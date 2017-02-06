Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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kbadoo написав:Вакансии с такими пердполагаемыми зарплатами либо: - вообще не публикуют, так как ищут этих людей уже немножко по-другому - это не массовый сегмент и торг там по зарплатам вообще отдельный разговор так как нанимают не курьера; - либо даже если публикуют, то без указания зп.
Если вы работали аудитором в биг4, то должны были аудировать серьезные компании с выборкой ЗП в том числе (обезличенной, но с суммами) и могли воочию наблюдать сколько могут платить.
И еще, сейчас, для информации зп А1\С1 близка к 15к грн - это стартовая позиция и самый низкий уровень куда в основном нанимают толковых вчерашних студентов.
Откуда ты несешь этот бред? То любому предлагают, теперь не массовый сегмент. Теперь сразу сливаешься. Я попросил просто вакансию, что бы ты не выглядел балаболом. Откуда у тебя данные кем и где я работал? Ты клон пропера? А серьезные компании персоналу платят +10+20% от рынка. Если на рынке будет 7000 грн/мес. будут платить условно 8000 грн. Короче, слился ты очень серьезно.
m_k_galaburda написав:BIGor Че Вы такой нетерпимый? Забудьте! Когда то, достаточно давно, когда разрабатывались методы троллинга, вышла классная статья "Виртуальное око старшего брата" там на примере теперешних саушкинцев исследовались методы троллинга. Это долго обсуждалось в форуме, даже пару высадок антитроллинга было, в итоге вышла добротная статья. Все, что Вы видите тут это 5-6 троллей с 3-4 аккаунтами. Какие прокуроры, какие лендлорды? Вы о чем! Типичные лузеры в поисках доп дохода. За 10 лет по 1000 постов в год на аккаунт - прокурор, или активный продаван квартир, Вы шутите? За года 4, когда я периодически заглядывал, было несколько ярких персонажей. Но большинство из них эта убогая серая масса повыдавливала. Инструменты, как оказалось, не изменились. Договорные жалобы на посты + подключение относительно нового аккааунта к разжиганию чего то выводящего в бан. ЭйрМакс, пожалуй, самый яркий. Но не сегодняшний. Х/з есть такое - притерся и забил, начал уныло троллить... Но фактически и его вывели. Итог: ветка "Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?" превратилась в "Алё, где вы алени, мы хотим сделать из вас лендлордов".
Очень много постов трут, а за несогласие с модером - вообще банят. Так что нет даже смысла тут сидеть.
airmax78 написав:Стремный чувак намекает, что акриловая ванна - это уже зашквар. По выбору плитки стремного чувака слушать и записывать слово в слово. И выполнять.
У стремного чувака свои цели - впихнуть дорогой дизайн-проект любителям дорогих ремонтов. У нас свои. У каждого своя. Если кто-то делает ремонт для себя, пусть делает как хочет. На вкус и цвет товарищей нет. Мне, например, нравится глянцевая плитка и какая разница, что дизайнер делает скучное лицо. Если под аренду, тут другие подходы. При этом в каждом сегменте свои.
Vlad442 написав:Дизайнеры это не носители прекрасного и вечного, а люди, которые следят за тенденциями, поэтому их слова о красоте и ошибках нужно делить даже не на 10, а на 100. Чем что-то модней сегодня, тем большим отстоем это будет завтра.
Сразу видно большого эксперта в ремонте...
То что делает этот чувак будет смотреться как ВИП ремонт и через 40 лет. Но там такие бюджеты что вам лечше и не знать тех цифр.
П.С. Уже хочется взглянуть что в итоге получится у вас ))
Уже через 15-20 лет этот вип ремонт будет выглядеть безнадежно устаревшим. Как Мерседес из 90-х. Вообще для меня ВИП-ремонт и дизайнерская кофточка это вещи одного порядка. По ремонту у меня получится обычный недорогой невзрачный ширпотреб, который останется обычным невзрачным ширпотребом и через 40 лет. Если проводить аналогии с транспортом, то это будет велосипед.
airmax78 написав:Стремный чувак намекает, что акриловая ванна - это уже зашквар. По выбору плитки стремного чувака слушать и записывать слово в слово. И выполнять.
У стремного чувака свои цели - впихнуть дорогой дизайн-проект любителям дорогих ремонтов. У нас свои. У каждого своя. Если кто-то делает ремонт для себя, пусть делает как хочет. На вкус и цвет товарищей нет. Мне, например, нравится глянцевая плитка и какая разница, что дизайнер делает скучное лицо. Если под аренду, тут другие подходы. При этом в каждом сегменте свои.
