностальгии или еще каких мотивов, но молодежь - нет.
почему вы не едите?
он не может не есть
где то пропало, я же ответил: Почему не ем? - Ем, как положено. Фураж, отруби, комбикорм...вот, даже пальцы в кнопочки не попадают. Перечислять, что было на завтрак и обед не буду. Это только у тех кто не ест - полуголодный обморок на рабочем месте перед каждым новым сообщением.
m_k_galaburda так никто не отрицает, что уезжают за бугор. Только масштабы переезда на ПМЖ сильно раздуты вами и такими же как вы. Которые используют самый банальный принцип пропаганды - взять какое-то явление и постоянно о нём писать, прямо долбить этой информацией из каждого утюга.
кстати, по выделенному выше, так это же отличная новость!!!
выпавшее из холодных рук трибеки знамя тотальной зрады недолго валялось без дела)
как то по случаю общался с дальним родственником который весной 3 месяца поработал в РП тяжелая физическая работа по 10-12 часов в день, жизнь в общаге и т.п. прелести молочных рек с кисельными берегами походу не оказалось короче сказал что больше не поедет, ну его нах эту РП...
вывод такой: кто здесь НОЛЬ как востребованный спец тот и в РП пашет чернорабочим или дупомоем
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения... Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
pesikot написав:m_k_galaburda так никто не отрицает, что уезжают за бугор. Только масштабы переезда на ПМЖ сильно раздуты вами и такими же как вы. Которые используют самый банальный принцип пропаганды - взять какое-то явление и постоянно о нём писать, прямо долбить этой информацией из каждого утюга.
7 млн. - сильно раздуто, давайте вместе петь "все хорошо", они вернутся? 500 тыс. в год ждет только РП в результате изменения в миграционном законодательстве - тоже сильно раздуто? Знаете, я на таких как Вы насмотрелся при совке, они пели почти так же: "верной дорогой идете товарищи", такая надпись на Вашем хруще еще не затерлось? где он теперь, не хрущ, а совок? Насмотрелся на старте независимости Украины, когда под бурные аплодисменты, переходящие в овации разбазарили торговый флот, металлургию, химическую отрасль, а под конец и ключевые стратегические предприятия. Адепты всевозможных покращень только ники тут меняют да переобуваются на ходу! Может даже за толику малую... оно ж дело не хитрое - дуть в уши про правильный курс партии и правительства. Повторюсь, становление Чухони началось с определения собственной ущербности, а кричать на всех углах СЛАВА КПСС, обвинять в зраде и строчить доносы много ума не надо, успехов Вам, трудовых.