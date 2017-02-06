Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
pesikot написав:m_k_galaburda так никто не отрицает, что уезжают за бугор. Только масштабы переезда на ПМЖ сильно раздуты вами и такими же как вы. Которые используют самый банальный принцип пропаганды - взять какое-то явление и постоянно о нём писать, прямо долбить этой информацией из каждого утюга.
Я вам могу сказать, что лишь в одном отдельно взятом офисе работает несколько сотен человек из Украины. И продолжают ехать. Это те люди, которые в Украине имели достаточно неплохие (по украинским меркам) з/п и перспективы к росту. Те люди, которые могли в обозримом будущем купить себе жилье в крупном городе (или оно у них уже есть) или арендовать "па 15000" . Сколько таких офисов по всей Польше? Сколько их в других странах? Я смотрю свой LinkedIn - из тех ребят, с кем работал за последние годы, проще посчитать тех, кто еще в Украине.
Frant написав:Суть: зараз в Польщу їдуть переважно мешканці великих міст.тут їм нічого не світить, хіба що ЗП 200-300 Дол/міс
Едут даже те, кому светит 1000-1500 дол/мес. Т.е. ЦА аренды ПОХа "па 15000" и потенциальные инвесторы.
Само по себе не новость, и раньше ехали. Но сейчас выезд семьями и окончательный, чему способствует миграционная политика Польши и др. стран Вост Европы, что еще сократит валютный поток кровнозаработанных. Еще минус валютных потоков: DW пишет, что "Nord Stream 2 начала в Германии укладку труб для нового газопровода. Работы начались в Грайфсвальдском заливе под Любмином. Сооружение "Северного потока-2" планируется завершить к концу 2019 года." По ходу дела реформы коррупционных схем как-то не убедили Запад в надежности наших Евроинтеграционных намерений и желании жить по-новому.
Интересно, что общая картина достаточно схожа с развитием кризиса в Зимбабве: коррупция, трудовая миграция в ЮАР, деградация всей инфраструктуры, высокие цены на покупку/аренду недвижимости при отсутствии спроса как такового... Надо будет глянуть динамику рынка недвижимости в Хараре, думаю, что перед коллапсом цены на модные МОПы с губастыми красотками были не ниже нашего…
Продавай поки ще хоч щось дають. Дій відповідно до переконань. Не будь одним з тих у кого дії протилежні думкам.
почему их до их до сих пор не придумали??? Чикага говорите по 4 куе....да пыль всё это...
Председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев и коммерческий директор компании Юрий Витренко получили около 70% от всей суммы премий за победу в Стокгольмском арбитраже. Об этом сообщает Insider со ссылкой на источник в компании.
Собеседник издания назвал имена 11 из 41 премируемых, которых раньше засекретил "Нафтогаз".
председатель правления Андрей Коболев коммерческий директор Юрий Витренко директор по юридическим вопросам Ярослав Теклюк первый заместитель председателя правления Сергей Перелома заместитель председателя правления Сергей Коновец заведующий канцелярией Валентина Пишун директор по персоналу Маргарита Короткова директор по административной деятельности и энергоэффективности Виталий Щербенко директор по корпоративной безопасности Константин Пожидаев начальник департамента безопасности Владимир Лупащенко начальник специального отдела Виктор Пасичник
По словам источника, большинство из перечисленных в процесс в Стокгольмском арбитраже привлечены не были.
Известно также, что члены правления Юрий Колбушкин и Николай Гавриленко премий не получили, а сумма выплаты Сергею Переломе составила 8 млн грн.
Напомним, наблюдательный совет "Нафтогаза" принял решение о выплате сотрудникам компании премий в 46,3 млн долларов после победой в Стокгольмском арбитражном суде по делу о транзитном контракте, по решению которого "Газпром" должен выплатить украинской компании 4,6 млрд долларов (сейчас выполнение этого решения заблокировано шведскими судами)
Всё скромно-всего 1 %
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m_k_galaburda написав:kbadoo Вас удивит, но мир стал более мобилен, совковые ценности собственного жилья неприемлемы в глобальном мире. Купил квартиру, а тебя в др. город/страну переводят. Продал-купил, а через пять лет снова. Крупные международные компании молодняк гоняют каждых 3-5 лет. Зато пенсионеры - да. Детей на свои хлеба и здравствуй Флорида, *(впиши облюбованный уголок).
