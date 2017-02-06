Додано: Чет 26 лип, 2018 19:12

pesikot написав: m_k_galaburda

так никто не отрицает, что уезжают за бугор.

Только масштабы переезда на ПМЖ сильно раздуты вами и такими же как вы.

Которые используют самый банальный принцип пропаганды - взять какое-то явление и постоянно о нём писать, прямо долбить этой информацией из каждого утюга. так никто не отрицает, что уезжают за бугор.Только масштабы переезда на ПМЖ сильно раздуты вами и такими же как вы.Которые используют самый банальный принцип пропаганды - взять какое-то явление и постоянно о нём писать, прямо долбить этой информацией из каждого утюга.

pesikot написав: Непересичный

Погуглил, первой же ссылкой с точной цитатой выдало - strana.ua Погуглил, первой же ссылкой с точной цитатой выдало - strana.ua

7 млн. - сильно раздуто? от того что вы все форумы запрудили своим "все хорошо" онивернулись?500 тыс. в год ждет только РП в результате изменения в миграционномзаконодательстве - тоже сильно раздуто?Знаете, я на таких как Вы насмотрелся при совке, они пели почти так же:"верной дорогой идете товарищи", такая надпись на Вашем хруще ещене затерлось? где он теперь? - не, не хрущ, а совок.Насмотрелся на старте независимости Украины, когда под бурные аплодисменты,переходящие в овации разбазарили торговый флот, металлургию, химическуюотрасль, а под конец и ключевые стратегические предприятия. Адептывсевозможных покращень только ники тут меняют да переобуваются на ходу!Может даже за толику малую... оно ж дело не хитрое - дуть в уши проправильный курс партии и правительства.Повторюсь, становление Чухони началось с определения собственнойущербности!P.S.Просто в точку! На политинформациях тоже отметалось все, что не из"Коммунист", "Правда", "Известия".Попробуйте погуглить суть, прозреете - "общее количество выданныхпольшей приглашений на работу в 2018 году для украинцев составит 3млн."P.S. От того, что каждый работник ОП, паралельно подрабатывающий ботоводствомбудет жмакать кнопку жалобы проблема не исчезнет, а кричать на всех углах СЛАВА КПСС (впиши понравившийся лозунг), обвинять в зраде и строчитьдоносы много ума не надо. Модераторы, если удаляете ответ, то удалите и вопрос. Иначе как то теряется нить разговора и альтернативно одаренные так никогда и не смогут увязать обвал рынка с покупательским спросом.