Vlad442 написав:

Первый написав: 2 vlad і решта адекватних форумчан.

Рекомендую ютуб канал. Просто і зрозуміло. Підпишіться на хлопця. Робіть і в себе гарно.

https://youtu.be/VJs_8vlPBB0 2 vlad і решта адекватних форумчан.Рекомендую ютуб канал. Просто і зрозуміло. Підпишіться на хлопця. Робіть і в себе гарно.

Посмотрел. И видео по стыку, и видео про выбор плитки (когда-то я его уже смотрел).Во-первых чувак какой-то стремный. По манере поведения.По шву он сам говорит, что подводить ванну под плитку это для жестких ванн. Этот способ не подходит для акриловой или тонкой металлической. Этот шов/щель будет домом для грибка. Дорогая качественная бордюрная лента и вентиляция решает все вопросы.По выбору плитки...Тут хочу сделать отступление. Эксплуатируя склонность человека выделиться, производители создали такое понятие как бренд и мода, которая приводит к тому, что вещь быстрей устаревает, чем физически.Человек вынужден покупать новую, выкидывая вполне пригодную старую. Кстати, hume писал, что практичные немцы не ведутся на эту разводку, что при ремонте они сбивают старую белую плитку и на ее место кладут точно такую же новую.Дизайнеры это не носители прекрасного и вечного, а люди, которые следят за тенденциями, поэтому их слова о красоте и ошибках нужно делить даже не на 10, а на 100. Чем что-то модней сегодня, тем большим отстоем это будет завтра. При практичном ремонте, который не слишком устареет с годами, лучше делатьа) не броско, без выпендрежаб) уходить от стандартных на сегодня размеров и решений.