Додано: Чет 26 лип, 2018 16:10

pesikot написав: m_k_galaburda

так никто не отрицает, что уезжают за бугор.

Только масштабы переезда на ПМЖ сильно раздуты вами и такими же как вы.

Которые используют самый банальный принцип пропаганды - взять какое-то явление и постоянно о нём писать, прямо долбить этой информацией из каждого утюга. так никто не отрицает, что уезжают за бугор.Только масштабы переезда на ПМЖ сильно раздуты вами и такими же как вы.Которые используют самый банальный принцип пропаганды - взять какое-то явление и постоянно о нём писать, прямо долбить этой информацией из каждого утюга.

7 млн. - сильно раздуто, давайте вместе петь "все хорошо", они вернутся?500 тыс. в год ждет только РП в результате изменения в миграционном законодательстве - тоже сильно раздуто?Знаете, я на таких как Вы насмотрелся при совке, они пели почти так же: "верной дорогой идете товарищи", такая надпись на Вашем хруще еще не затерлось? где он теперь, не хрущ, а совок?Насмотрелся на старте независимости Украины, когда под бурные аплодисменты, переходящие в овации разбазарили торговый флот, металлургию, химическую отрасль, а под конец и ключевые стратегические предприятия. Адепты всевозможных покращень только ники тут меняют да переобуваются на ходу! Может даже за толику малую... оно ж дело не хитрое - дуть в уши про правильный курс партии и правительства.Повторюсь, становление Чухони началось с определения собственной ущербности, а кричать на всех углах СЛАВА КПСС, обвинять в зраде и строчить доносы много ума не надо, успехов Вам, трудовых.