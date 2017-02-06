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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 17011702170317041705>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 982
Висота стель
4%
43
Гарний вигляд з вікон
9%
93
Гарні, "модні" МОПи
3%
28
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
17
Зручна локація
21%
208
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
73
Раціональне планування та метраж
16%
153
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
35
Ціна
19%
182
Якість будівництва
15%
150
Всього голосів : 982
Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 15:45

  UA написав:
  airmax78 написав:Я бы в таком сейфе мину-ловушку ставил.

Я ставил сейф в отельной глухой комнате, электромагнитный замок на дверь с мощным доводчиком, на потолок комнаты и пиропатрон с слезоточивым газом (скрыто). При тревоге дверь захлопываться и пускается газ. Через 30 мин дверь открывалась. Ценностей в том сейфе некогда не хранилось. Просто ловушка - прикол для алкашни :D . Частный дом за городом. По селу пошел слух, что у того чувака есть газовая камера, где бомжей пытают, а потом убивают. Что мне и нужно было :mrgreen:

Могли поджечь дом - "наказать мучителя".
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 15:47

UA
класная газовая камера )) но с юридической точки зрения такого мне кажетса нельзя делать
fenix81
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 15:48

  fenix81 написав:кстати а у многих туташних лэндлордов в квартирах для сдачи стоит сейф? просто это недорого а настолько практично и привлекательно )

если прайс от тридцатки, то может и будет для кого то привлекательно. В других случаях там будут крупы выдерживать
hume
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 15:52

  Первый написав:https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/zhk-nyu-york-ul-antonovicha-74-bez-komissii-IDB9qml.html

За паровозик с видом в соседей па 2100

Капец. Ценники на модные МОПы неумолимо поползут вверх.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 15:53

  fenix81 написав:UA
посмотрел цены ... та ну нафик за каждый чих плати + некоторые аспекты типа видеонаблюдения врядле они окажутса доступны по телефону

а так вебка + детектор ~ штука гривен и моё время на софт + старый телефон

В одном случаи, у вас отработанная десятилетиями схема задержания домушников с моментальной передачей сигнала "Тревога".
В другом случаи звонок по 102 и выяснение куда и почему куда то должен ехать наряд полиции. Если через 20 -30 минут прибудут, то хорошо. А могут парадным или домом ошибиться... Все же на слух воспринимается. И что делать если домушник закроется изнутри вашей квартиры? Это вы в своем смаотофоне что то видите. Полиция увидит закрытую дверь.
UA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 15:55

  airmax78 написав:
  Первый написав:https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/zhk-nyu-york-ul-antonovicha-74-bez-komissii-IDB9qml.html

За паровозик с видом в соседей па 2100

Капец. Ценники на модные МОПы неумолимо поползут вверх.

Ничего нигде не растет. Не разводите панику.
Всім процвітання!
Первый
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 15:58

  airmax78 написав:
  Первый написав:Ось що моп з вентфасадом животворящі роблять!
https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/zhk-av ... B5QQv.html
Па 1100 за повітря в іпенях!

Люминиевые окна. Там все очень и очень.
Зображення

И два лифта :D :D , всё ушло на отделку
hume
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 16:01

  fenix81 написав:UA
класная газовая камера )) но с юридической точки зрения такого мне кажетса нельзя делать

Можно. Это как раз применялось готовое решение применяемое отдельными охранными агентствами. Если поменять пиропатрон с слезоточивого на нервно - паралитический газ, тогда есть некоторый выход за пределы правового поля.
Но учитывая контингент возможных "посетителей" комнаты тоже ПОХ.
За себя страшно в случаи ложной тревоги. Но там газ идет с задержкой, после звукового сигнала и обязательно устанавливается скрытая кнопка отмены газовой атаки.
UA
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 16:03

  UA написав:
  fenix81 написав:UA
посмотрел цены ... та ну нафик за каждый чих плати + некоторые аспекты типа видеонаблюдения врядле они окажутса доступны по телефону

а так вебка + детектор ~ штука гривен и моё время на софт + старый телефон

В одном случаи, у вас отработанная десятилетиями схема задержания домушников с моментальной передачей сигнала "Тревога".
В другом случаи звонок по 102 и выяснение куда и почему куда то должен ехать наряд полиции. Если через 20 -30 минут прибудут, то хорошо. А могут парадным или домом ошибиться... Все же на слух воспринимается. И что делать если домушник закроется изнутри вашей квартиры? Это вы в своем смаотофоне что то видите. Полиция увидит закрытую дверь.

Тоже верно.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 16:06

  Первый написав:https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/zhk-nyu-york-ul-antonovicha-74-bez-komissii-IDB9qml.html

За паровозик с видом в соседей па 2100

ЖК получился очень даже, но 7 этаж за 2100 это перебор. Может этажи выше 20ого и ушли бы за 2100, но не 7ой точно

Ждём когда огласят ценник на тот, который строят за свои
hume
 
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