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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1692169316941695

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 977
Висота стель
4%
43
Гарний вигляд з вікон
10%
93
Гарні, "модні" МОПи
3%
28
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
17
Зручна локація
21%
207
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
72
Раціональне планування та метраж
16%
152
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
35
Ціна
19%
181
Якість будівництва
15%
149
Всього голосів : 977
Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 20:43

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

тут есть модератор? - не чудо на зарплате в минстеця, а модератор?
Тема звучит "Алё, мы ищем новый дизайн?", или "Алени все сюда, читать до конца!"?
Все, что за сегодня написали относящееся к теме "Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?"- потерли в связи с жалобами трудящихся отделов продаж?
То переназовите тему и киньте письма по отделам продаж с темой "Убогие пишите тут, зарплата 30коп/пост."
Надо лупануть статью что то типа "Информационное наполнение фейкового роста" Первый, Прохожий и еще пару убогих будут яркими мазками маслом с десятком лет послужного списка переобуваний и десятками тысяч постов!
m_k_galaburda
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 20:56

m_k_galaburda
Создайте свою ветку, умный вы наш.
Так про 7 миллионов уехавших будут данные ?
pesikot
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 21:02

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  m_k_galaburda написав:"Убогие пишите тут, зарплата 30коп/пост."

МЫкола кагбэ дОцент-политолог, знает чё говорит :mrgreen:

АУ, МОДЕРАТОРЫ, может уже пора завязывать с этим потоком флуда???
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 21:08

Прохожий сдохни прокурорская тварь. Аминь.
BIGor
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