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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 26 лип, 2018 22:06
airmax78 написав:
100%. А потом народ удивляется: я ж в этот ремонт вложил туеву кучу денех, а мне и 10% над ценой "от строителей" никто не дает, еще и говорят, че за демонтаж и вывоз мусора придется платить. Че я сделал не так?" Ответ#1: лепил на стены всякое г0вно.
Мы же говорим про ремонт "под себя". Когда вы себе куртку покупаете, вы же не думете о том сколько за нее потом на олхе дадут.
Ремонт на продажу это другое дело. Чем ближе к мейнстриму в данном сегменте, тем больше охват и лучше продается.
PS Наивысшая остаточная стоимость и наименьшая уценка при продаже у дешевого жлобремонта.
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Vlad442
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Додано: Чет 26 лип, 2018 22:18
Прохожий сдохни прокурорская тварь.
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BIGor
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Додано: Чет 26 лип, 2018 22:21
OzzyR написав: BIGor написав:
Кстати, заметил, похоже риспект, кингконговец, прохожий, фейслесс
- одна учетка. Все они каждый раз при сливе начинают что-то кукарекать об биг4 и моей зп. Лохи - успокойтесь - я уже давно нашел работу, просто пид0ркам типа вас не хотел писать, ибо начнете исходить в говно.
Ищу сотрудника в компанию, Бэкофис. Клепать договора. Шаблоны есть. Рабочий день с 10 до 17.00. Зп на испытательный 15к. Потом 18-20. Хочешь?
Или бухгалтер - 25к+
Выбирай...
Кинь сначала офф. вакансии, а уж потом сказки рассказывай о вакансиях клепать договора за 15к.
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BIGor
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Додано: Чет 26 лип, 2018 22:23
BIGor написав: OzzyR написав: BIGor написав:
Кстати, заметил, похоже риспект, кингконговец, прохожий, фейслесс
- одна учетка. Все они каждый раз при сливе начинают что-то кукарекать об биг4 и моей зп. Лохи - успокойтесь - я уже давно нашел работу, просто пид0ркам типа вас не хотел писать, ибо начнете исходить в говно.
Ищу сотрудника в компанию, Бэкофис. Клепать договора. Шаблоны есть. Рабочий день с 10 до 17.00. Зп на испытательный 15к. Потом 18-20. Хочешь?
Или бухгалтер - 25к+
Выбирай...
Кинь сначала офф. вакансии, а уж потом сказки рассказывай о вакансиях клепать договора за 15к.
Я тебе сейчас даю оф вакансию. Ты дурак или как?
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OzzyR
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Додано: Чет 26 лип, 2018 22:28
kbadoo написав: BIGor написав: kbadoo написав:
Вакансии с такими пердполагаемыми зарплатами либо:
- вообще не публикуют, так как ищут этих людей уже немножко по-другому - это не массовый сегмент
и торг там по зарплатам вообще отдельный разговор так как нанимают не курьера;
- либо даже если публикуют, то без указания зп.
Если вы работали аудитором в биг4, то должны были аудировать серьезные компании с выборкой ЗП в том числе (обезличенной, но с суммами) и могли воочию наблюдать сколько могут платить.
И еще, сейчас, для информации зп А1\С1 близка к 15к грн - это стартовая позиция и самый низкий уровень куда в основном нанимают толковых вчерашних студентов.
Откуда ты несешь этот бред? То любому предлагают, теперь не массовый сегмент.
Теперь сразу сливаешься. Я попросил просто вакансию, что бы ты не выглядел балаболом.
Откуда у тебя данные кем и где я работал? Ты клон пропера?
А серьезные компании персоналу платят +10+20% от рынка. Если на рынке будет 7000 грн/мес. будут платить условно 8000 грн. Короче, слился ты очень серьезно.
Мы с Вами на ты не переходили, да и не хамил я Вам, поэтому этот ответ будет последним:
1) У меня нет данных, а лишь было упоминание о Вас что вы там работали, но не можете найти работу на 15к грн.
2) Я не говорил что любому предлагают. Не массовый сегмент потому что людей уровня синьор (3-4 года работы) и выше в Украине (с учетом тех, кто уже ушел с таких позиций за всего годы их работы) дай бог чтоб 1к всего на данный момент.
3) Серьезные компании платят по-разному и разным людям\позициям, все зависит от позиции. Только как это не вписывается в то что я говорил - непонятно.. Например, в моей компании уборщицам платят 10-12к грн. (полдня работы), что я думаю выше рынка, но на некоторых других позициях платят нижнюю границу пользуясь "престижем и именем компании" и "возможностями\опытом, которые люди могут получить," и люди очень даже идут. У топов пакеты могут быть совершенно разными: где-то зп ниже рынка, но существенные бонусы, а где-то зп выше рынка, но маленькие или нулевые бонусы.
4) Когда я говорил что не всем повезет - означало что таких вакансий не так много и конкуренция есть среди этих людей также, поэтому кто-то в итоге устраивается на 5-10-20к зелени, а кто-то вынужден довольстоваться 2-3к.
5) Несу я этот "бред", потому как сам и работал в биг4 и являюсь той частью немассового сегмента и круг моих бывших\нынешних коллег, знакомых и друзей является таковым
Удачи!
Да тут на ветке каждый второй миллиардер, ТОП из Биг4 или филантроп. Ссылку на вакансии уже 5-20 к зелени так и небыло предоставлено.
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BIGor
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Додано: Чет 26 лип, 2018 22:36
BIGor написав: OzzyR написав:
Я тете сейчас даю оф вакансию. Ты дурак или как?
Ты дурак что-ли, с первого раза не понимаешь? Попросили же - кинь ссылку на офф. вакансии. ПС. и эти люди еще ищут сотрудников, и смех и грех.
Дурачина. Кидай резюме и я пойму что тебе предложить. Бухгалтера, бэка или дворника. Или ты псина годишься только на сторожа.
Жду в личку на резюме с фото
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OzzyR
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