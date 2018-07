Додано: П'ят 27 лип, 2018 18:28

Vlad442 написав: S1 это доходный дом, но владельцами будет куча мелких инвесторов. У нас рынок в зародышевом состоянии. По уму нужно было делать АО, и администрация занималсь бы арендой, ремонтами, заселением-выселением и т. п. Инвесторы бы получали свои дивиденды на карточку и не имели бы головной боли. Для того, чтобы это сделать, нужна лучшая организация общества, так как у нас это закончится предсказуемо. Все, начиная от председателя правления и заканчивая последним менеджером/сантехником, будут воровать и инвестору останется 1% годовых, а то и вообще убытки покажут.

Плюс проблемы с налогами и законодательной системой, как я писал выше, где мелкий арендодатель уделает любое ООО. Почему? Потому что слабые государственные институты.



это снова голая теория, колхоз всегда проигрывает кулаку-единоличнику в эффективности управления

а в ао львиная доля энергии будет уходить в гудок

просто в більш цивілізованому світі дохідні будинки і кондомініуми набагато менше за кількістю квартир і мешканців, багатоповерхові людейники там або в центрі, де найдорожча земля, або це муніципальне житло для неімущих типу америкосовських праджектів

