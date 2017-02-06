kbadoo написав:

BIGor написав: kbadoo написав: Вакансии с такими пердполагаемыми зарплатами либо:

- вообще не публикуют, так как ищут этих людей уже немножко по-другому - это не массовый сегмент и торг там по зарплатам вообще отдельный разговор так как нанимают не курьера;

- либо даже если публикуют, то без указания зп.



Если вы работали аудитором в биг4, то должны были аудировать серьезные компании с выборкой ЗП в том числе (обезличенной, но с суммами) и могли воочию наблюдать сколько могут платить.



И еще, сейчас, для информации зп А1\С1 близка к 15к грн - это стартовая позиция и самый низкий уровень куда в основном нанимают толковых вчерашних студентов. Вакансии с такими пердполагаемыми зарплатами либо:- вообще не публикуют, так как ищут этих людей уже немножко по-другому -и торг там по зарплатам вообще отдельный разговор так как нанимают не курьера;- либо даже если публикуют, то без указания зп.Если вы работали аудитором в биг4, то должны были аудировать серьезные компании с выборкой ЗП в том числе (обезличенной, но с суммами) и могли воочию наблюдать сколько могут платить.И еще, сейчас, для информации зп А1\С1 близка к 15к грн - это стартовая позиция и самый низкий уровень куда в основном нанимают толковых вчерашних студентов.

Откуда ты несешь этот бред? То любому предлагают, теперь не массовый сегмент.

Теперь сразу сливаешься. Я попросил просто вакансию, что бы ты не выглядел балаболом.

Откуда у тебя данные кем и где я работал? Ты клон пропера?

А серьезные компании персоналу платят +10+20% от рынка. Если на рынке будет 7000 грн/мес. будут платить условно 8000 грн. Короче, слился ты очень серьезно. Откуда ты несешь этот бред? То любому предлагают, теперь не массовый сегмент.Теперь сразу сливаешься. Я попросил просто вакансию, что бы ты не выглядел балаболом.Откуда у тебя данные кем и где я работал? Ты клон пропера?А серьезные компании персоналу платят +10+20% от рынка. Если на рынке будет 7000 грн/мес. будут платить условно 8000 грн. Короче, слился ты очень серьезно.

Мы с Вами на ты не переходили, да и не хамил я Вам, поэтому этот ответ будет последним:1) У меня нет данных, а лишь было упоминание о Вас что вы там работали, но не можете найти работу на 15к грн.2) Я не говорил что любому предлагают. Не массовый сегмент потому что людей уровня синьор (3-4 года работы) и выше в Украине (с учетом тех, кто уже ушел с таких позиций за всего годы их работы) дай бог чтоб 1к всего на данный момент.3) Серьезные компании платят по-разному и разным людям\позициям, все зависит от позиции. Только как это не вписывается в то что я говорил - непонятно.. Например, в моей компании уборщицам платят 10-12к грн. (полдня работы), что я думаю выше рынка, но на некоторых других позициях платят нижнюю границу пользуясь "престижем и именем компании" и "возможностями\опытом, которые люди могут получить," и люди очень даже идут. У топов пакеты могут быть совершенно разными: где-то зп ниже рынка, но существенные бонусы, а где-то зп выше рынка, но маленькие или нулевые бонусы.4) Когда я говорил что не всем повезет - означало что таких вакансий не так много и конкуренция есть среди этих людей также, поэтому кто-то в итоге устраивается на 5-10-20к зелени, а кто-то вынужден довольстоваться 2-3к.5) Несу я этот "бред", потому как сам и работал в биг4 и являюсь той частью немассового сегмента и круг моих бывших\нынешних коллег, знакомых и друзей является таковымУдачи!