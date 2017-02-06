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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 27 лип, 2018 15:45
UA написав: airmax78 написав:
Я бы в таком сейфе мину-ловушку ставил.
Я ставил сейф в отельной глухой комнате, электромагнитный замок на дверь с мощным доводчиком, на потолок комнаты и пиропатрон с слезоточивым газом (скрыто). При тревоге дверь захлопываться и пускается газ. Через 30 мин дверь открывалась. Ценностей в том сейфе некогда не хранилось. Просто ловушка - прикол для алкашни
. Частный дом за городом. По селу пошел слух, что у того чувака есть газовая камера, где бомжей пытают, а потом убивают. Что мне и нужно было
Могли поджечь дом - "наказать мучителя".
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airmax78
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Додано: П'ят 27 лип, 2018 15:47
UA
класная газовая камера )) но с юридической точки зрения такого мне кажетса нельзя делать
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fenix81
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Додано: П'ят 27 лип, 2018 15:48
fenix81 написав:
кстати а у многих туташних лэндлордов в квартирах для сдачи стоит сейф? просто это недорого а настолько практично и привлекательно )
если прайс от тридцатки, то может и будет для кого то привлекательно. В других случаях там будут крупы выдерживать
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hume
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Додано: П'ят 27 лип, 2018 15:52
Первый написав:
https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/zhk-nyu-york-ul-antonovicha-74-bez-komissii-IDB9qml.html
За паровозик с видом в соседей па 2100
Капец. Ценники на модные МОПы неумолимо поползут вверх.
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airmax78
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Додано: П'ят 27 лип, 2018 15:53
fenix81 написав:UA
посмотрел цены ... та ну нафик за каждый чих плати + некоторые аспекты типа видеонаблюдения врядле они окажутса доступны по телефону
а так вебка + детектор ~ штука гривен и моё время на софт + старый телефон
В одном случаи, у вас отработанная десятилетиями схема задержания домушников с моментальной передачей сигнала "Тревога".
В другом случаи звонок по 102 и выяснение куда и почему куда то должен ехать наряд полиции. Если через 20 -30 минут прибудут, то хорошо. А могут парадным или домом ошибиться... Все же на слух воспринимается. И что делать если домушник закроется изнутри вашей квартиры? Это вы в своем смаотофоне что то видите. Полиция увидит закрытую дверь.
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UA
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Додано: П'ят 27 лип, 2018 15:55
airmax78 написав: Первый написав:
https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/zhk-nyu-york-ul-antonovicha-74-bez-komissii-IDB9qml.html
За паровозик с видом в соседей па 2100
Капец. Ценники на модные МОПы неумолимо поползут вверх.
Ничего нигде не растет. Не разводите панику.
Всім процвітання!
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Додано: П'ят 27 лип, 2018 16:01
fenix81 написав:UA
класная газовая камера )) но с юридической точки зрения такого мне кажетса нельзя делать
Можно. Это как раз применялось готовое решение применяемое отдельными охранными агентствами. Если поменять пиропатрон с слезоточивого на нервно - паралитический газ, тогда есть некоторый выход за пределы правового поля.
Но учитывая контингент возможных "посетителей" комнаты тоже ПОХ.
За себя страшно в случаи ложной тревоги. Но там газ идет с задержкой, после звукового сигнала и обязательно устанавливается скрытая кнопка отмены газовой атаки.
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UA
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Додано: П'ят 27 лип, 2018 16:03
UA написав: fenix81 написав:UA
посмотрел цены ... та ну нафик за каждый чих плати + некоторые аспекты типа видеонаблюдения врядле они окажутса доступны по телефону
а так вебка + детектор ~ штука гривен и моё время на софт + старый телефон
В одном случаи, у вас отработанная десятилетиями схема задержания домушников с моментальной передачей сигнала "Тревога".
В другом случаи звонок по 102 и выяснение куда и почему куда то должен ехать наряд полиции. Если через 20 -30 минут прибудут, то хорошо. А могут парадным или домом ошибиться... Все же на слух воспринимается. И что делать если домушник закроется изнутри вашей квартиры? Это вы в своем смаотофоне что то видите. Полиция увидит закрытую дверь.
Тоже верно.
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airmax78
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Додано: П'ят 27 лип, 2018 16:06
Первый написав:
https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/zhk-nyu-york-ul-antonovicha-74-bez-komissii-IDB9qml.html
За паровозик с видом в соседей па 2100
ЖК получился очень даже, но 7 этаж за 2100 это перебор. Может этажи выше 20ого и ушли бы за 2100, но не 7ой точно
Ждём когда огласят ценник на тот, который строят за свои
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hume
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