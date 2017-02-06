Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
pesikot написав:m_k_galaburda так никто не отрицает, что уезжают за бугор. Только масштабы переезда на ПМЖ сильно раздуты вами и такими же как вы. Которые используют самый банальный принцип пропаганды - взять какое-то явление и постоянно о нём писать, прямо долбить этой информацией из каждого утюга.
7 млн. - сильно раздуто? от того что вы все форумы запрудили своим "все хорошо" они вернулись? 500 тыс. в год ждет только РП в результате изменения в миграционном законодательстве - тоже сильно раздуто? Знаете, я на таких как Вы насмотрелся при совке, они пели почти так же: "верной дорогой идете товарищи", такая надпись на Вашем хруще еще не затерлось? где он теперь? - не, не хрущ, а совок. Насмотрелся на старте независимости Украины, когда под бурные аплодисменты, переходящие в овации разбазарили торговый флот, металлургию, химическую отрасль, а под конец и ключевые стратегические предприятия. Адепты всевозможных покращень только ники тут меняют да переобуваются на ходу! Может даже за толику малую... оно ж дело не хитрое - дуть в уши про правильный курс партии и правительства. Повторюсь, становление Чухони началось с определения собственной ущербности!
P.S.
pesikot написав:Непересичный Погуглил, первой же ссылкой с точной цитатой выдало - strana.ua
Просто в точку! На политинформациях тоже отметалось все, что не из "Коммунист", "Правда", "Известия". Попробуйте погуглить суть, прозреете - "общее количество выданных польшей приглашений на работу в 2018 году для украинцев составит 3 млн."
P.S. От того, что каждый работник ОП, паралельно подрабатывающий ботоводством будет жмакать кнопку жалобы проблема не исчезнет, а кричать на всех углах СЛАВА КПСС (впиши понравившийся лозунг), обвинять в зраде и строчить доносы много ума не надо. Модераторы, если удаляете ответ, то удалите и вопрос. Иначе как то теряется нить разговора и альтернативно одаренные так никогда и не смогут увязать обвал рынка с покупательским спросом.
kbadoo написав:Крупные международные компании сейчас активно строят сервис центры в Польше (на 5-10к и более человек) с целью оптимизации процесов и минимизации костов и в том числе активно хантят толковых спецов из Украины.
тут есть страдающий "аудитор из БИГ4" форумчанин BIGor который не может найти работу в Украине на 15кгрн, маякните ему, может это его шанс в жизни
Для меня это странно слышать. Аудиторы из биг4 работу на зп в 15к грн искать не станут ))
Если ты проработал в биг4 вменяемо 3-4 годе и нормально там прогрессировал (если нет, то ты там просто не задержишься на столько), то в дальнейшем тебе найти нормально оплачиваемую работу для Украины не проблема, если конечно не "что-то с тобой не так" (никого не хочу обидеть и не имею в виду). Да может тебе не супер мега повезет быть СФО\директором\руководителем департамента или отдела\и прочие на 8-10-15-20-..к зелени, но найти на ~2-3к ты спокойно сможешь.
Я с вами не знаком, поэтому не тыкайте мне. Далее, по легенде, вы у нас в Америке "живёте". А тут такой взрыв пукана. Что, подчиненные плохие посты пишут ? куратор зарплаты лишает ?
- Во как, "по легенде, вы у нас в Америке" да еще и "живёте", хреновато работаешь комсюк, правда иначе, наверное, и не умеешь. "взрывы пуканов"? - это ты путаешь, это совсем не то, просто правда тебе не нравится шоколадненкий. Та то як кажуть - "такэ". Не там взрывы ищешь, но не волнуйся, ты их сразу узнаешь когда они зазвучат у вас. И это будет скоро. Пенсионный фонд уже начал сыпаться, а там и из МВФ новости, как раз ко времени, подоспеют. Достали уже всех - нищеброды Так что бери недвигу - "будет только дорожать".
Востаннє редагувалось Hogtown в Чет 26 лип, 2018 19:25, всього редагувалось 1 раз.
m_k_galaburda Ого, какой поток навоза. 7 миллионов уехавших подтвердите ? нет ? тогда три весёлых буквы вас ждут Далее, при совке вы не жили от слова совсем, вы у нас, новомодный продукт. А вот я, как раз, жил
pesikot написав:m_k_galaburda так никто не отрицает, что уезжают за бугор. Только масштабы переезда на ПМЖ сильно раздуты вами и такими же как вы. Которые используют самый банальный принцип пропаганды - взять какое-то явление и постоянно о нём писать, прямо долбить этой информацией из каждого утюга.
7 млн. - сильно раздуто? от того что вы все форумы запрудили своим "все хорошо" они вернулись? 500 тыс. в год ждет только РП в результате изменения в миграционном законодательстве - тоже сильно раздуто? Знаете, я на таких как Вы насмотрелся при совке, они пели почти так же: "верной дорогой идете товарищи", такая надпись на Вашем хруще еще не затерлось? где он теперь? - не, не хрущ, а совок. Насмотрелся на старте независимости Украины, когда под бурные аплодисменты, переходящие в овации разбазарили торговый флот, металлургию, химическую отрасль, а под конец и ключевые стратегические предприятия. Адепты всевозможных покращень только ники тут меняют да переобуваются на ходу! Может даже за толику малую... оно ж дело не хитрое - дуть в уши про правильный курс партии и правительства. Повторюсь, становление Чухони началось с определения собственной ущербности!
P.S.
pesikot написав:Непересичный Погуглил, первой же ссылкой с точной цитатой выдало - strana.ua
Просто в точку! На политинформациях тоже отметалось все, что не из "Коммунист", "Правда", "Известия". Попробуйте погуглить суть, прозреете - "общее количество выданных польшей приглашений на работу в 2018 году для украинцев составит 3 млн."
P.S. От того, что каждый работник ОП, паралельно подрабатывающий ботоводством будет жмакать кнопку жалобы проблема не исчезнет, а кричать на всех углах СЛАВА КПСС (впиши понравившийся лозунг), обвинять в зраде и строчить доносы много ума не надо. Модераторы, если удаляете ответ, то удалите и вопрос. Иначе как то теряется нить разговора и альтернативно одаренные так никогда и не смогут увязать обвал рынка с покупательским спросом.
Добряче Ви рожевоокулярників фейсом в клавіатуру))) шкода, що я з мобільного пишу, і не можу подяк наставити)
У фейслярів все в шоколаді, і вони вважають, що і в усій Україні все чудово. Медіанну ЗП 300 Дол/міс вони "не бачать", і щорічну втрату працездатного населення в -5% також не помічають!