Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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m_k_galaburda так никто не отрицает, что уезжают за бугор. Только масштабы переезда на ПМЖ сильно раздуты вами и такими же как вы. Которые используют самый банальный принцип пропаганды - взять какое-то явление и постоянно о нём писать, прямо долбить этой информацией из каждого утюга.
кстати, по выделенному выше, так это же отличная новость!!!
выпавшее из холодных рук трибеки знамя тотальной зрады недолго валялось без дела)
как то по случаю общался с дальним родственником который весной 3 месяца поработал в РП тяжелая физическая работа по 10-12 часов в день, жизнь в общаге и т.п. прелести молочных рек с кисельными берегами походу не оказалось короче сказал что больше не поедет, ну его нах эту РП...
вывод такой: кто здесь НОЛЬ как востребованный спец тот и в РП пашет чернорабочим или дупомоем
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения... Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
kingkongovets написав:В Киеве сокращается жилой фонд По итогу 2017-го года в столице стало на 1,4 млн кв. м жилья меньше, чем в 2016, и это при нынешних темпах строительства. Напомним, по итогам 2017-го года в эксплуатацию введено 1,7 млн кв. м жилья (+29,9% к 2016-ому году), но при этом общий фонд упал.
Сокращается таким образом и среднее количество квадратных метров на одного киевлянина. На 2017 год эта цифра составила 22 кв.м.
Причины сокращения жилого фонда при росте строительства - вывод из эксплуатации ветхого и аварийного жилья, переоборудование жилых помещений в нежилые, снос зданий, банкротство предприятий или балансодержателей жилья и проч. Компенсировать падение размеров жилого фонда в 2018 году вряд ли удастся. По итогам 2017-го года в эксплуатацию введено 1,7 млн кв. м жилья (+29,9% к 2016-ому году). Но в первом квартале 2018-го — только 262 802 кв. м (таким образом объемы строительства упали более чем на 1,1% к тому же периоду 2017-го). По прогнозу аналитиков UTG, результат первого полугодия 2018 г. будет на уровне 544,5 тыс. кв. м. https://3m2.kiev.ua/stati/poslednie_nov ... hiloy_fond
Внезапно. А все думали, что недвижка вечная. Если в аварийное начнут массово переводить хрущики - будет ой.
Давайте посчитаем: 1400000 м² переведём в кол-во условных хрущиков. Для удобства примем, что в хруще 4 подъезда, 5 этажей, 4 квартиры на этаже и площадь 1 квартиры в среднем 50 м². 1400000/(4*5*4*50)=350 Кто-то заметил как в Киеве под отселение ушло 350 хрущей? И это типа минимальная оценка - как будто за год построили 0 м², т.е. в реале этих хрущиков должно быть больше раза в два.
Ваши выводы о процитированной статье?
В общем, я так и не понял: сколько в 2017 выбыло из жилого фонда условных хрущей - 350 или 700 (жилфонд для 100 или 200 тыс чел)? Эксперты, просветите, плз
pesikot написав:m_k_galaburda так никто не отрицает, что уезжают за бугор. Только масштабы переезда на ПМЖ сильно раздуты вами и такими же как вы. Которые используют самый банальный принцип пропаганды - взять какое-то явление и постоянно о нём писать, прямо долбить этой информацией из каждого утюга.
7 млн. - сильно раздуто, давайте вместе петь "все хорошо", они вернутся? 500 тыс. в год ждет только РП в результате изменения в миграционном законодательстве - тоже сильно раздуто? Знаете, я на таких как Вы насмотрелся при совке, они пели почти так же: "верной дорогой идете товарищи", такая надпись на Вашем хруще еще не затерлось? где он теперь, не хрущ, а совок? Насмотрелся на старте независимости Украины, когда под бурные аплодисменты, переходящие в овации разбазарили торговый флот, металлургию, химическую отрасль, а под конец и ключевые стратегические предприятия. Адепты всевозможных покращень только ники тут меняют да переобуваются на ходу! Может даже за толику малую... оно ж дело не хитрое - дуть в уши про правильный курс партии и правительства. Повторюсь, становление Чухони началось с определения собственной ущербности, а кричать на всех углах СЛАВА КПСС, обвинять в зраде и строчить доносы много ума не надо, успехов Вам, трудовых.
P.S.
pesikot написав:Непересичный Погуглил, первой же ссылкой с точной цитатой выдало - strana.ua
Просто в точку! На политинформациях тоже отметалось все, что не из "Коммунист", "Правда", "Известия". Попробуйте погуглить суть, прозреете - "общее количество выданных польшей приглашений на работу в 2018 году для украинцев составит 3 млн."
От того, что каждый работник ОП, паралельно подрабатывающий ботоводством будет жмакать кнопку жалобы проблема не исчезнет.
Востаннє редагувалось m_k_galaburda в Чет 26 лип, 2018 16:53, всього редагувалось 1 раз.
pesikot написав:m_k_galaburda так никто не отрицает, что уезжают за бугор. Только масштабы переезда на ПМЖ сильно раздуты вами и такими же как вы. Которые используют самый банальный принцип пропаганды - взять какое-то явление и постоянно о нём писать, прямо долбить этой информацией из каждого утюга.
Я вам могу сказать, что лишь в одном отдельно взятом офисе работает несколько сотен человек из Украины. И продолжают ехать. Это те люди, которые в Украине имели достаточно неплохие (по украинским меркам) з/п и перспективы к росту. Те люди, которые могли в обозримом будущем купить себе жилье в крупном городе (или оно у них уже есть) или арендовать "па 15000" . Сколько таких офисов по всей Польше? Сколько их в других странах? Я смотрю свой LinkedIn - из тех ребят, с кем работал за последние годы, проще посчитать тех, кто еще в Украине.
pesikot написав:m_k_galaburda так никто не отрицает, что уезжают за бугор. Только масштабы переезда на ПМЖ сильно раздуты вами и такими же как вы. Которые используют самый банальный принцип пропаганды - взять какое-то явление и постоянно о нём писать, прямо долбить этой информацией из каждого утюга.
7 млн. - сильно раздуто, давайте вместе петь "все хорошо", они вернутся? 500 тыс. в год ждет только РП в результате изменения в миграционном законодательстве - тоже сильно раздуто? Знаете, я на таких как Вы насмотрелся при совке, они пели почти так же: "верной дорогой идете товарищи", такая надпись на Вашем хруще еще не затерлось? где он теперь, не хрущ, а совок? Насмотрелся на старте независимости Украины, когда под бурные аплодисменты, переходящие в овации разбазарили торговый флот, металлургию, химическую отрасль, а под конец и ключевые стратегические предприятия. Адепты всевозможных покращень только ники тут меняют да переобуваются на ходу! Может даже за толику малую... оно ж дело не хитрое - дуть в уши про правильный курс партии и правительства. Повторюсь, становление Чухони началось с определения собственной ущербности, а кричать на всех углах СЛАВА КПСС, обвинять в зраде и строчить доносы много ума не надо, успехов Вам, трудовых.
P.S.
pesikot написав:Непересичный Погуглил, первой же ссылкой с точной цитатой выдало - strana.ua
Просто в точку! На политинформациях тоже отметалось все, что не из "Коммунист", "Правда", "Известия". Попробуйте погуглить суть, прозреете - "общее количество выданных польшей приглашений на работу в 2018 году для украинцев составит 3 млн."
От того, что каждый работник ОП, паралельно подрабатывающий ботоводством будет жмакать кнопку жалобы проблема не исчезнет.
Pesikot - черниговский порохобот, а может даже радикал, у них там нардепы все как на подбор от Ляшка до Березенко