100%. А потом народ удивляется: я ж в этот ремонт вложил туеву кучу денех, а мне и 10% над ценой "от строителей" никто не дает, еще и говорят, че за демонтаж и вывоз мусора придется платить. Че я сделал не так?" Ответ#1: лепил на стены всякое г0вно.
BIGor написав:Кстати, заметил, похоже риспект, кингконговец, прохожий, фейслесс - одна учетка. Все они каждый раз при сливе начинают что-то кукарекать об биг4 и моей зп. Лохи - успокойтесь - я уже давно нашел работу, просто пид0ркам типа вас не хотел писать, ибо начнете исходить в говно.
Ищу сотрудника в компанию, Бэкофис. Клепать договора. Шаблоны есть. Рабочий день с 10 до 17.00. Зп на испытательный 15к. Потом 18-20. Хочешь? Или бухгалтер - 25к+
Выбирай...
Востаннє редагувалось OzzyR в Чет 26 лип, 2018 22:02, всього редагувалось 1 раз.
kbadoo написав:Вакансии с такими пердполагаемыми зарплатами либо: - вообще не публикуют, так как ищут этих людей уже немножко по-другому - это не массовый сегмент и торг там по зарплатам вообще отдельный разговор так как нанимают не курьера; - либо даже если публикуют, то без указания зп.
Если вы работали аудитором в биг4, то должны были аудировать серьезные компании с выборкой ЗП в том числе (обезличенной, но с суммами) и могли воочию наблюдать сколько могут платить.
И еще, сейчас, для информации зп А1\С1 близка к 15к грн - это стартовая позиция и самый низкий уровень куда в основном нанимают толковых вчерашних студентов.
Откуда ты несешь этот бред? То любому предлагают, теперь не массовый сегмент. Теперь сразу сливаешься. Я попросил просто вакансию, что бы ты не выглядел балаболом. Откуда у тебя данные кем и где я работал? Ты клон пропера? А серьезные компании персоналу платят +10+20% от рынка. Если на рынке будет 7000 грн/мес. будут платить условно 8000 грн. Короче, слился ты очень серьезно.
Мы с Вами на ты не переходили, да и не хамил я Вам, поэтому этот ответ будет последним: 1) У меня нет данных, а лишь было упоминание о Вас что вы там работали, но не можете найти работу на 15к грн. 2) Я не говорил что любому предлагают. Не массовый сегмент потому что людей уровня синьор (3-4 года работы) и выше в Украине (с учетом тех, кто уже ушел с таких позиций за всего годы их работы) дай бог чтоб 1к всего на данный момент. 3) Серьезные компании платят по-разному и разным людям\позициям, все зависит от позиции. Только как это не вписывается в то что я говорил - непонятно.. Например, в моей компании уборщицам платят 10-12к грн. (полдня работы), что я думаю выше рынка, но на некоторых других позициях платят нижнюю границу пользуясь "престижем и именем компании" и "возможностями\опытом, которые люди могут получить," и люди очень даже идут. У топов пакеты могут быть совершенно разными: где-то зп ниже рынка, но существенные бонусы, а где-то зп выше рынка, но маленькие или нулевые бонусы. 4) Когда я говорил что не всем повезет - означало что таких вакансий не так много и конкуренция есть среди этих людей также, поэтому кто-то в итоге устраивается на 5-10-20к зелени, а кто-то вынужден довольстоваться 2-3к. 5) Несу я этот "бред", потому как сам и работал в биг4 и являюсь той частью немассового сегмента и круг моих бывших\нынешних коллег, знакомых и друзей является таковым
Удачи!
Востаннє редагувалось kbadoo в Чет 26 лип, 2018 22:07, всього редагувалось 2 разів.
m_k_galaburda написав:Все, что Вы видите тут это 5-6 троллей с 3-4 аккаунтами. Какие прокуроры, какие лендлорды? Вы о чем! Типичные лузеры в поисках доп дохода. За 10 лет по 1000 постов в год на аккаунт - прокурор, или активный продаван квартир, Вы шутите? За года 4, когда я периодически заглядывал, было несколько ярких персонажей. Но большинство из них эта убогая серая масса повыдавливала. Инструменты, как оказалось, не изменились...
Сначала я не понимал, зачем ругаться на форуме. Потом понял, что для людей это развлечение, сантабарбара. Если говорить просто по теме, без эмоционального надрыва, всем становится скучно и разговор глохнет. Посмотрите на ветку Аренды. Там намного больше конструктива, а 100 страниц за полгода еле написали. Полстраницы в день.
Востаннє редагувалось Vlad442 в Чет 26 лип, 2018 22:08, всього редагувалось 1 раз.