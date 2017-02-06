RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1697169816991700>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 977
Висота стель
4%
43
Гарний вигляд з вікон
10%
93
Гарні, "модні" МОПи
3%
28
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
17
Зручна локація
21%
207
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
72
Раціональне планування та метраж
16%
152
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
35
Ціна
19%
181
Якість будівництва
15%
149
Всього голосів : 977
Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 14:13

  Первый написав:
Нижчий ряд для хайфая. Напротив диван . :mrgreen:
Очень правильно и удобно сделано

Осметить 8 точек электормонтажа для одной точки хайфая?
Вы прораб?
UA
 
Повідомлень: 2854
З нами з: 19.07.08
Подякував: 214 раз.
Подякували: 272 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 14:13

  Alex3 написав:UA
Сверху возможен ТВ. Между двух дверей это так по дизайнерски :mrgreen:
Нижний ряд чисто для сметы за электромонтаж.
Дизайнеры вымрут вслед за Лохами.
У них несколько вариантов дизайна. Где размещать розетки - это, скорее всего, указание заказчика..

Есть такой товарищ на ютьюбе - Алексей Земсков. Выкладывает много полезной технической инфы по ремонту, в своеобразной манере поднявшейся гопоты, но если не обращать на это внимания, то слушать интересно. Но у парня совсем нет вкуса. И он боится себе в этом признаться и в качестве защитной реакции в каждом ролике куесосит дизайнеров. На это так забавно смотреть, особенно если смотреть на ремонты Земскова, а потом сразу, например, на Дневник Дизайнера переключиться.
airmax78
 
Повідомлень: 25259
З нами з: 25.10.12
Подякував: 671 раз.
Подякували: 2865 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 14:16

  UA написав:
  Alex3 написав: У меня соседи сверху и сбоку уже делают ремонты по 8-9 месяцев. Не знаю, может у них там что-то невероятное, но врядли:)

Возможно просто качественные скрытые работы. Внешне это особо не заметно.
По поводу ремонта за 50 дней настроен скептически.
Как пример: Есть нудные, медлительные сантехники которые ставят тот фитинг который нужно в конкретной ситуации. (много раз ездят в магазин т.к. всего не напасешься). Есть метеоры которые монтируют то, что есть в наличии. У последних быстро и относительно дешево.

Кстати, потёрли ваше сообщение выше. Касательно штробления монолита. В монолите 06/07гг метала было просто огромное количество, нигде ничего проштробить не могли, тк практиески сразу доставали до арматуру. Был в кассиопее, ребята штробили подрозетник в монолите - метала обнаружено не было :mrgreen:
Это касательно качества современного строительства.
hume
 
Повідомлень: 4535
З нами з: 27.12.12
Подякував: 348 раз.
Подякували: 563 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 14:19

  hume написав:Квартира одного из топовых дизайнеров - С.Махно в лико граде
https://www.the-village.com.ua/village/ ... -wabi-sabi

Оооо! Яркий пример ремонта "под себя". Стоимость этого ремонта при продаже - отрицательная величина.
airmax78
 
Повідомлень: 25259
З нами з: 25.10.12
Подякував: 671 раз.
Подякували: 2865 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 14:23

  hume написав:Кстати, потёрли ваше сообщение выше. Касательно штробления монолита. В монолите 06/07гг метала было просто огромное количество, нигде ничего проштробить не могли, тк практиески сразу доставали до арматуру. Был в кассиопее, ребята штробили подрозетник в монолите - метала обнаружено не было :mrgreen:
Это касательно качества современного строительства.

Да, тут касательно качества современных новостроев самая жесткая цензура.
Трут моментально.
Сейчас метал в монолите особо не нужен. :D т.к. наружные стены и внутренние перегородки из облегченных материалов. С фундаментом та же история.

Метал подвержен коррозии. Чем меньше в монолите метала тем дольше простоит новострой.
Может так не потрут? :mrgreen:
UA
 
Повідомлень: 2854
З нами з: 19.07.08
Подякував: 214 раз.
Подякували: 272 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 14:26

  UA написав:
  Первый написав:
Нижчий ряд для хайфая. Напротив диван . :mrgreen:
Очень правильно и удобно сделано

Осметить 8 точек электормонтажа для одной точки хайфая?
Вы прораб?


