Додано: П'ят 27 лип, 2018 14:32

UA написав: Первый написав:

Нижчий ряд для хайфая. Напротив диван .

Очень правильно и удобно сделано Нижчий ряд для хайфая. Напротив диван .Очень правильно и удобно сделано

Осметить 8 точек электормонтажа для одной точки хайфая?

Вы прораб? Осметить 8 точек электормонтажа для одной точки хайфая?Вы прораб?

я не прораб но делал бы сейчас так же. у меня в нижнем ряду 4 розетки, и этого мало. туда включено- эпл тв, двд, плейстейнш, аккустика дк. и все.если человек меломан то добавится еще минимум усилок, ресивер. и все это добро надо включать в розетку. некоторые туда еще вай-фай роутер ставят, часы электронные, камины декоративные, короче можно найти что включить.....вобщем никого не защищаю, но лучше при ремонте сделать на пару розеток больше, чем через неделю ремонта тянуть удлинители