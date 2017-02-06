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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 26 лип, 2018 23:30
Yuri_T написав: airmax78 написав:
Глупо делать дизайнерский ремонт в Эврике...
глупо насаждать окружающим свои бесконечные фобии.
не забудьте заранее предупредить своего будущего дизайнера, что клиент балованный.
иначе человек, после обсуждения 29-го варианта нанесения штукатурки, просто застрелится нафиг.
Если бы всю историю человечества чуть более продвинутые не учили чуть менее продвинутых что такое хорошо и что такое плохо, мы бы до сих пор срали в дальнем углу пещеры, а не обсуждали советы стремных дизайнеров
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Додано: П'ят 27 лип, 2018 00:05
Українці скупили у Польщі найбільше житла серед іноземців
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Оранжевый-хит сезона
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Додано: П'ят 27 лип, 2018 00:13
Курс доллара как то напрягает. Слишком живенько пошёл вверх. Сегодня закончился гривнедепо, часть перевернул, часть завтра переверну. Часть оставлю на выплату кредита по машине.
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Оранжевый-хит сезона
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Додано: П'ят 27 лип, 2018 02:45
Оранжевый-хит сезона написав:
Курс доллара как то напрягает. Слишком живенько пошёл вверх. Сегодня закончился гривнедепо, часть перевернул, часть завтра переверну. Часть оставлю на выплату кредита по машине.
Какой автосалон продаёт авто без привязки к курсу?
И под какой процент кредитуют?
Длинный гривнедепо был?
Честно говоря поздно переворачиваешься. Я по 28,65 слился (евро 1.24) и по 26 перевернулся в долл Овгз
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OzzyR
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