Додано: Чет 26 лип, 2018 18:32

m_k_galaburda написав: kbadoo

Вас удивит, но мир стал более мобилен, совковые ценности собственного жилья неприемлемы в глобальном мире. Купил квартиру, а тебя в др. город/страну переводят. Продал-купил, а через пять лет снова. Крупные международные компании молодняк гоняют каждых 3-5 лет.

Зато пенсионеры - да. Детей на свои хлеба и здравствуй Флорида, *(впиши облюбованный уголок). Вас удивит, но мир стал более мобилен, совковые ценности собственного жилья неприемлемы в глобальном мире. Купил квартиру, а тебя в др. город/страну переводят. Продал-купил, а через пять лет снова. Крупные международные компании молодняк гоняют каждых 3-5 лет.Зато пенсионеры - да. Детей на свои хлеба и здравствуй Флорида, *(впиши облюбованный уголок).

Я не удивляюсь, а как раз наблюдаю это, но квартиры кроме пенсионеров покупают также молодые семьи с детьми, которым необходимо как минимум на некоторое время устаканиться изза ребенка. При этом я считаю что причиной изменения ценностей во многом является не только мобильность текущего глобального мира, но и соотношение цены жилья (и его содержания) к заработку. Были б доходы больше\цены меньше, то покупали бы больше даже несмотря на мобильность.Крупные международные компании сейчас активно строят сервис центры в Польше (на 5-10к и более человек) с целью оптимизации процесов и минимизации костов и в том числе активно хантят толковых спецов из Украины. Тренд пошел активно после брекзита - знаю несколько крупных банков, страховых, и компаний реального сектора. Заходят капитально: земли, офисы, инфраструктура итд.