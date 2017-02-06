Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Сверху возможен ТВ. Между двух дверей это так по дизайнерски Нижний ряд чисто для сметы за электромонтаж. Дизайнеры вымрут вслед за Лохами.
У них несколько вариантов дизайна. Где размещать розетки - это, скорее всего, указание заказчика..
Есть такой товарищ на ютьюбе - Алексей Земсков. Выкладывает много полезной технической инфы по ремонту, в своеобразной манере поднявшейся гопоты, но если не обращать на это внимания, то слушать интересно. Но у парня совсем нет вкуса. И он боится себе в этом признаться и в качестве защитной реакции в каждом ролике куесосит дизайнеров. На это так забавно смотреть, особенно если смотреть на ремонты Земскова, а потом сразу, например, на Дневник Дизайнера переключиться.
Alex3 написав: У меня соседи сверху и сбоку уже делают ремонты по 8-9 месяцев. Не знаю, может у них там что-то невероятное, но врядли:)
Возможно просто качественные скрытые работы. Внешне это особо не заметно. По поводу ремонта за 50 дней настроен скептически. Как пример: Есть нудные, медлительные сантехники которые ставят тот фитинг который нужно в конкретной ситуации. (много раз ездят в магазин т.к. всего не напасешься). Есть метеоры которые монтируют то, что есть в наличии. У последних быстро и относительно дешево.
Кстати, потёрли ваше сообщение выше. Касательно штробления монолита. В монолите 06/07гг метала было просто огромное количество, нигде ничего проштробить не могли, тк практиески сразу доставали до арматуру. Был в кассиопее, ребята штробили подрозетник в монолите - метала обнаружено не было Это касательно качества современного строительства.
hume написав:Кстати, потёрли ваше сообщение выше. Касательно штробления монолита. В монолите 06/07гг метала было просто огромное количество, нигде ничего проштробить не могли, тк практиески сразу доставали до арматуру. Был в кассиопее, ребята штробили подрозетник в монолите - метала обнаружено не было Это касательно качества современного строительства.
Да, тут касательно качества современных новостроев самая жесткая цензура. Трут моментально. Сейчас метал в монолите особо не нужен. т.к. наружные стены и внутренние перегородки из облегченных материалов. С фундаментом та же история.
Метал подвержен коррозии. Чем меньше в монолите метала тем дольше простоит новострой. Может так не потрут?
Первый написав: Нижчий ряд для хайфая. Напротив диван . Очень правильно и удобно сделано
Осметить 8 точек электормонтажа для одной точки хайфая? Вы прораб?
Ні. В такому місці люди роблять: nas, apple TV, wifi router, hifi, TV, lan, провода на колонки і штробу для того щоб протягнуть кабеля до телека. Що конкретно там зроблено, мені нажаль не видно. Але думаю що +- для цього.
Востаннє редагувалось Первый в П'ят 27 лип, 2018 14:28, всього редагувалось 1 раз.
airmax78 написав:Есть такой товарищ на ютьюбе - Алексей Земсков. Выкладывает много полезной технической инфы по ремонту, в своеобразной манере поднявшейся гопоты, но если не обращать на это внимания, то слушать интересно. Но у парня совсем нет вкуса. И он боится себе в этом признаться и в качестве защитной реакции в каждом ролике куесосит дизайнеров. На это так забавно смотреть, особенно если смотреть на ремонты Земскова, а потом сразу, например, на Дневник Дизайнера переключиться.
Земсков снимает ролики про массовый бюджетный ремонт. Потому у него и просмотров миллионы. Честно говоря, редкая квартира в многоквартирном доме достойна сверхусилий по ремонту. Частный дом это другое дело.
Первый написав: Нижчий ряд для хайфая. Напротив диван . Очень правильно и удобно сделано
Осметить 8 точек электормонтажа для одной точки хайфая? Вы прораб?
я не прораб но делал бы сейчас так же. у меня в нижнем ряду 4 розетки, и этого мало. туда включено- эпл тв, двд, плейстейнш, аккустика дк. и все. если человек меломан то добавится еще минимум усилок, ресивер. и все это добро надо включать в розетку. некоторые туда еще вай-фай роутер ставят, часы электронные, камины декоративные, короче можно найти что включить .....вобщем никого не защищаю, но лучше при ремонте сделать на пару розеток больше, чем через неделю ремонта тянуть удлинители
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан). ------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------