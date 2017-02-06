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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1702170317041705

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 982
Висота стель
4%
43
Гарний вигляд з вікон
9%
93
Гарні, "модні" МОПи
3%
28
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
17
Зручна локація
21%
208
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
73
Раціональне планування та метраж
16%
153
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
35
Ціна
19%
182
Якість будівництва
15%
150
Всього голосів : 982
Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 16:47

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  fenix81 написав:остальные слова мне непонятны и чем мне поможет магнитик когда я на работе а мою квартиру выносят) а так смс получил, на вебку зашол и вызвал ментов .... и не платих сумашедшие деньги частным охранным конторам

... и полиция приехала через 3 часа.
Я сейчас плачу 160 гривен и ГСО с автоматами приезжают от 10 до 20 минут. Даже если просто потеряна связь с оборудованием по gsm каналу.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 16:47

  Vlad442 написав:
  Первый написав:Ось що моп з вентфасадом животворящі роблять!
https://www.olx.ua/uk/obyavlenie/zhk-av ... B5QQv.html
Па 1100 за повітря в іпенях!

Двушка в 7-ом доме в Эврике лучше по планировке и расположению, с ремонтом и дешевле.

Но дом в котором она расположена и подъезд через который вы к ней идете и ваш МОП рядом с квартирой - все это выглядит довольно убого. А в Автографе это все сделано просто шикарно, как для той цены, по которой его продавали. И это важно, Влад. Но я согласен с Хьюмом - большинство ремонтов в Автографе будут слабым подобием МОПов.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 16:50

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Serg-ik написав:Почему в Киеве еще никто купил ( не построил, не профинансировал) ни одного доходного дома?

Налоги (трудно конкурировать с частными ленлордами) и законодательство - там где обычный ленлорд придет с кумом и выселит на улицу, там фирма будет год судиться.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 16:59

  airmax78 написав:Как вы отличаете "туалетную" плитку от хорошей? Ричмонд, например, какой плиткой отделан? Или ЦП?

Проще подойти к фк 1, а потом повернуться и посмотреть на БФ.

Лейпцигская
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убого :D
hume
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 17:19

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

вот уровень кгс, не понимаю почему просто большую букву П не построить, ну или О печатное. А потом в весёлый оранжевыый цвет покрасить
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hume
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 17:22

  Vlad442 написав:
  Serg-ik написав:Почему в Киеве еще никто купил ( не построил, не профинансировал) ни одного доходного дома?

Налоги (трудно конкурировать с частными ленлордами) и законодательство - там где обычный ленлорд придет с кумом и выселит на улицу, там фирма будет год судиться.

Может просто стаи товарищей типа нашего Корбана и БАФ-со имеющие тонны кэша и могущие построить пару доходных кварталов не видят смысла связываться с рентабельностью в 10% в то время, когда на схемах можно поднимать грамотно два конца?
Кинг лучше бы рассказал по коммнедвиге как туда по гланды такие персонажи входят и какой выхлоп потом имеют(Меламуд с Гариком тоже не на Трибекиных 13% годовых от прелестей раз в 20 распухли со времени постройки первого молла).
барабашов
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 17:23

  hume написав:
  airmax78 написав:Как вы отличаете "туалетную" плитку от хорошей? Ричмонд, например, какой плиткой отделан? Или ЦП?

Проще подойти к фк 1, а потом повернуться и посмотреть на БФ.

Лейпцигская
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убого :D

Ну в БФ и ценник почти в 2 раза выше.
airmax78
 
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