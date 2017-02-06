У них несколько вариантов дизайна. Где размещать розетки - это, скорее всего, указание заказчика..Сверху возможен ТВ. Между двух дверей это так по дизайнерски
Нижний ряд чисто для сметы за электромонтаж.
Дизайнеры вымрут вслед за Лохами.
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Додано: П'ят 27 лип, 2018 13:45
UA
У них несколько вариантов дизайна. Где размещать розетки - это, скорее всего, указание заказчика..
Додано: П'ят 27 лип, 2018 13:50
Давайте так. Опытный человек с ними бы не связался. Неопытному напарили.
Востаннє редагувалось UA в П'ят 27 лип, 2018 13:50, всього редагувалось 1 раз.
Додано: П'ят 27 лип, 2018 13:50
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Я дико извиняюсь, тут точно обсуждают Киевский рынок жилой недвижимости, его цены и факторы роста/падения?
За 10 лет профессионально модерируемого форумного общения по данной теме наверняка были какие то наблюдения, проведена их систематизация, сформулированы определенные выводы...
- какие факторы роста на рынке вы могли бы выделить?
Если я ошибся темой - удалите сообщение и поправьте тему.
Додано: П'ят 27 лип, 2018 13:53
На домике даже отдельная тема, об этом проекте есть))
Додано: П'ят 27 лип, 2018 13:54
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: П'ят 27 лип, 2018 13:56
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Почем квартиры: эксперты назвали цены на жилье в Украине и озвучили прогноз.
На одного покупателя приходится до 50 вариантов жилой недвижимости...
Додано: П'ят 27 лип, 2018 14:04
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Не вижу вообще причин для роста что вторички, что первички - предложений от застройщиков по халявным ценам за квадрат валом. Они уже свою строительную технику давно выплатили банкам и могут строить дома по цене цемента, кирпича и рабочей силы.
Нет проблемы купить, как 10 лет назад, когда куда не позвони - везде уже все выкупленно было по ипотеке.
Додано: П'ят 27 лип, 2018 14:08
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Нижчий ряд для хайфая. Напротив диван .
Очень правильно и удобно сделано
Всім процвітання!
Додано: П'ят 27 лип, 2018 14:10
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Квартира одного из топовых дизайнеров - С.Махно в лико граде
Додано: П'ят 27 лип, 2018 14:11
Выделено влияние роста себестоимости на рост цены застройщиков (инфляция предложения).
Я так понимаю, что это новые требования к энергосбережению, инфраструктуре и т.п.
Но в условиях схлопывания рынка обычно сокращают аппетиты, в т.ч. коррупционные составляющие. Тогда и роста цен будет компенсирован. Но вопрос так и остался открыт, кому это все будут продавать?
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