Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Xenon написав:на днях прозванивал несколько мастеров с сайта vserabotniki.com
пару электриков - заняты на 1-2 ближайшие месяца 3 плиточника - заняты на 2-3 ближайшие месяца и еще один чел. (посмотрев его канал понравилось как он делает разные участки работ) - очередь на год вперед,
ниодин даже не спрашивал про объем работ и тп, сразу говорили что в ближайшее время не могу.
реалии таковы что правильные мастера или за границей а те кто в Украине уже заряжают цены на уровне 2007-2008 мне классный плиточник в 2015м положил напольную плитку 60х60 за 130грн/м2, стеновую за 120грн/м2 С ЗАТИРКОЙ, сейчас(спрашивал для знакомых) заряжает от 300грн/м2 без подрезки ти затирки. вот такое оно зубожиння
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kingkongovets написав:можете привести пример крупной корпорации, владеющей доходными домами как пример высокой организации такого бизнеса? в отельном бизнесе - да, в арендном шото сомневаюсь
Не могу сходу, так как не эксперт в мировом бизнесе доходных домов, но знаю, что пенсионные фонды аж бегом вкладываются в недвижимость во всех проявлениях.
Xenon написав:немного "юмора"
как НЕ надо делать ремонт !
Все не смотрел, зачем получать негатив, но, по моему опыту, каждый новый мастер старается загнать и раздолбать предыдущего, чтобы набить себе цену. При этом чем хуже мастер, тем более крепкие выражения он использует в отношении предыдущего. Если же свести их лицом к лицу, риторика сразу меняется.
Xenon написав:на днях прозванивал несколько мастеров с сайта vserabotniki.com
пару электриков - заняты на 1-2 ближайшие месяца 3 плиточника - заняты на 2-3 ближайшие месяца и еще один чел. (посмотрев его канал понравилось как он делает разные участки работ) - очередь на год вперед,
ниодин даже не спрашивал про объем работ и тп, сразу говорили что в ближайшее время не могу.
Сдали очень много новостроя. Всё это отремонтировать нужна огромная армия отделочников. А тут границу открыли + молодежи мало и она редко выбирает рабочие специальности. Посмотрите на средний возраст мастеров.
Прохожий написав: сейчас(спрашивал для знакомых) заряжает от 300грн/м2 без подрезки ти затирки. вот такое оно зубожиння
И какая рентабельность аренды с такими расценками?
ХЗ мож влад442 подскажет
У Влада в этом году сдаются квартиры с отделкой. Нужно сделать только санузел по минимуму. И кухню. Что получится по факту, конечно расскажу. У меня короны нет, поэтому на фоне местных олигархов не боюсь выставить себя нищебродом.
UA написав:И какая рентабельность аренды с такими расценками?
В Харькове цена одинаковых квартир со свежим ремонтом и техникой и подушатанных с косметикой может отличаться в полтора и более раза. Квартиры дешевые, ремонты дорогие. Киев это ждет в будущем. Аренда собственно бетона 5% годовых плюс аренда ремонта и наполнения 20% годовых.
Vlad442 написав:У Влада в этом году сдаются квартиры с отделкой. Нужно сделать только санузел по минимуму. И кухню. Что получится по факту, конечно расскажу. У меня короны нет, поэтому на фоне местных олигархов не боюсь выставить себя нищебродом.
Влад берите пример с Флая. Купите стеклорез (им можно недорого порезать плитку) мастерок и вперед- на ремонт санузлов.