Додано: П'ят 27 лип, 2018 12:35



В связи с этим у меня два вопроса. Первый – почему такие интересные цифры считают в России, а не здесь? Где все эти эпические экономисты вроде Фурсы, Геруса и прочих охрименок? Или они только прогноз курса доллара умеют комментировать? Второй – что еще нужно, какие цифры, какие статистики, чтобы перестать ныть, что все плохо и начать работать?

Сергей Марченко

https://www.facebook.com/serhii.marchen ... 6955555239 Российские экономисты из ВШЭ выяснили, что по паритету покупательской способности (цена в Штатах того, что можно купить за украинскую зарплату в Украине) зарплаты украинцев достигли исторического максимума. До 2017 самые высокие зарплаты были в 2013 – эквивалент 1017 долларов. В прошлом году рекорд пал – 1073 доллара. Вот и ответ, почему количество оптимистов за год выросло сразу на 10%. В общем-то, после поезок в Швейцарию и Германию у меня было подозрение, что картинка с зубожинням несколько преувеличена. Когда там платишь за проезд в электричке 750 гривен, а тут едешь за 40 или когда в центре Киева обедаешь в 10 раз дешевле, чем в глухой альпийской деревушке, понимаешь, что один доллар тут и там – это совсем разная покупательская способность. Но это еще не все. Украинские зарплаты продолжают расти и, по итогам мая 2018, Boris Davidenko насчитал уже 1271 доллар. Для сравнения, в России с их нефтедолларами зарплаты по ППС всего 1550 долл., что уже совсем близко к нашим значениям.

