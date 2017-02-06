Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
airmax78 написав:Что-то массово народ забанили на ветке. Даже совсем новеньких, типа Оззи. Странно - он то когда успел провиниться?
На предыдущих страницах есть остатки вчерашних баталий, при этом явно много постов потерли. Респект предлагал работу "клепать договора" с зп 15кгрн на испытательный срок и до 20кгрн после. Или бухгалтером на 25кгрн. Обе вакансии думаю будут интересны людям, если это не троллизм.
Первый написав:2 vlad і решта адекватних форумчан. Рекомендую ютуб канал. Просто і зрозуміло. Підпишіться на хлопця. Робіть і в себе гарно. https://youtu.be/VJs_8vlPBB0
Посмотрел. И видео по стыку, и видео про выбор плитки (когда-то я его уже смотрел).
Во-первых чувак какой-то стремный. По манере поведения. По шву он сам говорит, что подводить ванну под плитку это для жестких ванн. Этот способ не подходит для акриловой или тонкой металлической. Этот шов/щель будет домом для грибка. Дорогая качественная бордюрная лента и вентиляция решает все вопросы.
По выбору плитки... Тут хочу сделать отступление. Эксплуатируя склонность человека выделиться, производители создали такое понятие как бренд и мода, которая приводит к тому, что вещь быстрей устаревает, чем физически. Человек вынужден покупать новую, выкидывая вполне пригодную старую. Кстати, hume писал, что практичные немцы не ведутся на эту разводку, что при ремонте они сбивают старую белую плитку и на ее место кладут точно такую же новую. Дизайнеры это не носители прекрасного и вечного, а люди, которые следят за тенденциями, поэтому их слова о красоте и ошибках нужно делить даже не на 10, а на 100. Чем что-то модней сегодня, тем большим отстоем это будет завтра. При практичном ремонте, который не слишком устареет с годами, лучше делать а) не броско, без выпендрежа б) уходить от стандартных на сегодня размеров и решений.
Ось Ваше повідомлення.
Vlad442 написав:МДФ, покрытый пленкой. Что-то вроде такого, только блестящий. Насколько это будет жлобтреш? Дизайнер из меня никакой, поэтому и спрашиваю.
rjkz написав:У меня черная машина...
Розказую. Це дизайн 2007 року. Бачте не застарів, раз його вибираєте в 2018:-)
Моя скромна рекомендація, в тих випадках коли не знаєте що і як робити - подивіться дизайн людей, яким платять гроші за їх роботу. Це безкоштовно. Дивіться не лухарі контемпорарі, а дизайн той який Вам підходить в ваш економ. Подивіться дизайн s1. Виберіть 1 з 4 і реалізуйте. На практиці це оптимально.