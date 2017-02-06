Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:100%. А потом народ удивляется: я ж в этот ремонт вложил туеву кучу денех, а мне и 10% над ценой "от строителей" никто не дает, еще и говорят, че за демонтаж и вывоз мусора придется платить. Че я сделал не так?" Ответ#1: лепил на стены всякое г0вно.
Мы же говорим про ремонт "под себя". Когда вы себе куртку покупаете, вы же не думете о том сколько за нее потом на олхе дадут. Ремонт на продажу это другое дело. Чем ближе к мейнстриму в данном сегменте, тем больше охват и лучше продается.
PS Наивысшая остаточная стоимость и наименьшая уценка при продаже у дешевого жлобремонта.
Влад, я понял почему вы спорите. Вы просто работаете в эконом сегменте. И это правда: ремонтдолжен соответствовать уровню дома. Глупо делать дизайнерский ремонт в Эврике, так же как и полный де6илизм делать жлоб-ремонт в Тетрисе. Но даже при ремонте в Эврике надо ориентироваться на современные тенденции, а не лепить что по-дешевле, тем более если "под себя" (хотя концепт "под себя" - это, обычно, оправдание всякой куйни и сделанных глупостей).
airmax78 написав:Глупо делать дизайнерский ремонт в Эврике...
глупо насаждать окружающим свои бесконечные фобии. не забудьте заранее предупредить своего будущего дизайнера, что клиент балованный. иначе человек, после обсуждения 29-го варианта нанесения штукатурки, просто застрелится нафиг.
airmax78 написав:Глупо делать дизайнерский ремонт в Эврике...
глупо насаждать окружающим свои бесконечные фобии. не забудьте заранее предупредить своего будущего дизайнера, что клиент балованный. иначе человек, после обсуждения 29-го варианта нанесения штукатурки, просто застрелится нафиг.
Не застрелится, а пошлет нафиг. работать с неадекватным клиентом- себе дороже.
airmax78 написав:Глупо делать дизайнерский ремонт в Эврике...
глупо насаждать окружающим свои бесконечные фобии. не забудьте заранее предупредить своего будущего дизайнера, что клиент балованный. иначе человек, после обсуждения 29-го варианта нанесения штукатурки, просто застрелится нафиг.
Если бы всю историю человечества чуть более продвинутые не учили чуть менее продвинутых что такое хорошо и что такое плохо, мы бы до сих пор срали в дальнем углу пещеры, а не обсуждали советы стремных дизайнеров
Оранжевый-хит сезона написав:Курс доллара как то напрягает. Слишком живенько пошёл вверх. Сегодня закончился гривнедепо, часть перевернул, часть завтра переверну. Часть оставлю на выплату кредита по машине.
Какой автосалон продаёт авто без привязки к курсу? И под какой процент кредитуют? Длинный гривнедепо был?
Честно говоря поздно переворачиваешься. Я по 28,65 слился (евро 1.24) и по 26 перевернулся в долл Овгз