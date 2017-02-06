7 млн. - сильно раздуто? от того что вы все форумы запрудили своим "все хорошо" они
вернулись?
500 тыс. в год ждет только РП в результате изменения в миграционном
законодательстве - тоже сильно раздуто?
Знаете, я на таких как Вы насмотрелся при совке, они пели почти так же:
"верной дорогой идете товарищи", такая надпись на Вашем хруще еще
не затерлось? где он теперь? - не, не хрущ, а совок.
Насмотрелся на старте независимости Украины, когда под бурные аплодисменты,
переходящие в овации разбазарили торговый флот, металлургию, химическую
отрасль, а под конец и ключевые стратегические предприятия. Адепты
всевозможных покращень только ники тут меняют да переобуваются на ходу!
Может даже за толику малую... оно ж дело не хитрое - дуть в уши про
правильный курс партии и правительства.
Повторюсь, становление Чухони началось с определения собственной
ущербности!
P.S.
Просто в точку! На политинформациях тоже отметалось все, что не из
"Коммунист", "Правда", "Известия".
Попробуйте погуглить суть, прозреете - "общее количество выданных
польшей приглашений на работу в 2018 году для украинцев составит 3
млн."
P.S. От того, что каждый работник ОП, паралельно подрабатывающий ботоводством
будет жмакать кнопку жалобы проблема не исчезнет, а кричать на всех углах СЛАВА КПСС (впиши понравившийся лозунг), обвинять в зраде и строчить
доносы много ума не надо. Модераторы, если удаляете ответ, то удалите и вопрос. Иначе как то теряется нить разговора и альтернативно одаренные так никогда и не смогут увязать обвал рынка с покупательским спросом.