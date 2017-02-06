Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
airmax78 написав:Что-то массово народ забанили на ветке. Даже совсем новеньких, типа Оззи. Странно - он то когда успел провиниться?
На предыдущих страницах есть остатки вчерашних баталий, при этом явно много постов потерли. Респект предлагал работу "клепать договора" с зп 15кгрн на испытательный срок и до 20кгрн после. Или бухгалтером на 25кгрн. Обе вакансии думаю будут интересны людям, если это не троллизм.
Первый написав:2 vlad і решта адекватних форумчан. Рекомендую ютуб канал. Просто і зрозуміло. Підпишіться на хлопця. Робіть і в себе гарно. https://youtu.be/VJs_8vlPBB0
Посмотрел. И видео по стыку, и видео про выбор плитки (когда-то я его уже смотрел).
Во-первых чувак какой-то стремный. По манере поведения. По шву он сам говорит, что подводить ванну под плитку это для жестких ванн. Этот способ не подходит для акриловой или тонкой металлической. Этот шов/щель будет домом для грибка. Дорогая качественная бордюрная лента и вентиляция решает все вопросы.
По выбору плитки... Тут хочу сделать отступление. Эксплуатируя склонность человека выделиться, производители создали такое понятие как бренд и мода, которая приводит к тому, что вещь быстрей устаревает, чем физически. Человек вынужден покупать новую, выкидывая вполне пригодную старую. Кстати, hume писал, что практичные немцы не ведутся на эту разводку, что при ремонте они сбивают старую белую плитку и на ее место кладут точно такую же новую. Дизайнеры это не носители прекрасного и вечного, а люди, которые следят за тенденциями, поэтому их слова о красоте и ошибках нужно делить даже не на 10, а на 100. Чем что-то модней сегодня, тем большим отстоем это будет завтра. При практичном ремонте, который не слишком устареет с годами, лучше делать а) не броско, без выпендрежа б) уходить от стандартных на сегодня размеров и решений.
Ось Ваше повідомлення.
Vlad442 написав:МДФ, покрытый пленкой. Что-то вроде такого, только блестящий. Насколько это будет жлобтреш? Дизайнер из меня никакой, поэтому и спрашиваю.
rjkz написав:У меня черная машина...
Розказую. Це дизайн 2007 року. Бачте не застарів, раз його вибираєте в 2018:-)
Моя скромна рекомендація, в тих випадках коли не знаєте що і як робити - подивіться дизайн людей, яким платять гроші за їх роботу. Це безкоштовно. Дивіться не лухарі контемпорарі, а дизайн той який Вам підходить в ваш економ. Подивіться дизайн s1. Виберіть 1 з 4 і реалізуйте. На практиці це оптимально.
Первый написав:Розказую. Це дизайн 2007 року. Бачте не застарів, раз його вибираєте в 2018:-)
Моя скромна рекомендація, в тих випадках коли не знаєте що і як робити - подивіться дизайн людей, яким платять гроші за їх роботу. Це безкоштовно. Дивіться не лухарі контемпорарі, а дизайн той який Вам підходить в ваш економ. Подивіться дизайн s1. Виберіть 1 з 4 і реалізуйте. На практиці це оптимально.
Отличный пример. И ведь в самом деле S1 все уже выложил - бери и делай и не надо ничего придумывать. С гарантией, что это одни из самых недорогих решений.
airmax78 написав:100%. А потом народ удивляется: я ж в этот ремонт вложил туеву кучу денех, а мне и 10% над ценой "от строителей" никто не дает, еще и говорят, че за демонтаж и вывоз мусора придется платить. Че я сделал не так?" Ответ#1: лепил на стены всякое г0вно.
Так обычно говорят те, кто сам не финансировал сколь нибудь серьезный ремонт.
Alex6 написав:Сразу видно большого эксперта в ремонте...
То что делает этот чувак будет смотреться как ВИП ремонт и через 40 лет. Но там такие бюджеты что вам лечше и не знать тех цифр.
П.С. Уже хочется взглянуть что в итоге получится у вас ))
Дорогой мой. 15 лет назад ВИП ремонт это: - волнообразный стык плитка- паркет - Многоуровневый потолок с вставками из ПВХ (натяжного потолка) - биде (нах оно вообще производится при существовании гигиен. душа?) - Зона кухни на подиуме - Плитка под мрамор
Российские экономисты из ВШЭ выяснили, что по паритету покупательской способности (цена в Штатах того, что можно купить за украинскую зарплату в Украине) зарплаты украинцев достигли исторического максимума. До 2017 самые высокие зарплаты были в 2013 – эквивалент 1017 долларов. В прошлом году рекорд пал – 1073 доллара. Вот и ответ, почему количество оптимистов за год выросло сразу на 10%. В общем-то, после поезок в Швейцарию и Германию у меня было подозрение, что картинка с зубожинням несколько преувеличена. Когда там платишь за проезд в электричке 750 гривен, а тут едешь за 40 или когда в центре Киева обедаешь в 10 раз дешевле, чем в глухой альпийской деревушке, понимаешь, что один доллар тут и там – это совсем разная покупательская способность. Но это еще не все. Украинские зарплаты продолжают расти и, по итогам мая 2018, Boris Davidenko насчитал уже 1271 доллар. Для сравнения, в России с их нефтедолларами зарплаты по ППС всего 1550 долл., что уже совсем близко к нашим значениям. В связи с этим у меня два вопроса. Первый – почему такие интересные цифры считают в России, а не здесь? Где все эти эпические экономисты вроде Фурсы, Геруса и прочих охрименок? Или они только прогноз курса доллара умеют комментировать? Второй – что еще нужно, какие цифры, какие статистики, чтобы перестать ныть, что все плохо и начать работать? Сергей Марченко https://www.facebook.com/serhii.marchen ... 6955555239
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
Первый написав:Розказую. Це дизайн 2007 року. Бачте не застарів, раз його вибираєте в 2018:-)
Моя скромна рекомендація, в тих випадках коли не знаєте що і як робити - подивіться дизайн людей, яким платять гроші за їх роботу. Це безкоштовно. Дивіться не лухарі контемпорарі, а дизайн той який Вам підходить в ваш економ. Подивіться дизайн s1. Виберіть 1 з 4 і реалізуйте. На практиці це оптимально.
То, что я приводил, я бы не назвал это не дизайном.
По поводу подсмотреть что-то и скопировать - так и делается. К тому же в экономе стандартные решения не оставляют большого пространства для маневра.
Alex6 написав:Сразу видно большого эксперта в ремонте...
То что делает этот чувак будет смотреться как ВИП ремонт и через 40 лет. Но там такие бюджеты что вам лечше и не знать тех цифр.
П.С. Уже хочется взглянуть что в итоге получится у вас ))
Дорогой мой. 15 лет назад ВИП ремонт это: - волнообразный стык плитка- паркет - Многоуровневый потолок с вставками из ПВХ (натяжного потолка) - биде (нах оно вообще производится при существовании гигиен. душа?) - Зона кухни на подиуме - Плитка под мрамор
15 лет назад это было плодом больной фантазии доморощенных дизайнеров или просто прорабов. С тех пор наши дизайнеры сильно подтянулись. Отсебятины минимум, решений из каталогов какого-нить Полиформа и компании - максимум. И это уже совсем другая история.