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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1702170317041705>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 982
Висота стель
4%
43
Гарний вигляд з вікон
9%
93
Гарні, "модні" МОПи
3%
28
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
17
Зручна локація
21%
208
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
73
Раціональне планування та метраж
16%
153
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
35
Ціна
19%
182
Якість будівництва
15%
150
Всього голосів : 982
Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 16:06

  Чукча2 написав:Скандальный застройщик Непоп стал замом Кличка
https://censor.net.ua/news/3078632/skan ... om_klichka


Ржунимагу
"Моя работа будет сконцентрирована на создании нового качества городской инфраструктуры, когда каждый коммунальный объект, который мы вводим в эксплуатацию, должен выглядеть современным и соответствовать самым высоким стандартам качества", - заявил новоназначенный заместитель мэра. Источник: https://censor.net.ua/n3078632

Мужик , наверное , набил руку делать качественные современные объекты: Отрадный 2, Крушельницкой 15, Донца 2а. Современные. Качественные.
Качественно у него выглядит только лицо и усы.

Я так понимаю, Виталий не справляется с делами и решение вопросов по стройкам города передано непосредственно специалисту отрасли.
"Никогда не теряй терпения — это последний ключ, открывающий двери". Антуан де Сент-Экзюпери
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 16:07

  hume написав:
  airmax78 написав:
  Первый написав:Ось що моп з вентфасадом животворящі роблять!
https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/zhk-av ... B5QQv.html
Па 1100 за повітря в іпенях!

Люминиевые окна. Там все очень и очень.
Зображення

И два лифта :D :D , всё ушло на отделку

Вы подъедьте, посмотрите. Там отлично сделано. Для дома в ипенях - это вообще космос.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 16:07

  UA написав:
  Первый написав:
Нижчий ряд для хайфая. Напротив диван . :mrgreen:
Очень правильно и удобно сделано

Осметить 8 точек электормонтажа для одной точки хайфая?
Вы прораб?


телевизор
цап
усилитель
проигрыватель сд
проигрыватель винила
сетевой стример/приставка или ПК

уже семь. один свободный - впритык. а если усилители моноблоками, проектор? 8 это немного
главное оружие рашистов - ложь
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 16:09

  UA написав:
  fenix81 написав:UA
посмотрел цены ... та ну нафик за каждый чих плати + некоторые аспекты типа видеонаблюдения врядле они окажутса доступны по телефону

а так вебка + детектор ~ штука гривен и моё время на софт + старый телефон

В одном случаи, у вас отработанная десятилетиями схема задержания домушников с моментальной передачей сигнала "Тревога".
В другом случаи звонок по 102 и выяснение куда и почему куда то должен ехать наряд полиции. Если через 20 -30 минут прибудут, то хорошо. А могут парадным или домом ошибиться... Все же на слух воспринимается. И что делать если домушник закроется изнутри вашей квартиры? Это вы в своем смаотофоне что то видите. Полиция увидит закрытую дверь.


отработанная но дорогая + требующая проверок $ и времени
и в охранных могут быть глюки
и они могут попасть в пробку

и часто быстро приезжают - у меня отделение недалеко
и вероятность быстро найти грабителей
+ конфиденциальность информации так как софт отчасти или целиком я напишу - может я что то плохое буду делать :-Р

ладно всё ясно ни это ни сейф нафик не нужны ни для дома ни для арендаторов а индукционки за 10к и охранки за штуки в месяц наше всё

буду возвращатса в режим читателя )
fenix81
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 16:14

  airmax78 написав:Вы подъедьте, посмотрите. Там отлично сделано. Для дома в ипенях - это вообще космос.

Я был там, заходил в моп, на этажи. Я вообще не могу сопоставить местоположения дома и его отделку. Уверен, что 80% ремонтов будут сделаны хуже, чем в мопе. Хотя для всего района это яркое пятно.

Кстати, был на Лейпцигской возле дома кгс. По прежнему продолжают обделывать свои комплексы туалетной плиткой. Мрачняк какой то
hume
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 16:30

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  fenix81 написав:я уже несколько месяцев хожу с идеей установить веб камеру + детектор движения как то всё законектить к старому телефону чтоб отсылала смс или через инет на мой телефон при срабатывании ... аля кустарная сигнализации ))

Зачем нужна кустарная сигнализация, когда можно поставить заводскую с полключением на пульт? Это недорого. Только имеет ли это смысл? Увеличит ли хоть на копейку сумму аренды?
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 16:33

  UA написав:
  fenix81 написав:кстати а у многих туташних лэндлордов в квартирах для сдачи стоит сейф? просто это недорого а настолько практично и привлекательно )

Устанавливая сейф, вы как бы берете на себя ответственность, за то, что в него положит арендатор.
Тайник для паспорта - да. За краденый американский паспорт, на черном рынке дают 5000 у.е. А так в банк пожалуйста.

Никто никакой ответственности не берет.
У меня в одной (хорошей) квартире стоит дешевенький. Я сразу сказал арендатору - у прошлого жильца были ключи, поэтому это так, положить документы, когда уборщица будет приходить.
Сейчас бы по умолчанию не комплектовал бы квартиру сейфом. Выброшенные деньги.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 16:36

  hume написав:
  airmax78 написав:Вы подъедьте, посмотрите. Там отлично сделано. Для дома в ипенях - это вообще космос.

Я был там, заходил в моп, на этажи. Я вообще не могу сопоставить местоположения дома и его отделку. Уверен, что 80% ремонтов будут сделаны хуже, чем в мопе. Хотя для всего района это яркое пятно.

Кстати, был на Лейпцигской возле дома кгс. По прежнему продолжают обделывать свои комплексы туалетной плиткой. Мрачняк какой то

Влучно. :mrgreen:

Але , як ми бачимо навіть на цій гілці, більшості пох. Плиткаааа!!!! Ура. І цього досить.
Ніче. Перевиховаєм. :lol:
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 16:44

  hume написав:
  airmax78 написав:Вы подъедьте, посмотрите. Там отлично сделано. Для дома в ипенях - это вообще космос.

Я был там, заходил в моп, на этажи. Я вообще не могу сопоставить местоположения дома и его отделку. Уверен, что 80% ремонтов будут сделаны хуже, чем в мопе. Хотя для всего района это яркое пятно.

Кстати, был на Лейпцигской возле дома кгс. По прежнему продолжают обделывать свои комплексы туалетной плиткой. Мрачняк какой то

Как вы отличаете "туалетную" плитку от хорошей? Ричмонд, например, какой плиткой отделан? Или ЦП?
Востаннє редагувалось airmax78 в П'ят 27 лип, 2018 16:44, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 16:44

  Первый написав:Ось що моп з вентфасадом животворящі роблять!
https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/zhk-av ... B5QQv.html
Па 1100 за повітря в іпенях!

Двушка в 7-ом доме в Эврике лучше по планировке и расположению, с ремонтом и дешевле.
Vlad442
 
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