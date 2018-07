Додано: П'ят 27 лип, 2018 12:58

Serg-ik написав: kingkongovets написав: по паритету покупательской способности (цена в Штатах того, что можно купить за украинскую зарплату в Украине) зарплаты украинцев достигли исторического максимума. До 2017 самые высокие зарплаты были в 2013 – эквивалент 1017 долларов. В прошлом году рекорд пал – 1073 доллара. .....что еще нужно, какие цифры, какие статистики, чтобы перестать ныть, что все плохо и начать работать? по паритету покупательской способности (цена в Штатах того, что можно купить за украинскую зарплату в Украине) зарплаты украинцев достигли исторического максимума. До 2017 самые высокие зарплаты были в 2013 – эквивалент 1017 долларов. В прошлом году рекорд пал – 1073 доллара. .....что еще нужно, какие цифры, какие статистики, чтобы перестать ныть, что все плохо и начать работать?

Нужно бы еще набор товаров и услуг, по которому считался этот самый паритет?

Там были авто "Киа Рио", телевизор "Самсунг" или стоимость стрижки в парикмахерской, стоимость образование в университете и биг-мак?

Вы не в курсе? Нужно бы еще набор товаров и услуг, по которому считался этот самый паритет?Там были авто "Киа Рио", телевизор "Самсунг" или стоимость стрижки в парикмахерской, стоимость образование в университете и биг-мак?Вы не в курсе?



специально для зрадоёбов я дал ссылку - дерзайте, все вопросы можно поставить автору там, а не тратить время на риторические вопросы здесь специально для зрадоёбов я дал ссылку - дерзайте, все вопросы можно поставить автору там, а не тратить время на риторические вопросы здесь

Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.