Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Serg-ik написав:Лефф пытается имитировать бурную деятельность? Застройщики ищут куда сбагрить своё жильё? Почему в Киеве еще никто купил ( не построил, не профинансировал) ни одного доходного дома? Не 7-10% в валюте? ЖК Элизиум уже рубит капусту? Зачем государство будет палить бабло там, где бизнес не видит перспектив?
"70% орендованого житла перебуває у тіні". Мінрегіон планує врегулювати ринок "70% орендованого житла перебуває у тіні". Мінрегіон планує врегулювати ринок Міністерство регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ готує законопроект щодо регулювання ринку оренди житла. Про це повідомив заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Лев Парцхаладзе. .....наразі Мінрегіон розробляє законопроект, що дозволить створити дієвий ринок орендного житла в Україні. "Адже сьогодні більше 70% такого житла знаходиться в тіні, ринок не контролюється", - додав чиновник. Читайте більше тут: http://expres.ua/news/2018/07/27/303010 ... vaty-rynok
Прокомментирую выделенное. То ли эти чиновники живут в парралельной реальности, то ли идиоты. В Германии это бы звучало грозно. У нас смешно. У государства нет сил навести порядок с парковкой, со скоростным режимом, с единщиками, котроые платят символические налоги, и тут "чиновник" замахивается на огромный пласт общества. 30-40% людей (избирателей) так или иначе у нас вовлечены в отношение аренды. Миллиарды долларов в тени. При этом все без исключения воспринимают эту фразу, как попытку коррупционеров залезть им в карман.
створити дієвий ринок орендного житла в Україні. "Адже сьогодні більше 70% такого житла знаходиться в тіні, ринок не контролюється"
Vlad442 написав:S1 это доходный дом, но владельцами будет куча мелких инвесторов. У нас рынок в зародышевом состоянии. По уму нужно было делать АО, и администрация занималсь бы арендой, ремонтами, заселением-выселением и т. п. Инвесторы бы получали свои дивиденды на карточку и не имели бы головной боли. Для того, чтобы это сделать, нужна лучшая организация общества, так как у нас это закончится предсказуемо. Все, начиная от председателя правления и заканчивая последним менеджером/сантехником, будут воровать и инвестору останется 1% годовых, а то и вообще убытки покажут. Плюс проблемы с налогами и законодательной системой, как я писал выше, где мелкий арендодатель уделает любое ООО. Почему? Потому что слабые государственные институты.
это снова голая теория, колхоз всегда проигрывает кулаку-единоличнику в эффективности управления а в ао львиная доля энергии будет уходить в гудок просто в более цивилизованном мире доходные дома и кондоминиумы гораздо меньше по количеству квартир и жильцов, многоэтажные человейники там либо в центре, где самая дорогая земля, либо это муниципальное жилье для неимущих типа америкосовских праджектов
Востаннє редагувалось kingkongovets в П'ят 27 лип, 2018 18:42, всього редагувалось 2 разів.
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.
kingkongovets написав:это снова голая теория, колхоз всегда проигрывает кулаку в эффективности управления а в ао львиная доля энергии будет уходить в гудок
Во всем мире более высокая организация бизнеса выигрывает у более примитивной. Крупные агрофирмы, например, вытесняют мелких фермеров с сохой. У нас бытовая коррупция так пронзила все фибры общества и настолько слабая и гнилая система, что примитивный бизнес выигрывает у "колхоза". Не растут на песках сады.
kingkongovets написав:это снова голая теория, колхоз всегда проигрывает кулаку в эффективности управления а в ао львиная доля энергии будет уходить в гудок
Во всем мире более высокая организация бизнеса выигрывает у более примитивной. Крупные агрофирмы, например, вытесняют мелких фермеров с сохой. У нас бытовая коррупция так пронзила все фибры общества и настолько слабая и гнилая система, что примитивный бизнес выигрывает у "колхоза". Не растут на песках сады.
можете привести пример крупной корпорации, владеющей доходными домами как пример высокой организации такого бизнеса? в отельном бизнесе - да, в арендном шото сомневаюсь
Home is not where you are born, home is where all your attempts to escape cease.