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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 16981699170017011702 ... 1704>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 977
Висота стель
4%
43
Гарний вигляд з вікон
10%
93
Гарні, "модні" МОПи
3%
28
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
17
Зручна локація
21%
207
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
72
Раціональне планування та метраж
16%
152
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
35
Ціна
19%
181
Якість будівництва
15%
149
Всього голосів : 977
Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 14:34

  UA написав:
  airmax78 написав:Есть такой товарищ на ютьюбе - Алексей Земсков. Выкладывает много полезной технической инфы по ремонту, в своеобразной манере поднявшейся гопоты, но если не обращать на это внимания, то слушать интересно. Но у парня совсем нет вкуса. И он боится себе в этом признаться и в качестве защитной реакции в каждом ролике куесосит дизайнеров. На это так забавно смотреть, особенно если смотреть на ремонты Земскова, а потом сразу, например, на Дневник Дизайнера переключиться.

Земсков снимает ролики про массовый бюджетный ремонт.
Потому у него и просмотров миллионы.
Честно говоря, редкая квартира в многоквартирном доме достойна сверхусилий по ремонту.
Частный дом это другое дело.

Редкий частный дом достоин сверхусилий по ремонту. Другое дело квартира в доме с модным МОПом. Модный МОП как бы сразу настраивает на то, что в квартире должно быть как минимум на уровне. Вот почему та квартира со жлоб ремонтом в Тетрисе вызвала такое неприятие.
Востаннє редагувалось airmax78 в П'ят 27 лип, 2018 14:35, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 14:34

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

гайс а никто из вас не задумывался в своих квартирах добавить какие то элементы "умного дома"?
понимаю что не по теме ветки (но тут 80% обсуждений уже не по теме)

я уже несколько месяцев хожу с идеей установить веб камеру + детектор движения как то всё законектить к старому телефону чтоб отсылала смс или через инет на мой телефон при срабатывании ... аля кустарная сигнализации ))

ну и ещё какие то элементы умного
fenix81
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 14:39

  fenix81 написав:гайс а никто из вас не задумывался в своих квартирах добавить какие то элементы "умного дома"?
понимаю что не по теме ветки (но тут 80% обсуждений уже не по теме)

я уже несколько месяцев хожу с идеей установить веб камеру + детектор движения как то всё законектить к старому телефону чтоб отсылала смс или через инет на мой телефон при срабатывании ... аля кустарная сигнализации ))

ну и ещё какие то элементы умного

Я думаю сделать автоматическое открывание/закрывание штор, слелать удаленное управление питанием и водой в квартире. Очень не хочется каждый раз переживать: а все ли я выключил уходя (а особенно уезжая).
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 14:46

airmax78
Очень не хочется каждый раз переживать: а все ли я выключил уходя (а особенно уезжая).
в моём списке желаний тоже этот пункт

и при здаче квартиры с любой из этих фишек повышала квартиру в глазах потенциальных квартиросёмщиков
fenix81
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 14:48

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

кстати а у многих туташних лэндлордов в квартирах для сдачи стоит сейф? просто это недорого а настолько практично и привлекательно )
fenix81
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 14:48

  airmax78 написав:Я думаю сделать автоматическое открывание/закрывание штор, слелать удаленное управление питанием и водой в квартире. Очень не хочется каждый раз переживать: а все ли я выключил уходя (а особенно уезжая).

Это давно уже делают нормальные электрики.
Управление элетропитанием делал через брелок пристегнутый к ключам.
Брелок вставлен в паз - сработал контактор - электричество вкл.
Брелок вынял - контактор всё вырубил кроме холодильника.
ПС. Купил стиралку, бюджетную, под аренду. Удивился, там управление через смарт тач.
UA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 14:57

  fenix81 написав:кстати а у многих туташних лэндлордов в квартирах для сдачи стоит сейф? просто это недорого а настолько практично и привлекательно )

Устанавливая сейф, вы как бы берете на себя ответственность, за то, что в него положит арендатор.
Тайник для паспорта - да. За краденый американский паспорт, на черном рынке дают 5000 у.е. А так в банк пожалуйста.
UA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 15:00

  UA написав:
  airmax78 написав:Я думаю сделать автоматическое открывание/закрывание штор, слелать удаленное управление питанием и водой в квартире. Очень не хочется каждый раз переживать: а все ли я выключил уходя (а особенно уезжая).

Это давно уже делают нормальные электрики.
Управление элетропитанием делал через брелок пристегнутый к ключам.
Брелок вставлен в паз - сработал контактор - электричество вкл.
Брелок вынял - контактор всё вырубил кроме холодильника.
ПС. Купил стиралку, бюджетную, под аренду. Удивился, там управление через смарт тач.


>>Это давно уже делают нормальные электрики.
ну в моёй функциональности более полезней и сложней (

я несколько месяцев гуглю и ничего пока не нашол готовых решений ... софт для обоих телефонов планирую писать сам так как готовое врядли найду
Востаннє редагувалось fenix81 в П'ят 27 лип, 2018 15:07, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 15:06

  UA написав:
  fenix81 написав:кстати а у многих туташних лэндлордов в квартирах для сдачи стоит сейф? просто это недорого а настолько практично и привлекательно )

Устанавливая сейф, вы как бы берете на себя ответственность, за то, что в него положит арендатор.
Тайник для паспорта - да. За краденый американский паспорт, на черном рынке дают 5000 у.е. А так в банк пожалуйста.


это мнение лендлорда
можно ещё мнение того кто снимает? в квартире есть сейф это лучше чем его нету?

и аргумент что берёте ответственность как то слабовать ибо ключи у хозяина квартиры всёравно почти всегда есть
fenix81
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 15:06

  fenix81 написав:>>Это давно уже делают нормальные электрики.
я бы хотел посмотреть на такого электрика)) ... ах да ты просто не читал про что я писал и начал расказ про холодильники )))

я несколько месяцев гуглю и ничего пока не нашол готовых решений ... софт для обоих телефонов планирую писать сам так как готовое врядли найду

Для меня это знаковый пост.
Готовое решения? А самому? Контактор, реле, паз с герконом (брелок это магнитик).
Всё идет к ситуации когда среднестатистический человек не может поменять смеситель, но может написать прогу для вывода ракеты на орбиту.
Если мир пойдет развиваться в прежнем направлении, девушки будут стремится залететь от сантехников :mrgreen:
UA
 
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