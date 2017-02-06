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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1692169316941695

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 977
Висота стель
4%
43
Гарний вигляд з вікон
10%
93
Гарні, "модні" МОПи
3%
28
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
17
Зручна локація
21%
207
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
72
Раціональне планування та метраж
16%
152
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
35
Ціна
19%
181
Якість будівництва
15%
149
Всього голосів : 977
Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 19:12

  pesikot написав:m_k_galaburda
так никто не отрицает, что уезжают за бугор.
Только масштабы переезда на ПМЖ сильно раздуты вами и такими же как вы.
Которые используют самый банальный принцип пропаганды - взять какое-то явление и постоянно о нём писать, прямо долбить этой информацией из каждого утюга.

7 млн. - сильно раздуто? от того что вы все форумы запрудили своим "все хорошо" они
вернулись?
500 тыс. в год ждет только РП в результате изменения в миграционном
законодательстве - тоже сильно раздуто?
Знаете, я на таких как Вы насмотрелся при совке, они пели почти так же:
"верной дорогой идете товарищи", такая надпись на Вашем хруще еще
не затерлось? где он теперь? - не, не хрущ, а совок.
Насмотрелся на старте независимости Украины, когда под бурные аплодисменты,
переходящие в овации разбазарили торговый флот, металлургию, химическую
отрасль, а под конец и ключевые стратегические предприятия. Адепты
всевозможных покращень только ники тут меняют да переобуваются на ходу!
Может даже за толику малую... оно ж дело не хитрое - дуть в уши про
правильный курс партии и правительства.
Повторюсь, становление Чухони началось с определения собственной
ущербности!

P.S.
  pesikot написав:Непересичный
Погуглил, первой же ссылкой с точной цитатой выдало - strana.ua

Просто в точку! На политинформациях тоже отметалось все, что не из
"Коммунист", "Правда", "Известия".
Попробуйте погуглить суть, прозреете - "общее количество выданных
польшей приглашений на работу в 2018 году для украинцев составит 3
млн."

P.S. От того, что каждый работник ОП, паралельно подрабатывающий ботоводством
будет жмакать кнопку жалобы проблема не исчезнет, а кричать на всех углах СЛАВА КПСС (впиши понравившийся лозунг), обвинять в зраде и строчить
доносы много ума не надо. Модераторы, если удаляете ответ, то удалите и вопрос. Иначе как то теряется нить разговора и альтернативно одаренные так никогда и не смогут увязать обвал рынка с покупательским спросом.
m_k_galaburda
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 19:17

  Прохожий написав:
  kbadoo написав:Крупные международные компании сейчас активно строят сервис центры в Польше (на 5-10к и более человек) с целью оптимизации процесов и минимизации костов и в том числе активно хантят толковых спецов из Украины.

тут есть страдающий "аудитор из БИГ4" форумчанин BIGor который не может найти работу в Украине на 15кгрн, маякните ему, может это его шанс в жизни :mrgreen:


Для меня это странно слышать. Аудиторы из биг4 работу на зп в 15к грн искать не станут ))

Если ты проработал в биг4 вменяемо 3-4 годе и нормально там прогрессировал (если нет, то ты там просто не задержишься на столько), то в дальнейшем тебе найти нормально оплачиваемую работу для Украины не проблема, если конечно не "что-то с тобой не так" (никого не хочу обидеть и не имею в виду). Да может тебе не супер мега повезет быть СФО\директором\руководителем департамента или отдела\и прочие на 8-10-15-20-..к зелени, но найти на ~2-3к ты спокойно сможешь.
kbadoo
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 19:21

pesikot
Я с вами не знаком, поэтому не тыкайте мне.
Далее, по легенде, вы у нас в Америке "живёте". А тут такой взрыв пукана.
Что, подчиненные плохие посты пишут ? куратор зарплаты лишает ?

- Во как, "по легенде, вы у нас в Америке" да еще и "живёте", хреновато работаешь комсюк, правда иначе, наверное, и не умеешь. "взрывы пуканов"? - это ты путаешь, это совсем не то, просто правда тебе не нравится шоколадненкий. Та то як кажуть - "такэ". Не там взрывы ищешь, но не волнуйся, ты их сразу узнаешь когда они зазвучат у вас. И это будет скоро. Пенсионный фонд уже начал сыпаться, а там и из МВФ новости, как раз ко времени, подоспеют. Достали уже всех - нищеброды
Так что бери недвигу - "будет только дорожать".
Востаннє редагувалось Hogtown в Чет 26 лип, 2018 19:25, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 19:23

m_k_galaburda
Ого, какой поток навоза.
7 миллионов уехавших подтвердите ? нет ? тогда три весёлых буквы вас ждут
Далее, при совке вы не жили от слова совсем, вы у нас, новомодный продукт.
А вот я, как раз, жил :)
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 19:23

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Назовите хоть один фактор роста рынка недвижимости и КРЖН в частности?
ОДИН!


P.S. 46 миллионов не в счет, там Наталья Михайловна все отберет и на пикеты кораблей НАТО в бухтах Севастополя спустит!
m_k_galaburda
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