Я не удивляюсь, а как раз наблюдаю это, но квартиры кроме пенсионеров покупают также молодые семьи с детьми, которым необходимо как минимум на некоторое время устаканиться изза ребенка. При этом я считаю что причиной изменения ценностей во многом является не только мобильность текущего глобального мира, но и соотношение цены жилья (и его содержания) к заработку. Были б доходы больше\цены меньше, то покупали бы больше даже несмотря на мобильность.
Крупные международные компании сейчас активно строят сервис центры в Польше (на 5-10к и более человек) с целью оптимизации процесов и минимизации костов и в том числе активно хантят толковых спецов из Украины. Тренд пошел активно после брекзита - знаю несколько крупных банков, страховых, и компаний реального сектора. Заходят капитально: земли, офисы, инфраструктура итд.
kbadoo написав:Крупные международные компании сейчас активно строят сервис центры в Польше (на 5-10к и более человек) с целью оптимизации процесов и минимизации костов и в том числе активно хантят толковых спецов из Украины.
тут есть страдающий "аудитор из БИГ4" форумчанин BIGor который не может найти работу в Украине на 15кгрн, маякните ему, может это его шанс в жизни
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения... Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
kbadoo написав:Крупные международные компании сейчас активно строят сервис центры в Польше (на 5-10к и более человек) с целью оптимизации процесов и минимизации костов и в том числе активно хантят толковых спецов из Украины.
тут есть страдающий "аудитор из БИГ4" форумчанин BIGor который не может найти работу в Украине на 15кгрн, маякните ему, может это его шанс в жизни
Для меня это странно слышать. Аудиторы из биг4 работу на зп в 15к грн искать не станут ))
Если ты проработал в биг4 вменяемо 3-4 годе и нормально там прогрессировал (если нет, то ты там просто не задержишься на столько), то в дальнейшем тебе найти нормально оплачиваемую работу для Украины не проблема, если конечно не "что-то с тобой не так" (никого не хочу обидеть и не имею в виду). Да может тебе не супер мега повезет быть СФО\директором\руководителем департамента или отдела\и прочие на 8-10-15-20-..к зелени, но найти на ~2-3к ты спокойно сможешь.
Первый написав:2 vlad і решта адекватних форумчан. Рекомендую ютуб канал. Просто і зрозуміло. Підпишіться на хлопця. Робіть і в себе гарно. https://youtu.be/VJs_8vlPBB0
Посмотрел. И видео по стыку, и видео про выбор плитки (когда-то я его уже смотрел).
Во-первых чувак какой-то стремный. По манере поведения. По шву он сам говорит, что подводить ванну под плитку это для жестких ванн. Этот способ не подходит для акриловой или тонкой металлической. Этот шов/щель будет домом для грибка. Дорогая качественная бордюрная лента и вентиляция решает все вопросы.
По выбору плитки... Тут хочу сделать отступление. Эксплуатируя склонность человека выделиться, производители создали такое понятие как бренд и мода, которая приводит к тому, что вещь быстрей устаревает, чем физически. Человек вынужден покупать новую, выкидывая вполне пригодную старую. Кстати, hume писал, что практичные немцы не ведутся на эту разводку, что при ремонте они сбивают старую белую плитку и на ее место кладут точно такую же новую. Дизайнеры это не носители прекрасного и вечного, а люди, которые следят за тенденциями, поэтому их слова о красоте и ошибках нужно делить даже не на 10, а на 100. Чем что-то модней сегодня, тем большим отстоем это будет завтра. При практичном ремонте, который не слишком устареет с годами, лучше делать а) не броско, без выпендрежа б) уходить от стандартных на сегодня размеров и решений.