Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Прохожий написав:хлопцы, стартаните ветку про заробитчан в РП и резвитесь там реально уже заипали!!!
Ну как бы и у этой ветки название не "Загон аленей, всем сюда!". Если не видите связи между рынком труда, трудовой миграцией и рынком недвижимости крупнейшего конгломерата страны, то это проблемы не участников темы. Напомню для а.о. тема называется "Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?" обвал - миграция, миграция - обвал! не, не алё?
Востаннє редагувалось m_k_galaburda в Чет 26 лип, 2018 17:25, всього редагувалось 1 раз.
Frant написав:Суть: зараз в Польщу їдуть переважно мешканці великих міст.тут їм нічого не світить, хіба що ЗП 200-300 Дол/міс
Едут даже те, кому светит 1000-1500 дол/мес. Т.е. ЦА аренды ПОХа "па 15000" и потенциальные инвесторы.
Само по себе не новость, и раньше ехали. Но сейчас выезд семьями и окончательный, чему способствует миграционная политика Польши и др. стран Вост Европы, что еще сократит валютный поток кровнозаработанных. Еще минус валютных потоков: DW пишет, что "Nord Stream 2 начала в Германии укладку труб для нового газопровода. Работы начались в Грайфсвальдском заливе под Любмином. Сооружение "Северного потока-2" планируется завершить к концу 2019 года." По ходу дела реформы коррупционных схем как-то не убедили Запад в надежности наших Евроинтеграционных намерений и желании жить по-новому.
Интересно, что общая картина достаточно схожа с развитием кризиса в Зимбабве: коррупция, трудовая миграция в ЮАР, деградация всей инфраструктуры, высокие цены на покупку/аренду недвижимости при отсутствии спроса как такового... Надо будет глянуть динамику рынка недвижимости в Хараре, думаю, что перед коллапсом цены на модные МОПы с губастыми красотками были не ниже нашего…
Продавай поки ще хоч щось дають. Дій відповідно до переконань. Не будь одним з тих у кого дії протилежні думкам.
почему их до их до сих пор не придумали??? Чикага говорите по 4 куе....да пыль всё это...
Председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев и коммерческий директор компании Юрий Витренко получили около 70% от всей суммы премий за победу в Стокгольмском арбитраже. Об этом сообщает Insider со ссылкой на источник в компании.
Собеседник издания назвал имена 11 из 41 премируемых, которых раньше засекретил "Нафтогаз".
председатель правления Андрей Коболев коммерческий директор Юрий Витренко директор по юридическим вопросам Ярослав Теклюк первый заместитель председателя правления Сергей Перелома заместитель председателя правления Сергей Коновец заведующий канцелярией Валентина Пишун директор по персоналу Маргарита Короткова директор по административной деятельности и энергоэффективности Виталий Щербенко директор по корпоративной безопасности Константин Пожидаев начальник департамента безопасности Владимир Лупащенко начальник специального отдела Виктор Пасичник
По словам источника, большинство из перечисленных в процесс в Стокгольмском арбитраже привлечены не были.
Известно также, что члены правления Юрий Колбушкин и Николай Гавриленко премий не получили, а сумма выплаты Сергею Переломе составила 8 млн грн.
Напомним, наблюдательный совет "Нафтогаза" принял решение о выплате сотрудникам компании премий в 46,3 млн долларов после победой в Стокгольмском арбитражном суде по делу о транзитном контракте, по решению которого "Газпром" должен выплатить украинской компании 4,6 млрд долларов (сейчас выполнение этого решения заблокировано шведскими судами)
Всё скромно-всего 1 %
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Первый Мы с Вами на ты? С каких пор? Я Вам повод давал или вы уже выпили с аватаркой на брудершафт? Невзирая на поверхностное отношение к окружающим, в след. раз потрудитесь сосредоточиться на обсуждаемой проблеме, и проследить за ясностью своих мыслей. Для этого напр. полезно убрать руки из карманов или все лишнее изо рта.
Прохожий написав:хлопцы, стартаните ветку про заробитчан в РП и резвитесь там реально уже заипали!!!
Ну как бы и у этой ветки название не "Загон аленей, всем сюда!". Если не видите связи между рынком труда, трудовой миграцией и рынком недвижимости крупнейшего конгломерата страны, то это проблемы не участников темы. Напомню для а.о. тема называется "Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?" обвал - миграция, миграция - обвал! не, не алё?
Було б да, якби з огляду на вказане продав мамкину хату, і буду купляти в рп. А так стандарт на тему ми всі помремо, ой випадково 3 гостінки купив під оренду, а на здачу напівпідвал в іпенях іпеней.