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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 1705170617071708>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 987
Висота стель
4%
43
Гарний вигляд з вікон
10%
94
Гарні, "модні" МОПи
3%
29
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
17
Зручна локація
21%
209
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
73
Раціональне планування та метраж
16%
154
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
36
Ціна
18%
182
Якість будівництва
15%
150
Всього голосів : 987
Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 20:59

  Xenon написав:на днях прозванивал несколько мастеров с сайта vserabotniki.com

пару электриков - заняты на 1-2 ближайшие месяца
3 плиточника - заняты на 2-3 ближайшие месяца
и еще один чел. (посмотрев его канал понравилось как он делает разные участки работ) - очередь на год вперед, :shock:

ниодин даже не спрашивал про объем работ и тп, сразу говорили что в ближайшее время не могу.

реалии таковы что правильные мастера или за границей а те кто в Украине уже заряжают цены на уровне 2007-2008
мне классный плиточник в 2015м положил напольную плитку 60х60 за 130грн/м2, стеновую за 120грн/м2 С ЗАТИРКОЙ, сейчас(спрашивал для знакомых) заряжает от 300грн/м2 без подрезки ти затирки.
вот такое оно зубожиння :mrgreen:
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 21:00

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  kingkongovets написав:можете привести пример крупной корпорации, владеющей доходными домами как пример высокой организации такого бизнеса?
в отельном бизнесе - да, в арендном шото сомневаюсь

Не могу сходу, так как не эксперт в мировом бизнесе доходных домов, но знаю, что пенсионные фонды аж бегом вкладываются в недвижимость во всех проявлениях.
  Xenon написав:немного "юмора"

как НЕ надо делать ремонт !

Все не смотрел, зачем получать негатив, но, по моему опыту, каждый новый мастер старается загнать и раздолбать предыдущего, чтобы набить себе цену. При этом чем хуже мастер, тем более крепкие выражения он использует в отношении предыдущего. Если же свести их лицом к лицу, риторика сразу меняется.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 21:06

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Прохожий написав:реалии таковы что правильные мастера или за границей а те кто в Украине уже заряжают цены на уровне 2007-2008

В Украине наступает социализм. От каждого по способностям - каждому по труду.
При этом праздник идиотизма
В ТОП-5 специальностей вошли:

Правоведение;
Филология;
Среднее образование;
Менеджмент;
Медицина;

https://kp.ua/life/613331-v-mynobrazova ... yturyentov
Прошу не пинать за ссылку на КП, услышал новость по радио, нагуглил первой там.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 21:13

  Xenon написав:на днях прозванивал несколько мастеров с сайта vserabotniki.com

пару электриков - заняты на 1-2 ближайшие месяца
3 плиточника - заняты на 2-3 ближайшие месяца
и еще один чел. (посмотрев его канал понравилось как он делает разные участки работ) - очередь на год вперед, :shock:

ниодин даже не спрашивал про объем работ и тп, сразу говорили что в ближайшее время не могу.

Сдали очень много новостроя. Всё это отремонтировать нужна огромная армия отделочников.
А тут границу открыли + молодежи мало и она редко выбирает рабочие специальности.
Посмотрите на средний возраст мастеров.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 21:15

  Прохожий написав: сейчас(спрашивал для знакомых) заряжает от 300грн/м2 без подрезки ти затирки.
вот такое оно зубожиння :mrgreen:

И какая рентабельность аренды с такими расценками?
Пс. Такого бешеного роста расценок (при стабильной гривне) как в 2017-2018 годах, не было никогда.
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 21:27

  UA написав:
  Прохожий написав: сейчас(спрашивал для знакомых) заряжает от 300грн/м2 без подрезки ти затирки.
вот такое оно зубожиння :mrgreen:

И какая рентабельность аренды с такими расценками?

ХЗ
мож влад442 подскажет
Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения...
Карфаген должен быть разрушен! "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 21:30

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

UA написав:
  Прохожий написав: сейчас(спрашивал для знакомых) заряжает от 300грн/м2 без подрезки ти затирки.
вот такое оно зубожиння :mrgreen:

И какая рентабельность аренды с такими расценками?
Пс. Такого бешеного роста расценок (при стабильной гривне) как в 2017-2018 годах, не было никогда.

Зрада или перемога?
Провидец
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 21:30

  Прохожий написав:
  UA написав:
  Прохожий написав: сейчас(спрашивал для знакомых) заряжает от 300грн/м2 без подрезки ти затирки.
вот такое оно зубожиння :mrgreen:

И какая рентабельность аренды с такими расценками?

ХЗ
мож влад442 подскажет

У Влада в этом году сдаются квартиры с отделкой. Нужно сделать только санузел по минимуму. И кухню.
Что получится по факту, конечно расскажу. У меня короны нет, поэтому на фоне местных олигархов не боюсь выставить себя нищебродом.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 21:34

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  UA написав:И какая рентабельность аренды с такими расценками?

В Харькове цена одинаковых квартир со свежим ремонтом и техникой и подушатанных с косметикой может отличаться в полтора и более раза. Квартиры дешевые, ремонты дорогие. Киев это ждет в будущем. Аренда собственно бетона 5% годовых плюс аренда ремонта и наполнения 20% годовых.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: П'ят 27 лип, 2018 21:34

  Vlad442 написав:У Влада в этом году сдаются квартиры с отделкой. Нужно сделать только санузел по минимуму. И кухню.
Что получится по факту, конечно расскажу. У меня короны нет, поэтому на фоне местных олигархов не боюсь выставить себя нищебродом.

Влад берите пример с Флая. Купите стеклорез (им можно недорого порезать плитку) мастерок и вперед- на ремонт санузлов.
UA
 
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