Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
fenix81 написав: это мнение лендлорда можно ещё мнение того кто снимает? в квартире есть сейф это лучше чем его нету?
и аргумент что берёте ответственность как то слабовать ибо ключи у хозяина квартиры всёравно почти всегда есть
Вы не поняли. Я намекаю арендатору, что у меня недостаточная техупрепленность квартиры, чтобы хранить значительные суммы и советую хранить деньги в банке. И это при том, что в моих квартирах входные двери более взломостойки (например вварены напильники в месте выхода ригилей в коробку), чем 90-95% дверей в городе. Ради конкурентного преимущества, дать арендатору иллюзию сохранности его ценностей это не мое.
если это легко давай 1к $ за решение по моим требованиям?(я бедный так больше б предложил)
>>Контактор, реле, паз с герконом (брелок это магнитик). мне известны 3 слова "паз" "брелок" "это" ещё узнаю точку и запятую
остальные слова мне непонятны и чем мне поможет магнитик когда я на работе а мою квартиру выносят) а так смс получил, на вебку зашол и вызвал ментов .... и не платих сумашедшие деньги частным охранным конторам
Создает впечатление дорогого сарая с кучей дорогого барахла.
Это мое первое впечатление при беглом взгляде на первое фото. Рассмотрев я понял, что там все очень круто в плане дизайна. Но сама квартира и дом вряд ли стоили этих вложений. ИМХО продать это по себестоимости будет очень трудно.
Создает впечатление дорогого сарая с кучей дорогого барахла.
Это мое первое впечатление при беглом взгляде на первое фото. Рассмотрев я понял, что там все очень круто в плане дизайна. Но сама квартира и дом вряд ли стоили этих вложений. ИМХО продать это по себестоимости будет очень трудно.
Не, пересмотрел все фото. Нравятся отдельные вещи и фрагменты. Но все в целом - категорически нет. Впрочем, раз он для себя делал, то его дело - это все очень субъективно.
это мнение лендлорда можно ещё мнение того кто снимает? в квартире есть сейф это лучше чем его нету?
и аргумент что берёте ответственность как то слабовать ибо ключи у хозяина квартиры всёравно почти всегда есть
Я бы купил небольшой сейф и прикрепил к стене (полу), но при этом сильно не прятал. Реально там ничего держать не нужно. Ценности нужно хранить в другом, хорошо продуманном месте. Таким образом вы выигрываете драгоценное время, пока вор будет копошиться с сейфом, пытаясь его вскрыть или забрать с собой..
UA я вас понял всё логично, предупреждать нужно ... но с точки зрения арендатора он бы и не проч пользоватса - всяко лучше чем просто в шкафу или на подоконнике ... у меня дверь редчайшое г***о но сейф так встроен что хер вынесеш и позволяет мен спать спокойно ... а когда/если реализую с такой сигнализацией так вообще и стоить походу будет копейки