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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1693169416951696

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 977
Висота стель
4%
43
Гарний вигляд з вікон
10%
93
Гарні, "модні" МОПи
3%
28
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
17
Зручна локація
21%
207
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
72
Раціональне планування та метраж
16%
152
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
35
Ціна
19%
181
Якість будівництва
15%
149
Всього голосів : 977
Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 22:54

  Vlad442 написав:
  airmax78 написав:100%. А потом народ удивляется: я ж в этот ремонт вложил туеву кучу денех, а мне и 10% над ценой "от строителей" никто не дает, еще и говорят, че за демонтаж и вывоз мусора придется платить. Че я сделал не так?" Ответ#1: лепил на стены всякое г0вно.

Мы же говорим про ремонт "под себя". Когда вы себе куртку покупаете, вы же не думете о том сколько за нее потом на олхе дадут.
Ремонт на продажу это другое дело. Чем ближе к мейнстриму в данном сегменте, тем больше охват и лучше продается.

PS Наивысшая остаточная стоимость и наименьшая уценка при продаже у дешевого жлобремонта.

Влад, я понял почему вы спорите. Вы просто работаете в эконом сегменте. И это правда: ремонтдолжен соответствовать уровню дома. Глупо делать дизайнерский ремонт в Эврике, так же как и полный де6илизм делать жлоб-ремонт в Тетрисе. Но даже при ремонте в Эврике надо ориентироваться на современные тенденции, а не лепить что по-дешевле, тем более если "под себя" (хотя концепт "под себя" - это, обычно, оправдание всякой куйни и сделанных глупостей).
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 23:12

  airmax78 написав:Глупо делать дизайнерский ремонт в Эврике...

глупо насаждать окружающим свои бесконечные фобии.
не забудьте заранее предупредить своего будущего дизайнера, что клиент балованный.
иначе человек, после обсуждения 29-го варианта нанесения штукатурки, просто застрелится нафиг.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 23:20

  Yuri_T написав:
  airmax78 написав:Глупо делать дизайнерский ремонт в Эврике...

глупо насаждать окружающим свои бесконечные фобии.
не забудьте заранее предупредить своего будущего дизайнера, что клиент балованный.
иначе человек, после обсуждения 29-го варианта нанесения штукатурки, просто застрелится нафиг.

Не застрелится, а пошлет нафиг. работать с неадекватным клиентом- себе дороже.
Понаехал
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Повідомлення Додано: Чет 26 лип, 2018 23:30

  Yuri_T написав:
  airmax78 написав:Глупо делать дизайнерский ремонт в Эврике...

глупо насаждать окружающим свои бесконечные фобии.
не забудьте заранее предупредить своего будущего дизайнера, что клиент балованный.
иначе человек, после обсуждения 29-го варианта нанесения штукатурки, просто застрелится нафиг.

Если бы всю историю человечества чуть более продвинутые не учили чуть менее продвинутых что такое хорошо и что такое плохо, мы бы до сих пор срали в дальнем углу пещеры, а не обсуждали советы стремных дизайнеров
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 00:05

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Українці скупили у Польщі найбільше житла серед іноземців
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 00:13

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Курс доллара как то напрягает. Слишком живенько пошёл вверх. Сегодня закончился гривнедепо, часть перевернул, часть завтра переверну. Часть оставлю на выплату кредита по машине.
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 02:45

  Оранжевый-хит сезона написав:Курс доллара как то напрягает. Слишком живенько пошёл вверх. Сегодня закончился гривнедепо, часть перевернул, часть завтра переверну. Часть оставлю на выплату кредита по машине.


Какой автосалон продаёт авто без привязки к курсу?
И под какой процент кредитуют?
Длинный гривнедепо был?

Честно говоря поздно переворачиваешься. Я по 28,65 слился (евро 1.24) и по 26 перевернулся в долл Овгз
OzzyR
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 07:11

  Оранжевый-хит сезона написав:Курс доллара как то напрягает. Слишком живенько пошёл вверх. Сегодня .


Ціни Кржн знову вниз???


Газ і вода - знову дорожчають!
http://uainfo.org/blognews/1532648825-o ... i-gaz.html
https://www.youtube.com/watch?v=ie3nmWSOXgM
Frant
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