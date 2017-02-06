Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
fenix81 написав:остальные слова мне непонятны и чем мне поможет магнитик когда я на работе а мою квартиру выносят) а так смс получил, на вебку зашол и вызвал ментов .... и не платих сумашедшие деньги частным охранным конторам
... и полиция приехала через 3 часа. Я сейчас плачу 160 гривен и ГСО с автоматами приезжают от 10 до 20 минут. Даже если просто потеряна связь с оборудованием по gsm каналу.
Двушка в 7-ом доме в Эврике лучше по планировке и расположению, с ремонтом и дешевле.
Но дом в котором она расположена и подъезд через который вы к ней идете и ваш МОП рядом с квартирой - все это выглядит довольно убого. А в Автографе это все сделано просто шикарно, как для той цены, по которой его продавали. И это важно, Влад. Но я согласен с Хьюмом - большинство ремонтов в Автографе будут слабым подобием МОПов.
Serg-ik написав:Почему в Киеве еще никто купил ( не построил, не профинансировал) ни одного доходного дома?
Налоги (трудно конкурировать с частными ленлордами) и законодательство - там где обычный ленлорд придет с кумом и выселит на улицу, там фирма будет год судиться.
Может просто стаи товарищей типа нашего Корбана и БАФ-со имеющие тонны кэша и могущие построить пару доходных кварталов не видят смысла связываться с рентабельностью в 10% в то время, когда на схемах можно поднимать грамотно два конца? Кинг лучше бы рассказал по коммнедвиге как туда по гланды такие персонажи входят и какой выхлоп потом имеют(Меламуд с Гариком тоже не на Трибекиных 13% годовых от прелестей раз в 20 распухли со времени постройки первого молла).