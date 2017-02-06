RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1695169616971698

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 977
Висота стель
4%
43
Гарний вигляд з вікон
10%
93
Гарні, "модні" МОПи
3%
28
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
17
Зручна локація
21%
207
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
72
Раціональне планування та метраж
16%
152
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
35
Ціна
19%
181
Якість будівництва
15%
149
Всього голосів : 977
Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 12:45

  kingkongovets написав:Российские экономисты из ВШЭ выяснили, что по паритету покупательской способности (цена в Штатах того, что можно купить за украинскую зарплату в Украине) зарплаты украинцев достигли исторического максимума. До 2017 самые высокие зарплаты были в 2013 – эквивалент 1017 долларов. В прошлом году рекорд пал – 1073 доллара. Вот и ответ, почему количество оптимистов за год выросло сразу на 10%. В общем-то, после поезок в Швейцарию и Германию у меня было подозрение, что картинка с зубожинням несколько преувеличена. Когда там платишь за проезд в электричке 750 гривен, а тут едешь за 40 или когда в центре Киева обедаешь в 10 раз дешевле, чем в глухой альпийской деревушке, понимаешь, что один доллар тут и там – это совсем разная покупательская способность. Но это еще не все. Украинские зарплаты продолжают расти и, по итогам мая 2018, Boris Davidenko насчитал уже 1271 доллар. Для сравнения, в России с их нефтедолларами зарплаты по ППС всего 1550 долл., что уже совсем близко к нашим значениям.
В связи с этим у меня два вопроса. Первый – почему такие интересные цифры считают в России, а не здесь? Где все эти эпические экономисты вроде Фурсы, Геруса и прочих охрименок? Или они только прогноз курса доллара умеют комментировать? Второй – что еще нужно, какие цифры, какие статистики, чтобы перестать ныть, что все плохо и начать работать?
Сергей Марченко
https://www.facebook.com/serhii.marchen ... 6955555239

Фурса топит за покращення, так что Фурсу он зря упомянул.
airmax78
 
Повідомлень: 25255
З нами з: 25.10.12
Подякував: 671 раз.
Подякували: 2865 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 12:53

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  kingkongovets написав:по паритету покупательской способности (цена в Штатах того, что можно купить за украинскую зарплату в Украине) зарплаты украинцев достигли исторического максимума. До 2017 самые высокие зарплаты были в 2013 – эквивалент 1017 долларов. В прошлом году рекорд пал – 1073 доллара. .....что еще нужно, какие цифры, какие статистики, чтобы перестать ныть, что все плохо и начать работать?

Нужно бы еще набор товаров и услуг, по которому считался этот самый паритет?
Там были авто "Киа Рио", телевизор "Самсунг" или стоимость стрижки в парикмахерской, стоимость образование в университете и биг-мак?
Вы не в курсе?
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
1
 
Повідомлень: 8184
З нами з: 10.06.11
Подякував: 151 раз.
Подякували: 646 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 12:54

Я кое-что подсмотрел у этих товарищей.
https://alterhaus.ua
Потом, правда, понял, что они в свою очередь позаимствовали свои "идеи" с сайто Rako. Сейчас того варианта оформления ванной комнаты у них уже нет. Но реально почерпнул от общения с ними и просмотра одной квартиры, которой они занимались, много полезного. По факту, я от их услуг отказался. Ремонт вышел в результате в 3 раза дешевле, чем они мне насчитали. Но и нервов потрачено в 3 раза больше, и ремонт длился дольше. В чем-то, возможно, чуть хуже (в плане качества отдельных работ), в чем-то явно лучше (особенно по используемым материалам), но в целом результат по соотношению цена-качество получился хороший.
Alex3
 
Повідомлень: 306
З нами з: 24.01.12
Подякував: 31 раз.
Подякували: 29 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 12:58

  Serg-ik написав:
  kingkongovets написав:по паритету покупательской способности (цена в Штатах того, что можно купить за украинскую зарплату в Украине) зарплаты украинцев достигли исторического максимума. До 2017 самые высокие зарплаты были в 2013 – эквивалент 1017 долларов. В прошлом году рекорд пал – 1073 доллара. .....что еще нужно, какие цифры, какие статистики, чтобы перестать ныть, что все плохо и начать работать?

Нужно бы еще набор товаров и услуг, по которому считался этот самый паритет?
Там были авто "Киа Рио", телевизор "Самсунг" или стоимость стрижки в парикмахерской, стоимость образование в университете и биг-мак?
Вы не в курсе?


специально для зрадоёбов я дал ссылку - дерзайте, все вопросы можно поставить автору там, а не тратить время на риторические вопросы здесь
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4058
З нами з: 05.06.16
Подякував: 213 раз.
Подякували: 511 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 12:59

  airmax78 написав:15 лет назад это было плодом больной фантазии доморощенных дизайнеров или просто прорабов. С тех пор наши дизайнеры сильно подтянулись. Отсебятины минимум, решений из каталогов какого-нить Полиформа и компании - максимум. И это уже совсем другая история.

Это в теории.
На практике сегодня наблюдаем следующее:
-Канализационная труба диаметром 50 мм защтроблена в монолитной колоне. На вопрос "А не страшно? Сон хороший?... Ответ "А то че будит?
-Бойлер 120 литров на газоблоке.
- Поголовно присоединенные лоджии и балконы. Как следствие счета за отопление как в панельке.
- Засилье серого цвета (даже потолки)
- один мощный кондишен на всю квартиру. Корзина для кондишена в модных домах часто одна на квартиру, а на мультик и разводку трасс денег жалко.
- Ну и перенос кухни с использованием фекального насоса.
- нулевая звукоизоляция это уже как бы норма.
UA
 
Повідомлень: 2850
З нами з: 19.07.08
Подякував: 214 раз.
Подякували: 272 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 13:01

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  kingkongovets написав:специально для зрадоёбов я дал ссылку
поскольку ссылка предоставлена ВСЕМ читателям форума, понятен общий посыл от kingkongovets
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
1
 
Повідомлень: 8184
З нами з: 10.06.11
Подякував: 151 раз.
Подякували: 646 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1695169616971698
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: chuk_72 і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1098, 1099, 1100
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
10991 2000644
Переглянути останнє повідомлення
Сер 25 лип, 2018 23:40
rjkz
Как вывести деньги за рубеж после продажи квартиры в Киеве 1 ... 9, 10, 11
likarinfo » П'ят 13 бер, 2015 11:30
106 86913
Переглянути останнє повідомлення
Чет 14 чер, 2018 20:54
rjkz
Когда закончится рост нереально низких цен на жилье в Киеве? 1, 2, 3, 4, 5
Drunkarda » Пон 06 лют, 2017 13:42
48 25220
Переглянути останнє повідомлення
Вів 30 січ, 2018 11:14
vladimir07

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.