Ні. В такому місці люди роблять: nas, apple TV, wifi router, hifi, TV, lan, провода на колонки і штробу для того щоб протягнуть кабеля до телека. Що конкретно там зроблено, мені нажаль не видно. Але думаю що +- для цього.
Востаннє редагувалось Первый в П'ят 27 лип, 2018 14:28, всього редагувалось 1 раз.
Всім процвітання!
Первый
 
Повідомлень: 12983
З нами з: 27.10.09
Подякував: 212 раз.
Подякували: 1699 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 14:27

  airmax78 написав:
  hume написав:Квартира одного из топовых дизайнеров - С.Махно в лико граде
https://www.the-village.com.ua/village/ ... -wabi-sabi

Оооо! Яркий пример ремонта "под себя". Стоимость этого ремонта при продаже - отрицательная величина.

Не, посмотрел все фотки. Я не прав. "Изба" мне не нра, но все остальное очень и очень.
airmax78
 
Повідомлень: 25259
З нами з: 25.10.12
Подякував: 671 раз.
Подякували: 2865 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 14:28

  airmax78 написав:Есть такой товарищ на ютьюбе - Алексей Земсков. Выкладывает много полезной технической инфы по ремонту, в своеобразной манере поднявшейся гопоты, но если не обращать на это внимания, то слушать интересно. Но у парня совсем нет вкуса. И он боится себе в этом признаться и в качестве защитной реакции в каждом ролике куесосит дизайнеров. На это так забавно смотреть, особенно если смотреть на ремонты Земскова, а потом сразу, например, на Дневник Дизайнера переключиться.

Земсков снимает ролики про массовый бюджетный ремонт.
Потому у него и просмотров миллионы.
Честно говоря, редкая квартира в многоквартирном доме достойна сверхусилий по ремонту.
Частный дом это другое дело.
UA
 
Повідомлень: 2854
З нами з: 19.07.08
Подякував: 214 раз.
Подякували: 272 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 14:32

  UA написав:
  Первый написав:
Нижчий ряд для хайфая. Напротив диван . :mrgreen:
Очень правильно и удобно сделано

Осметить 8 точек электормонтажа для одной точки хайфая?
Вы прораб?



я не прораб но делал бы сейчас так же. у меня в нижнем ряду 4 розетки, и этого мало. туда включено- эпл тв, двд, плейстейнш, аккустика дк. и все.
если человек меломан то добавится еще минимум усилок, ресивер. и все это добро надо включать в розетку. некоторые туда еще вай-фай роутер ставят, часы электронные, камины декоративные, короче можно найти что включить :) .....вобщем никого не защищаю, но лучше при ремонте сделать на пару розеток больше, чем через неделю ремонта тянуть удлинители
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Жека79
 
Повідомлень: 2917
З нами з: 25.12.14
Подякував: 285 раз.
Подякували: 379 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 14:32

airmax78
Квартира одного из топовых дизайнеров - С.Махно в лико граде
https://www.the-village.com.ua/village/ ... -wabi-sabi

Оооо! Яркий пример ремонта "под себя". Стоимость этого ремонта при продаже - отрицательная величина.
Очень темная квартира получилось, судя по всему.. у меня - наоборот, очень светлая. Но вызывает уважение, что человек сделал так, как хотелось ему..и жену смог уговорить:)
Alex3
 
Повідомлень: 308
З нами з: 24.01.12
Подякував: 31 раз.
Подякували: 30 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1697169816991700>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: fenix81, Stringer і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1098, 1099, 1100
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
10991 2000691
Переглянути останнє повідомлення
Сер 25 лип, 2018 23:40
rjkz
Как вывести деньги за рубеж после продажи квартиры в Киеве 1 ... 9, 10, 11
likarinfo » П'ят 13 бер, 2015 11:30
106 86914
Переглянути останнє повідомлення
Чет 14 чер, 2018 20:54
rjkz
Когда закончится рост нереально низких цен на жилье в Киеве? 1, 2, 3, 4, 5
Drunkarda » Пон 06 лют, 2017 13:42
48 25222
Переглянути останнє повідомлення
Вів 30 січ, 2018 11:14
vladimir07

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (58493)
27.07.2018 15:40
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.