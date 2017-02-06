Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
"Моя работа будет сконцентрирована на создании нового качества городской инфраструктуры, когда каждый коммунальный объект, который мы вводим в эксплуатацию, должен выглядеть современным и соответствовать самым высоким стандартам качества", - заявил новоназначенный заместитель мэра. Источник: https://censor.net.ua/n3078632
Мужик , наверное , набил руку делать качественные современные объекты: Отрадный 2, Крушельницкой 15, Донца 2а. Современные. Качественные. Качественно у него выглядит только лицо и усы.
Я так понимаю, Виталий не справляется с делами и решение вопросов по стройкам города передано непосредственно специалисту отрасли.
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
fenix81 написав:UA посмотрел цены ... та ну нафик за каждый чих плати + некоторые аспекты типа видеонаблюдения врядле они окажутса доступны по телефону
а так вебка + детектор ~ штука гривен и моё время на софт + старый телефон
В одном случаи, у вас отработанная десятилетиями схема задержания домушников с моментальной передачей сигнала "Тревога". В другом случаи звонок по 102 и выяснение куда и почему куда то должен ехать наряд полиции. Если через 20 -30 минут прибудут, то хорошо. А могут парадным или домом ошибиться... Все же на слух воспринимается. И что делать если домушник закроется изнутри вашей квартиры? Это вы в своем смаотофоне что то видите. Полиция увидит закрытую дверь.
отработанная но дорогая + требующая проверок $ и времени и в охранных могут быть глюки и они могут попасть в пробку
и часто быстро приезжают - у меня отделение недалеко и вероятность быстро найти грабителей + конфиденциальность информации так как софт отчасти или целиком я напишу - может я что то плохое буду делать :-Р
ладно всё ясно ни это ни сейф нафик не нужны ни для дома ни для арендаторов а индукционки за 10к и охранки за штуки в месяц наше всё
fenix81 написав:я уже несколько месяцев хожу с идеей установить веб камеру + детектор движения как то всё законектить к старому телефону чтоб отсылала смс или через инет на мой телефон при срабатывании ... аля кустарная сигнализации ))
Зачем нужна кустарная сигнализация, когда можно поставить заводскую с полключением на пульт? Это недорого. Только имеет ли это смысл? Увеличит ли хоть на копейку сумму аренды?
fenix81 написав:кстати а у многих туташних лэндлордов в квартирах для сдачи стоит сейф? просто это недорого а настолько практично и привлекательно )
Устанавливая сейф, вы как бы берете на себя ответственность, за то, что в него положит арендатор. Тайник для паспорта - да. За краденый американский паспорт, на черном рынке дают 5000 у.е. А так в банк пожалуйста.
Никто никакой ответственности не берет. У меня в одной (хорошей) квартире стоит дешевенький. Я сразу сказал арендатору - у прошлого жильца были ключи, поэтому это так, положить документы, когда уборщица будет приходить. Сейчас бы по умолчанию не комплектовал бы квартиру сейфом. Выброшенные деньги.