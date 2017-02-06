Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Лефф пытается имитировать бурную деятельность? Застройщики ищут куда сбагрить своё жильё? Почему в Киеве еще никто купил ( не построил, не профинансировал) ни одного доходного дома? Не 7-10% в валюте? ЖК Элизиум уже рубит капусту? Зачем государство будет палить бабло там, где бизнес не видит перспектив?
"70% орендованого житла перебуває у тіні". Мінрегіон планує врегулювати ринок "70% орендованого житла перебуває у тіні". Мінрегіон планує врегулювати ринок Міністерство регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ готує законопроект щодо регулювання ринку оренди житла. Про це повідомив заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Лев Парцхаладзе. .....наразі Мінрегіон розробляє законопроект, що дозволить створити дієвий ринок орендного житла в Україні. "Адже сьогодні більше 70% такого житла знаходиться в тіні, ринок не контролюється", - додав чиновник. Читайте більше тут: http://expres.ua/news/2018/07/27/303010 ... vaty-rynok
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
это мнение лендлорда можно ещё мнение того кто снимает? в квартире есть сейф это лучше чем его нету?
и аргумент что берёте ответственность как то слабовать ибо ключи у хозяина квартиры всёравно почти всегда есть
Я бы купил небольшой сейф и прикрепил к стене (полу), но при этом сильно не прятал. Реально там ничего держать не нужно. Ценности нужно хранить в другом, хорошо продуманном месте. Таким образом вы выигрываете драгоценное время, пока вор будет копошиться с сейфом, пытаясь его вскрыть или забрать с собой..
fenix81 написав:UA я исправил сообщение чуток но не успел
шутку про сантехников оценил +1
если это легко давай 1к $ за решение по моим требованиям?(я бедный так больше б предложил)
>>Контактор, реле, паз с герконом (брелок это магнитик). мне известны 3 слова "паз" "брелок" "это" ещё узнаю точку и запятую
остальные слова мне непонятны и чем мне поможет магнитик когда я на работе а мою квартиру выносят) а так смс получил, на вебку зашол и вызвал ментов .... и не платих сумашедшие деньги частным охранным конторам
Геркон и магнитик это про отключение электроэнергии. Готовых решений разного качества по воде на рынке полно гуглите "система защиты от протечек воды". Мой ОТК не одна не прошла, делал сам на основе промышленных сервоприводов. Если вы штуками зелени разбрасываетесь, то тарифы охранных фирм вас не должны смущать. Подсказываю настоящая охранная "фирма" в Украине аж одна - называется Полиция охороны https://www.guard.np.gov.ua/. А вот частники могут предложить подключение на пульт датчиков воды, СМС снятия - взятия под охраны и прочие извращения.
это мнение лендлорда можно ещё мнение того кто снимает? в квартире есть сейф это лучше чем его нету?
и аргумент что берёте ответственность как то слабовать ибо ключи у хозяина квартиры всёравно почти всегда есть
Я бы купил небольшой сейф и прикрепил к стене (полу), но при этом сильно не прятал. Реально там ничего держать не нужно. Ценности нужно хранить в другом, хорошо продуманном месте. Таким образом вы выигрываете драгоценное время, пока вор будет копошиться с сейфом, пытаясь его вскрыть или забрать с собой..
я в несущую панель встроил залив хорошей анкерной смесью + только кодовая механика ... удачи им без болгарки или кувалды его открыть ... хотя и денег там мало
airmax78 написав:Я бы в таком сейфе мину-ловушку ставил.
Я ставил сейф в отельной глухой комнате, электромагнитный замок на дверь с мощным доводчиком, на потолок комнаты и пиропатрон с слезоточивым газом (скрыто). При тревоге дверь захлопываться и пускается газ. Через 30 мин дверь открывалась. Ценностей в том сейфе некогда не хранилось. Просто ловушка - прикол для алкашни . Частный дом за городом. По селу пошел слух, что у того чувака есть газовая камера, где бомжей пытают, а потом убивают. Что мне и нужно было
airmax78 написав:Я думаю сделать автоматическое открывание/закрывание штор, слелать удаленное управление питанием и водой в квартире. Очень не хочется каждый раз переживать: а все ли я выключил уходя (а особенно уезжая).
Главное, чтоб над вами так сделали. Я тут недавно историю слышал - как соседи сверху уехали, воду естественно не выключили, естественно что - то пошло не так и затопило все модные ремонты, пока аварийка не приехала.
Так что ЮА прав, в дом вкладываться можно, в квартиру - хз.