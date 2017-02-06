Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
kingkongovets написав:Российские экономисты из ВШЭ выяснили, что по паритету покупательской способности (цена в Штатах того, что можно купить за украинскую зарплату в Украине) зарплаты украинцев достигли исторического максимума. До 2017 самые высокие зарплаты были в 2013 – эквивалент 1017 долларов. В прошлом году рекорд пал – 1073 доллара. Вот и ответ, почему количество оптимистов за год выросло сразу на 10%. В общем-то, после поезок в Швейцарию и Германию у меня было подозрение, что картинка с зубожинням несколько преувеличена. Когда там платишь за проезд в электричке 750 гривен, а тут едешь за 40 или когда в центре Киева обедаешь в 10 раз дешевле, чем в глухой альпийской деревушке, понимаешь, что один доллар тут и там – это совсем разная покупательская способность. Но это еще не все. Украинские зарплаты продолжают расти и, по итогам мая 2018, Boris Davidenko насчитал уже 1271 доллар. Для сравнения, в России с их нефтедолларами зарплаты по ППС всего 1550 долл., что уже совсем близко к нашим значениям. В связи с этим у меня два вопроса. Первый – почему такие интересные цифры считают в России, а не здесь? Где все эти эпические экономисты вроде Фурсы, Геруса и прочих охрименок? Или они только прогноз курса доллара умеют комментировать? Второй – что еще нужно, какие цифры, какие статистики, чтобы перестать ныть, что все плохо и начать работать? Сергей Марченко https://www.facebook.com/serhii.marchen ... 6955555239
Фурса топит за покращення, так что Фурсу он зря упомянул.
kingkongovets написав:по паритету покупательской способности (цена в Штатах того, что можно купить за украинскую зарплату в Украине) зарплаты украинцев достигли исторического максимума. До 2017 самые высокие зарплаты были в 2013 – эквивалент 1017 долларов. В прошлом году рекорд пал – 1073 доллара. .....что еще нужно, какие цифры, какие статистики, чтобы перестать ныть, что все плохо и начать работать?
Нужно бы еще набор товаров и услуг, по которому считался этот самый паритет? Там были авто "Киа Рио", телевизор "Самсунг" или стоимость стрижки в парикмахерской, стоимость образование в университете и биг-мак? Вы не в курсе?
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Я кое-что подсмотрел у этих товарищей. https://alterhaus.ua Потом, правда, понял, что они в свою очередь позаимствовали свои "идеи" с сайто Rako. Сейчас того варианта оформления ванной комнаты у них уже нет. Но реально почерпнул от общения с ними и просмотра одной квартиры, которой они занимались, много полезного. По факту, я от их услуг отказался. Ремонт вышел в результате в 3 раза дешевле, чем они мне насчитали. Но и нервов потрачено в 3 раза больше, и ремонт длился дольше. В чем-то, возможно, чуть хуже (в плане качества отдельных работ), в чем-то явно лучше (особенно по используемым материалам), но в целом результат по соотношению цена-качество получился хороший.
kingkongovets написав:по паритету покупательской способности (цена в Штатах того, что можно купить за украинскую зарплату в Украине) зарплаты украинцев достигли исторического максимума. До 2017 самые высокие зарплаты были в 2013 – эквивалент 1017 долларов. В прошлом году рекорд пал – 1073 доллара. .....что еще нужно, какие цифры, какие статистики, чтобы перестать ныть, что все плохо и начать работать?
Нужно бы еще набор товаров и услуг, по которому считался этот самый паритет? Там были авто "Киа Рио", телевизор "Самсунг" или стоимость стрижки в парикмахерской, стоимость образование в университете и биг-мак? Вы не в курсе?
специально для зрадоёбов я дал ссылку - дерзайте, все вопросы можно поставить автору там, а не тратить время на риторические вопросы здесь
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
airmax78 написав:15 лет назад это было плодом больной фантазии доморощенных дизайнеров или просто прорабов. С тех пор наши дизайнеры сильно подтянулись. Отсебятины минимум, решений из каталогов какого-нить Полиформа и компании - максимум. И это уже совсем другая история.
Это в теории. На практике сегодня наблюдаем следующее: -Канализационная труба диаметром 50 мм защтроблена в монолитной колоне. На вопрос "А не страшно? Сон хороший?... Ответ "А то че будит? -Бойлер 120 литров на газоблоке. - Поголовно присоединенные лоджии и балконы. Как следствие счета за отопление как в панельке. - Засилье серого цвета (даже потолки) - один мощный кондишен на всю квартиру. Корзина для кондишена в модных домах часто одна на квартиру, а на мультик и разводку трасс денег жалко. - Ну и перенос кухни с использованием фекального насоса. - нулевая звукоизоляция это уже как бы норма.