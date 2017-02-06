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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 26 лип, 2018 20:43
тут есть модератор? - не чудо на зарплате в минстеця, а модератор?
Тема звучит "Алё, мы ищем новый дизайн?", или "Алени все сюда, читать до конца!"?
Все, что за сегодня написали относящееся к теме "Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?"- потерли в связи с жалобами трудящихся отделов продаж?
То переназовите тему и киньте письма по отделам продаж с темой "Убогие пишите тут, зарплата 30коп/пост."
Надо лупануть статью что то типа "Информационное наполнение фейкового роста" Первый, Прохожий и еще пару убогих будут яркими мазками маслом с десятком лет послужного списка переобуваний и десятками тысяч постов!
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m_k_galaburda
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Додано: Чет 26 лип, 2018 20:56
m_k_galaburda
Создайте свою ветку, умный вы наш.
Так про 7 миллионов уехавших будут данные ?
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pesikot
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Додано: Чет 26 лип, 2018 21:02
m_k_galaburda написав:
"Убогие пишите тут, зарплата 30коп/пост."
МЫкола кагбэ дОцент-политолог, знает чё говорит
АУ, МОДЕРАТОРЫ, может уже пора завязывать с этим потоком флуда???
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Чет 26 лип, 2018 21:08
Прохожий сдохни прокурорская тварь. Аминь.
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BIGor
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