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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1692169316941695>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 977
Висота стель
4%
43
Гарний вигляд з вікон
10%
93
Гарні, "модні" МОПи
3%
28
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
17
Зручна локація
21%
207
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
72
Раціональне планування та метраж
16%
152
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
35
Ціна
19%
181
Якість будівництва
15%
149
Всього голосів : 977
Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 15:49

m_k_galaburda
так никто не отрицает, что уезжают за бугор.
Только масштабы переезда на ПМЖ сильно раздуты вами и такими же как вы.
Которые используют самый банальный принцип пропаганды - взять какое-то явление и постоянно о нём писать, прямо долбить этой информацией из каждого утюга.
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 15:53

Министерство инвестиций и развития Польши пролоббировало принятие решение о выделении 2,9 млрд. злотых для привлечение в Польшу из Украины студентов и квалифицированной рабочей силы. (с)

Темпы эвакуации будут нарастать. Слышу от преподавателей вузов, что те кто сразу не поехали туда, после 3-4-5 курса свалят. Притом валят самый способные.

Масштабы эвакуации уже вопрос не КРЖН а существования страны. Студенты сегодняшние через несколько лет должны стать налогоплательщиками, а их все меньше. Банкротство пенсионного фонда маячит.
Непересичный
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 16:05

Непересичный
Погуглил, первой же ссылкой с точной цитатой выдало - strana.ua
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 16:07

  kingkongovets написав:
Прохожий написав:вы из РП пишете?

кстати, по выделенному выше, так это же отличная новость!!! 8)


выпавшее из холодных рук трибеки знамя тотальной зрады недолго валялось без дела)

как то по случаю общался с дальним родственником который весной 3 месяца поработал в РП
тяжелая физическая работа по 10-12 часов в день, жизнь в общаге и т.п. прелести
молочных рек с кисельными берегами походу не оказалось :shock:
короче сказал что больше не поедет, ну его нах эту РП...

вывод такой: кто здесь НОЛЬ как востребованный спец тот и в РП пашет чернорабочим или дупомоем
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 16:29

  Рыба-сом написав:
  airmax78 написав:
  kingkongovets написав:В Киеве сокращается жилой фонд
По итогу 2017-го года в столице стало на 1,4 млн кв. м жилья меньше, чем в 2016, и это при нынешних темпах строительства. Напомним, по итогам 2017-го года в эксплуатацию введено 1,7 млн кв. м жилья (+29,9% к 2016-ому году), но при этом общий фонд упал.

Сокращается таким образом и среднее количество квадратных метров на одного киевлянина. На 2017 год эта цифра составила 22 кв.м.

Причины сокращения жилого фонда при росте строительства - вывод из эксплуатации ветхого и аварийного жилья, переоборудование жилых помещений в нежилые, снос зданий, банкротство предприятий или балансодержателей жилья и проч.
Компенсировать падение размеров жилого фонда в 2018 году вряд ли удастся. По итогам 2017-го года в эксплуатацию введено 1,7 млн кв. м жилья (+29,9% к 2016-ому году). Но в первом квартале 2018-го — только 262 802 кв. м (таким образом объемы строительства упали более чем на 1,1% к тому же периоду 2017-го). По прогнозу аналитиков UTG, результат первого полугодия 2018 г. будет на уровне 544,5 тыс. кв. м.
https://3m2.kiev.ua/stati/poslednie_nov ... hiloy_fond

Внезапно. А все думали, что недвижка вечная. Если в аварийное начнут массово переводить хрущики - будет ой.

Давайте посчитаем: 1400000 м² переведём в кол-во условных хрущиков. Для удобства примем, что в хруще 4 подъезда, 5 этажей, 4 квартиры на этаже и площадь 1 квартиры в среднем 50 м².
1400000/(4*5*4*50)=350
Кто-то заметил как в Киеве под отселение ушло 350 хрущей?
И это типа минимальная оценка - как будто за год построили 0 м², т.е. в реале этих хрущиков должно быть больше раза в два.

Ваши выводы о процитированной статье? :roll:

В общем, я так и не понял: сколько в 2017 выбыло из жилого фонда условных хрущей - 350 или 700 (жилфонд для 100 или 200 тыс чел)? Эксперты, просветите, плз :roll:
Делай что должен, и будь что будет.
Рыба-сом
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 16:40

  Alex3 написав:https://www.olx.ua/obyavlenie/zhk-venetsiya-ul-ak-vilyamsa-19-14-IDyZgKE.html#1ade385ec3

Вот это чувак гонит:) "Квартира для истинных ценителей!" п...ц

А что Вас смущает? Не понимаю
Понаехал
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 16:50

  pesikot написав:m_k_galaburda
так никто не отрицает, что уезжают за бугор.
Только масштабы переезда на ПМЖ сильно раздуты вами и такими же как вы.
Которые используют самый банальный принцип пропаганды - взять какое-то явление и постоянно о нём писать, прямо долбить этой информацией из каждого утюга.

