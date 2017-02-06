Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
тут есть модератор? - не чудо на зарплате в минстеця, а модератор? Тема звучит "Алё, мы ищем новый дизайн?", или "Алени все сюда, читать до конца!"? Все, что за сегодня написали относящееся к теме "Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?"- потерли в связи с жалобами трудящихся отделов продаж? То переназовите тему и киньте письма по отделам продаж с темой "Убогие пишите тут, зарплата 30коп/пост." Надо лупануть статью что то типа "Информационное наполнение фейкового роста" Первый, Прохожий и еще пару убогих будут яркими мазками маслом с десятком лет послужного списка переобуваний и десятками тысяч постов!
kbadoo написав:Для меня это странно слышать. Аудиторы из биг4 работу на зп в 15к грн искать не станут ))
Если ты проработал в биг4 вменяемо 3-4 годе и нормально там прогрессировал (если нет, то ты там просто не задержишься на столько), то в дальнейшем тебе найти нормально оплачиваемую работу для Украины не проблема, если конечно не "что-то с тобой не так" (никого не хочу обидеть и не имею в виду). Да может тебе не супер мега повезет быть СФО\директором\руководителем департамента или отдела\и прочие на 8-10-15-20-..к зелени, но найти на ~2-3к ты спокойно сможешь.
Ссылку на вакансию 8-20 к зелени в студию. Хотя если в Киеве. Фейслеса обычная маникюрщица зарабатывает 3 куе, то тогда 8-20 кило зелени для аудитора вполне может быть.
Кстати, заметил, похоже риспект, кингконговец, прохожий, фейслесс - одна учетка. Все они каждый раз при сливе начинают что-то кукарекать об биг4 и моей зп. Лохи - успокойтесь - я уже давно нашел работу, просто пид0ркам типа вас не хотел писать, ибо начнете исходить в говно.
Первый написав:2 vlad і решта адекватних форумчан. Рекомендую ютуб канал. Просто і зрозуміло. Підпишіться на хлопця. Робіть і в себе гарно. https://youtu.be/VJs_8vlPBB0
Посмотрел. И видео по стыку, и видео про выбор плитки (когда-то я его уже смотрел).
Во-первых чувак какой-то стремный. По манере поведения. По шву он сам говорит, что подводить ванну под плитку это для жестких ванн. Этот способ не подходит для акриловой или тонкой металлической. Этот шов/щель будет домом для грибка. Дорогая качественная бордюрная лента и вентиляция решает все вопросы.
По выбору плитки... Тут хочу сделать отступление. Эксплуатируя склонность человека выделиться, производители создали такое понятие как бренд и мода, которая приводит к тому, что вещь быстрей устаревает, чем физически. Человек вынужден покупать новую, выкидывая вполне пригодную старую. Кстати, hume писал, что практичные немцы не ведутся на эту разводку, что при ремонте они сбивают старую белую плитку и на ее место кладут точно такую же новую. Дизайнеры это не носители прекрасного и вечного, а люди, которые следят за тенденциями, поэтому их слова о красоте и ошибках нужно делить даже не на 10, а на 100. Чем что-то модней сегодня, тем большим отстоем это будет завтра. При практичном ремонте, который не слишком устареет с годами, лучше делать а) не броско, без выпендрежа б) уходить от стандартных на сегодня размеров и решений.
Стремный чувак намекает, что акриловая ванна - это уже зашквар. По выбору плитки стремного чувака слушать и записывать слово в слово. И выполнять.
kbadoo написав:Для меня это странно слышать. Аудиторы из биг4 работу на зп в 15к грн искать не станут ))
Если ты проработал в биг4 вменяемо 3-4 годе и нормально там прогрессировал (если нет, то ты там просто не задержишься на столько), то в дальнейшем тебе найти нормально оплачиваемую работу для Украины не проблема, если конечно не "что-то с тобой не так" (никого не хочу обидеть и не имею в виду). Да может тебе не супер мега повезет быть СФО\директором\руководителем департамента или отдела\и прочие на 8-10-15-20-..к зелени, но найти на ~2-3к ты спокойно сможешь.
Ссылку на вакансию 8-20 к зелени в студию. Хотя если в Киеве. Фейслеса обычная маникюрщица зарабатывает 3 куе, то тогда 8-20 кило зелени для аудитора вполне может быть.
Вакансии с такими предполагаемыми зарплатами : - либо вообще не публикуют, так как ищут этих людей уже немножко по-другому - это не массовый сегмент и торг там по зарплатам вообще отдельный разговор так как нанимают не курьера; - либо даже если публикуют, то без указания зп.
Если вы работали аудитором в биг4, то должны были аудировать серьезные компании с выборкой ЗП в том числе (обезличенной, но с суммами) и могли воочию наблюдать сколько могут платить.
И еще для информации, сейчас зп А1\С1 близка к 15к грн - это стартовая позиция и самый низкий уровень, куда в основном нанимают толковых вчерашних студентов.
Прошу прощения, но у меня сомнения что Вы когда-либо работали в биг4 или даже если работали, то совсем недолго. Опять же, я никак Вас не хочу задеть или обидеть, просто мои соображения.
Востаннє редагувалось kbadoo в Чет 26 лип, 2018 21:39, всього редагувалось 1 раз.
BIGor Че Вы такой нетерпимый? Забудьте! Когда то, достаточно давно, когда разрабатывались методы троллинга, вышла классная статья "Виртуальное око старшего брата" там на примере теперешних саушкинцев исследовались методы троллинга. Это долго обсуждалось в форуме, даже пару высадок антитроллинга было, в итоге вышла добротная статья. Все, что Вы видите тут это 5-6 троллей с 3-4 аккаунтами. Какие прокуроры, какие лендлорды? Вы о чем! Типичные лузеры в поисках доп дохода. За 10 лет по 1000 постов в год на аккаунт - прокурор, или активный продаван квартир, Вы шутите? За года 4, когда я периодически заглядывал, было несколько ярких персонажей. Но большинство из них эта убогая серая масса повыдавливала. Инструменты, как оказалось, не изменились. Договорные жалобы на посты + подключение относительно нового аккааунта к разжиганию чего то выводящего в бан. ЭйрМакс, пожалуй, самый яркий. Но не сегодняшний. Х/з есть такое - притерся и забил, начал уныло троллить... Но фактически и его вывели. Итог: ветка "Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?" превратилась в "Алё, где вы алени, мы хотим сделать из вас лендлордов".
Vlad442 написав:Дизайнеры это не носители прекрасного и вечного, а люди, которые следят за тенденциями, поэтому их слова о красоте и ошибках нужно делить даже не на 10, а на 100. Чем что-то модней сегодня, тем большим отстоем это будет завтра.
Сразу видно большого эксперта в ремонте...
То что делает этот чувак будет смотреться как ВИП ремонт и через 40 лет. Но там такие бюджеты что вам лечше и не знать тех цифр.
П.С. Уже хочется взглянуть что в итоге получится у вас ))