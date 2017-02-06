Додано: Чет 26 лип, 2018 16:50

pesikot написав: m_k_galaburda

так никто не отрицает, что уезжают за бугор.

Только масштабы переезда на ПМЖ сильно раздуты вами и такими же как вы.

Которые используют самый банальный принцип пропаганды - взять какое-то явление и постоянно о нём писать, прямо долбить этой информацией из каждого утюга. так никто не отрицает, что уезжают за бугор.Только масштабы переезда на ПМЖ сильно раздуты вами и такими же как вы.Которые используют самый банальный принцип пропаганды - взять какое-то явление и постоянно о нём писать, прямо долбить этой информацией из каждого утюга.

pesikot написав: Непересичный

Погуглил, первой же ссылкой с точной цитатой выдало - strana.ua Погуглил, первой же ссылкой с точной цитатой выдало - strana.ua

7 млн. - сильно раздуто, давайте вместе петь "все хорошо", они вернутся?500 тыс. в год ждет только РП в результате изменения в миграционном законодательстве - тоже сильно раздуто?Знаете, я на таких как Вы насмотрелся при совке, они пели почти так же: "верной дорогой идете товарищи", такая надпись на Вашем хруще еще не затерлось? где он теперь, не хрущ, а совок?Насмотрелся на старте независимости Украины, когда под бурные аплодисменты, переходящие в овации разбазарили торговый флот, металлургию, химическую отрасль, а под конец и ключевые стратегические предприятия. Адепты всевозможных покращень только ники тут меняют да переобуваются на ходу! Может даже за толику малую... оно ж дело не хитрое - дуть в уши про правильный курс партии и правительства.Повторюсь, становление Чухони началось с определения собственной ущербности, а кричать на всех углах СЛАВА КПСС, обвинять в зраде и строчить доносы много ума не надо, успехов Вам, трудовых.P.S.Просто в точку! На политинформациях тоже отметалось все, что не из "Коммунист", "Правда", "Известия".Попробуйте погуглить суть, прозреете - "общее количество выданных польшей приглашений на работу в 2018 году для украинцев составит 3 млн."От того, что каждый работник ОП, паралельно подрабатывающий ботоводством будет жмакать кнопку жалобы проблема не исчезнет.