Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:Есть такой товарищ на ютьюбе - Алексей Земсков. Выкладывает много полезной технической инфы по ремонту, в своеобразной манере поднявшейся гопоты, но если не обращать на это внимания, то слушать интересно. Но у парня совсем нет вкуса. И он боится себе в этом признаться и в качестве защитной реакции в каждом ролике куесосит дизайнеров. На это так забавно смотреть, особенно если смотреть на ремонты Земскова, а потом сразу, например, на Дневник Дизайнера переключиться.
Земсков снимает ролики про массовый бюджетный ремонт. Потому у него и просмотров миллионы. Честно говоря, редкая квартира в многоквартирном доме достойна сверхусилий по ремонту. Частный дом это другое дело.
Редкий частный дом достоин сверхусилий по ремонту. Другое дело квартира в доме с модным МОПом. Модный МОП как бы сразу настраивает на то, что в квартире должно быть как минимум на уровне. Вот почему та квартира со жлоб ремонтом в Тетрисе вызвала такое неприятие.
Востаннє редагувалось airmax78 в П'ят 27 лип, 2018 14:35, всього редагувалось 1 раз.
гайс а никто из вас не задумывался в своих квартирах добавить какие то элементы "умного дома"? понимаю что не по теме ветки (но тут 80% обсуждений уже не по теме)
я уже несколько месяцев хожу с идеей установить веб камеру + детектор движения как то всё законектить к старому телефону чтоб отсылала смс или через инет на мой телефон при срабатывании ... аля кустарная сигнализации ))
fenix81 написав:гайс а никто из вас не задумывался в своих квартирах добавить какие то элементы "умного дома"? понимаю что не по теме ветки (но тут 80% обсуждений уже не по теме)
я уже несколько месяцев хожу с идеей установить веб камеру + детектор движения как то всё законектить к старому телефону чтоб отсылала смс или через инет на мой телефон при срабатывании ... аля кустарная сигнализации ))
ну и ещё какие то элементы умного
Я думаю сделать автоматическое открывание/закрывание штор, слелать удаленное управление питанием и водой в квартире. Очень не хочется каждый раз переживать: а все ли я выключил уходя (а особенно уезжая).
airmax78 написав:Я думаю сделать автоматическое открывание/закрывание штор, слелать удаленное управление питанием и водой в квартире. Очень не хочется каждый раз переживать: а все ли я выключил уходя (а особенно уезжая).
Это давно уже делают нормальные электрики. Управление элетропитанием делал через брелок пристегнутый к ключам. Брелок вставлен в паз - сработал контактор - электричество вкл. Брелок вынял - контактор всё вырубил кроме холодильника. ПС. Купил стиралку, бюджетную, под аренду. Удивился, там управление через смарт тач.
fenix81 написав:кстати а у многих туташних лэндлордов в квартирах для сдачи стоит сейф? просто это недорого а настолько практично и привлекательно )
Устанавливая сейф, вы как бы берете на себя ответственность, за то, что в него положит арендатор. Тайник для паспорта - да. За краденый американский паспорт, на черном рынке дают 5000 у.е. А так в банк пожалуйста.
airmax78 написав:Я думаю сделать автоматическое открывание/закрывание штор, слелать удаленное управление питанием и водой в квартире. Очень не хочется каждый раз переживать: а все ли я выключил уходя (а особенно уезжая).
Это давно уже делают нормальные электрики. Управление элетропитанием делал через брелок пристегнутый к ключам. Брелок вставлен в паз - сработал контактор - электричество вкл. Брелок вынял - контактор всё вырубил кроме холодильника. ПС. Купил стиралку, бюджетную, под аренду. Удивился, там управление через смарт тач.
>>Это давно уже делают нормальные электрики. ну в моёй функциональности более полезней и сложней (
я несколько месяцев гуглю и ничего пока не нашол готовых решений ... софт для обоих телефонов планирую писать сам так как готовое врядли найду
Востаннє редагувалось fenix81 в П'ят 27 лип, 2018 15:07, всього редагувалось 1 раз.
fenix81 написав:кстати а у многих туташних лэндлордов в квартирах для сдачи стоит сейф? просто это недорого а настолько практично и привлекательно )
Устанавливая сейф, вы как бы берете на себя ответственность, за то, что в него положит арендатор. Тайник для паспорта - да. За краденый американский паспорт, на черном рынке дают 5000 у.е. А так в банк пожалуйста.
это мнение лендлорда можно ещё мнение того кто снимает? в квартире есть сейф это лучше чем его нету?
и аргумент что берёте ответственность как то слабовать ибо ключи у хозяина квартиры всёравно почти всегда есть
fenix81 написав:>>Это давно уже делают нормальные электрики. я бы хотел посмотреть на такого электрика)) ... ах да ты просто не читал про что я писал и начал расказ про холодильники )))
я несколько месяцев гуглю и ничего пока не нашол готовых решений ... софт для обоих телефонов планирую писать сам так как готовое врядли найду
Для меня это знаковый пост. Готовое решения? А самому? Контактор, реле, паз с герконом (брелок это магнитик). Всё идет к ситуации когда среднестатистический человек не может поменять смеситель, но может написать прогу для вывода ракеты на орбиту. Если мир пойдет развиваться в прежнем направлении, девушки будут стремится залететь от сантехников