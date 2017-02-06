RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 16961697169816991700>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 977
Висота стель
4%
43
Гарний вигляд з вікон
10%
93
Гарні, "модні" МОПи
3%
28
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
17
Зручна локація
21%
207
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
72
Раціональне планування та метраж
16%
152
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
35
Ціна
19%
181
Якість будівництва
15%
149
Всього голосів : 977
Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 13:45

UA
Сверху возможен ТВ. Между двух дверей это так по дизайнерски :mrgreen:
Нижний ряд чисто для сметы за электромонтаж.
Дизайнеры вымрут вслед за Лохами.
У них несколько вариантов дизайна. Где размещать розетки - это, скорее всего, указание заказчика..
Alex3
 
Повідомлень: 308
З нами з: 24.01.12
Подякував: 31 раз.
Подякували: 30 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 13:50

  Alex3 написав:У них несколько вариантов дизайна. Где размещать розетки - это, скорее всего, указание заказчика..

Давайте так. Опытный человек с ними бы не связался. Неопытному напарили.
Востаннє редагувалось UA в П'ят 27 лип, 2018 13:50, всього редагувалось 1 раз.
UA
 
Повідомлень: 2854
З нами з: 19.07.08
Подякував: 214 раз.
Подякували: 272 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 13:50

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Я дико извиняюсь, тут точно обсуждают Киевский рынок жилой недвижимости, его цены и факторы роста/падения?
За 10 лет профессионально модерируемого форумного общения по данной теме наверняка были какие то наблюдения, проведена их систематизация, сформулированы определенные выводы...

- какие факторы роста на рынке вы могли бы выделить?

Если я ошибся темой - удалите сообщение и поправьте тему.
m_k_galaburda
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22
З нами з: 08.07.16
Подякував: 33 раз.
Подякували: 10 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 13:53

  es77 написав:Или горячо любимая Крушельницкая:
https://alterhaus.ua/projects/ul-krushelnickoi

Это эталон для подражания ?
Стоимостью 450$/m2 ?
Как на меня та кухня что постил Влад на три головы выше.
Нестареющая классика.


На домике даже отдельная тема, об этом проекте есть))
http://forum.domik.ua/xaltura-ot-alterh ... 33144.html
ronatal
 
Повідомлень: 1
З нами з: 04.01.16
Подякував: 5 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 13:54

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  m_k_galaburda написав:Я дико извиняюсь, тут точно обсуждают Киевский рынок жилой недвижимости, его цены и факторы роста/падения?


На 5% примерно -да, остальное ...всякоразное
Чукча2
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1403
З нами з: 03.12.13
Подякував: 241 раз.
Подякували: 170 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 13:56

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Почем квартиры: эксперты назвали цены на жилье в Украине и озвучили прогноз.

На одного покупателя приходится до 50 вариантов жилой недвижимости...

https://www.segodnya.ua/economics/realt ... 58042.html
Чукча2
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1403
З нами з: 03.12.13
Подякував: 241 раз.
Подякували: 170 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 14:04

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Не вижу вообще причин для роста что вторички, что первички - предложений от застройщиков по халявным ценам за квадрат валом. Они уже свою строительную технику давно выплатили банкам и могут строить дома по цене цемента, кирпича и рабочей силы.

Нет проблемы купить, как 10 лет назад, когда куда не позвони - везде уже все выкупленно было по ипотеке.
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6003
З нами з: 21.09.12
Подякував: 414 раз.
Подякували: 688 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 14:08

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  UA написав:
  es77 написав:
  UA написав:В чем дизайн? Чтобы оградить себя в не нужном выпендреже нужен дизайнер?

Посмотрел этот объект:
https://alterhaus.ua/projects/poznyaki-4-a
Удивлен что за такой дизайн кто-то платил деньги.

Зображення
Обратите внимание на нижний ряд розеток.
Сверху возможен ТВ. Между двух дверей это так по дизайнерски :mrgreen:
Нижний ряд чисто для сметы за электромонтаж.
Дизайнеры вымрут вслед за Лохами.


Нижчий ряд для хайфая. Напротив диван . :mrgreen:
Очень правильно и удобно сделано
Всім процвітання!
Первый
 
Повідомлень: 12983
З нами з: 27.10.09
Подякував: 212 раз.
Подякували: 1699 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 14:10

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Квартира одного из топовых дизайнеров - С.Махно в лико граде
https://www.the-village.com.ua/village/ ... -wabi-sabi
hume
 
Повідомлень: 4535
З нами з: 27.12.12
Подякував: 348 раз.
Подякували: 563 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 14:11

  Чукча2 написав:Почем квартиры: эксперты назвали цены на жилье в Украине и озвучили прогноз.

На одного покупателя приходится до 50 вариантов жилой недвижимости...

https://www.segodnya.ua/economics/realt ... 58042.html


Выделено влияние роста себестоимости на рост цены застройщиков (инфляция предложения).
Я так понимаю, что это новые требования к энергосбережению, инфраструктуре и т.п.
Но в условиях схлопывания рынка обычно сокращают аппетиты, в т.ч. коррупционные составляющие. Тогда и роста цен будет компенсирован. Но вопрос так и остался открыт, кому это все будут продавать?
m_k_galaburda
Аватар користувача
 
Повідомлень: 22
З нами з: 08.07.16
Подякував: 33 раз.
Подякували: 10 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 16961697169816991700>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: fenix81, Stringer і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1098, 1099, 1100
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
10991 2000691
Переглянути останнє повідомлення
Сер 25 лип, 2018 23:40
rjkz
Как вывести деньги за рубеж после продажи квартиры в Киеве 1 ... 9, 10, 11
likarinfo » П'ят 13 бер, 2015 11:30
106 86914
Переглянути останнє повідомлення
Чет 14 чер, 2018 20:54
rjkz
Когда закончится рост нереально низких цен на жилье в Киеве? 1, 2, 3, 4, 5
Drunkarda » Пон 06 лют, 2017 13:42
48 25222
Переглянути останнє повідомлення
Вів 30 січ, 2018 11:14
vladimir07

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (58493)
27.07.2018 15:40
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.