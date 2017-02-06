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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 169917001701170217031704>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 977
Висота стель
4%
43
Гарний вигляд з вікон
10%
93
Гарні, "модні" МОПи
3%
28
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
17
Зручна локація
21%
207
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
72
Раціональне планування та метраж
16%
152
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
35
Ціна
19%
181
Якість будівництва
15%
149
Всього голосів : 977
Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 15:07

  hume написав:Квартира одного из топовых дизайнеров - С.Махно в лико граде
https://www.the-village.com.ua/village/ ... -wabi-sabi

Создает впечатление дорогого сарая с кучей дорогого барахла.
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 15:15

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Ось що моп з вентфасадом животворящі роблять!
https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/zhk-av ... B5QQv.html
Па 1100 за повітря в іпенях!
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 15:16

  fenix81 написав:
это мнение лендлорда
можно ещё мнение того кто снимает? в квартире есть сейф это лучше чем его нету?

и аргумент что берёте ответственность как то слабовать ибо ключи у хозяина квартиры всёравно почти всегда есть

Вы не поняли. Я намекаю арендатору, что у меня недостаточная техупрепленность квартиры, чтобы хранить значительные суммы и советую хранить деньги в банке. И это при том, что в моих квартирах входные двери более взломостойки (например вварены напильники в месте выхода ригилей в коробку), чем 90-95% дверей в городе.
Ради конкурентного преимущества, дать арендатору иллюзию сохранности его ценностей это не мое.
UA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 15:16

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  UA написав:Если мир пойдет развиваться в прежнем направлении, девушки будут стремится залететь от сантехников

От безработных сантехников? Будет ультразвуковой душ. без воды.
А с учётом того, что вода дорожает, унитаз смывать дорого, будет повсеместно внедрены соответствующие космические технологии...
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
Serg-ik
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 15:17

UA
я исправил сообщение чуток но не успел

шутку про сантехников оценил +1

если это легко давай 1к $ за решение по моим требованиям?(я бедный так больше б предложил)


>>Контактор, реле, паз с герконом (брелок это магнитик).
мне известны 3 слова "паз" "брелок" "это" ещё узнаю точку и запятую

остальные слова мне непонятны и чем мне поможет магнитик когда я на работе а мою квартиру выносят) а так смс получил, на вебку зашол и вызвал ментов .... и не платих сумашедшие деньги частным охранным конторам
fenix81
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 15:19

  Faceless написав:
  hume написав:Квартира одного из топовых дизайнеров - С.Махно в лико граде
https://www.the-village.com.ua/village/ ... -wabi-sabi

Создает впечатление дорогого сарая с кучей дорогого барахла.

Это мое первое впечатление при беглом взгляде на первое фото. Рассмотрев я понял, что там все очень круто в плане дизайна. Но сама квартира и дом вряд ли стоили этих вложений. ИМХО продать это по себестоимости будет очень трудно.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 15:22

  airmax78 написав:
  Faceless написав:
  hume написав:Квартира одного из топовых дизайнеров - С.Махно в лико граде
https://www.the-village.com.ua/village/ ... -wabi-sabi

Создает впечатление дорогого сарая с кучей дорогого барахла.

Это мое первое впечатление при беглом взгляде на первое фото. Рассмотрев я понял, что там все очень круто в плане дизайна. Но сама квартира и дом вряд ли стоили этих вложений. ИМХО продать это по себестоимости будет очень трудно.

Не, пересмотрел все фото. Нравятся отдельные вещи и фрагменты. Но все в целом - категорически нет. Впрочем, раз он для себя делал, то его дело - это все очень субъективно.
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 15:22

это мнение лендлорда
можно ещё мнение того кто снимает? в квартире есть сейф это лучше чем его нету?

и аргумент что берёте ответственность как то слабовать ибо ключи у хозяина квартиры всёравно почти всегда есть
Я бы купил небольшой сейф и прикрепил к стене (полу), но при этом сильно не прятал. Реально там ничего держать не нужно. Ценности нужно хранить в другом, хорошо продуманном месте. Таким образом вы выигрываете драгоценное время, пока вор будет копошиться с сейфом, пытаясь его вскрыть или забрать с собой..
Alex3
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 15:23

  Первый написав:Ось що моп з вентфасадом животворящі роблять!
https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/zhk-av ... B5QQv.html
Па 1100 за повітря в іпенях!

Люминиевые окна. Там все очень и очень.
Зображення
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 15:24

UA
я вас понял всё логично, предупреждать нужно ... но с точки зрения арендатора он бы и не проч пользоватса - всяко лучше чем просто в шкафу или на подоконнике ...
у меня дверь редчайшое г***о но сейф так встроен что хер вынесеш и позволяет мен спать спокойно ... а когда/если реализую с такой сигнализацией так вообще и стоить походу будет копейки
fenix81
 
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