7 млн. - сильно раздуто, давайте вместе петь "все хорошо", они вернутся?
500 тыс. в год ждет только РП в результате изменения в миграционном законодательстве - тоже сильно раздуто?
Знаете, я на таких как Вы насмотрелся при совке, они пели почти так же: "верной дорогой идете товарищи", такая надпись на Вашем хруще еще не затерлось? где он теперь, не хрущ, а совок?
Насмотрелся на старте независимости Украины, когда под бурные аплодисменты, переходящие в овации разбазарили торговый флот, металлургию, химическую отрасль, а под конец и ключевые стратегические предприятия. Адепты всевозможных покращень только ники тут меняют да переобуваются на ходу! Может даже за толику малую... оно ж дело не хитрое - дуть в уши про правильный курс партии и правительства.
Повторюсь, становление Чухони началось с определения собственной ущербности, а кричать на всех углах СЛАВА КПСС, обвинять в зраде и строчить доносы много ума не надо, успехов Вам, трудовых.

P.S.
  pesikot написав:Непересичный
Погуглил, первой же ссылкой с точной цитатой выдало - strana.ua

Просто в точку! На политинформациях тоже отметалось все, что не из "Коммунист", "Правда", "Известия".
Попробуйте погуглить суть, прозреете - "общее количество выданных польшей приглашений на работу в 2018 году для украинцев составит 3 млн."

От того, что каждый работник ОП, паралельно подрабатывающий ботоводством будет жмакать кнопку жалобы проблема не исчезнет.
Востаннє редагувалось m_k_galaburda в Чет 26 лип, 2018 16:53, всього редагувалось 1 раз.
m_k_galaburda
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 16:51

  pesikot написав:m_k_galaburda
так никто не отрицает, что уезжают за бугор.
Только масштабы переезда на ПМЖ сильно раздуты вами и такими же как вы.
Которые используют самый банальный принцип пропаганды - взять какое-то явление и постоянно о нём писать, прямо долбить этой информацией из каждого утюга.

Я вам могу сказать, что лишь в одном отдельно взятом офисе работает несколько сотен человек из Украины. И продолжают ехать. Это те люди, которые в Украине имели достаточно неплохие (по украинским меркам) з/п и перспективы к росту. Те люди, которые могли в обозримом будущем купить себе жилье в крупном городе (или оно у них уже есть) или арендовать "па 15000" . Сколько таких офисов по всей Польше? Сколько их в других странах? Я смотрю свой LinkedIn - из тех ребят, с кем работал за последние годы, проще посчитать тех, кто еще в Украине.
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 17:07

  m_k_galaburda написав:
  pesikot написав:m_k_galaburda
так никто не отрицает, что уезжают за бугор.
Только масштабы переезда на ПМЖ сильно раздуты вами и такими же как вы.
Которые используют самый банальный принцип пропаганды - взять какое-то явление и постоянно о нём писать, прямо долбить этой информацией из каждого утюга.

7 млн. - сильно раздуто, давайте вместе петь "все хорошо", они вернутся?
500 тыс. в год ждет только РП в результате изменения в миграционном законодательстве - тоже сильно раздуто?
Знаете, я на таких как Вы насмотрелся при совке, они пели почти так же: "верной дорогой идете товарищи", такая надпись на Вашем хруще еще не затерлось? где он теперь, не хрущ, а совок?
Насмотрелся на старте независимости Украины, когда под бурные аплодисменты, переходящие в овации разбазарили торговый флот, металлургию, химическую отрасль, а под конец и ключевые стратегические предприятия. Адепты всевозможных покращень только ники тут меняют да переобуваются на ходу! Может даже за толику малую... оно ж дело не хитрое - дуть в уши про правильный курс партии и правительства.
Повторюсь, становление Чухони началось с определения собственной ущербности, а кричать на всех углах СЛАВА КПСС, обвинять в зраде и строчить доносы много ума не надо, успехов Вам, трудовых.

P.S.
  pesikot написав:Непересичный
Погуглил, первой же ссылкой с точной цитатой выдало - strana.ua

Просто в точку! На политинформациях тоже отметалось все, что не из "Коммунист", "Правда", "Известия".
Попробуйте погуглить суть, прозреете - "общее количество выданных польшей приглашений на работу в 2018 году для украинцев составит 3 млн."

От того, что каждый работник ОП, паралельно подрабатывающий ботоводством будет жмакать кнопку жалобы проблема не исчезнет.

Pesikot - черниговский порохобот, а может даже радикал, у них там нардепы все как на подбор от Ляшка до Березенко
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 17:11

модераторы есть на форуме???

хлопцы, стартаните ветку про заробитчан в РП и резвитесь там
реально уже заипали!!!
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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